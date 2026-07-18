INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मेरा दिल टूट गया है...', जंतर-मंतर से सोनम वांगचुक को जबरन हटाए जाने पर भड़के विशाल ददलानी, देखें वीडियो

'मेरा दिल टूट गया है...', जंतर-मंतर से सोनम वांगचुक को जबरन हटाए जाने पर भड़के विशाल ददलानी, देखें वीडियो

नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने शनिवार सुबह धरना स्थल से हटा दिया. इस घटना के बाद विशाल ददलानी ने अपनी नाराजगी जाहिर की है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 18 Jul 2026 03:39 PM (IST)
Preferred Sources

नीट (NEET) पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले 20 दिनों से भूख-हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को शनिवार (18 जुलाई) की सुबह दिल्ली पुलिस ने धरना स्थल से जबरन हटा दिया. दिल्ली पुलिस उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले गई है. अब इस बड़ी कार्रवाई के बाद पॉपुलर सिंगर विशाल ददलानी का गुस्सा फूट पड़ा है.

गुस्से से मेरा दिमाग फटा जा रहा है...
विशाल ददलानी इस पूरी कार्रवाई को 'कायरता' बताते हुए सरकार और प्रशासन पर जमकर बरसे हैं. उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो काफी परेशान और गुस्से में नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा, 'देखिए, आपने कभी ऐसी कायरता देखी है? सोनम जी को फोर्सफुली (जबरन) उठा कर ले गए हैं. इस देश का जो ये लोग कर रहे हैं, उसे देखकर मेरा दिल टूट रहा है.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VISHAL (@vishaldadlani)

देश की जनता से की जागने की अपील
उन्होंने आगे कहा, 'मेरे देशवासियों, आखिर आप कब जागेंगे? अगर अब नहीं जागेंगे, तो फिर कब जागेंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं, क्या सोचूं. बस यही इच्छा है कि काश मैं वहां होता और किसी न किसी तरह उनकी मदद कर पाता. इस वक्त गुस्से से मेरा दिमाग फटा जा रहा है.'

ये भी पढ़ेंः इवेंट में ब्लैक गाउन में दिवा लगीं माधुरी दीक्षित, अनन्या पांडे भी लगीं अप्सरा, लेकिन सारी लाइमलाइट लूट ले गईं बॉबी देओल की पत्नी

वीडियो पर यूजर्स दे रहे प्रतिक्रिया
विशाल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो पर लोग भी अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'सरकार को कम से कम अपना कोई प्रतिनिधि भेजकर उनसे बात तो करनी चाहिए थी. ये बेहद अनैतिक और निराशाजनक है.' 

मेरा दिल टूट गया है...', जंतर-मंतर से सोनम वांगचुक को जबरन हटाए जाने पर भड़के विशाल ददलानी, देखें वीडियो

एक ने लिखा, 'मेरी भावनाएं भी बिल्कुल ऐसी ही हैं. दुआ है और उम्मीद है कि हम सभी, चाहे जहां भी हों, एकजुट होकर अपनी-अपनी तरफ से योगदान दे सकें. एकजुटता के साथ.' एक लिखते हैं, 'हम आपकी भावनाएं समझ सकते हैं विशाल सर.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Faye D’Souza (@fayedsouza)

9 किलो से ज्यादा घटा वजन
बता दें कि सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे. इस दौरान उनका वजन 9 किलो से ज्यादा घट गया. उनके डॉक्टर ने चेतावनी दी है कि लंबे समय तक भूख हड़ताल पर रहने की वजह से उनकी हालत गंभीर होती जा रही है और इसका असर उनके शरीर के अंगों पर भी पड़ना शुरू हो सकता है.

ये भी पढ़ेंः Dhamaal 4 BO Day 8: 'द ओडिसी' के आने का भी 'धमाल 4' पर नहीं पड़ा असर, 8वें दिन जड़ दिया शतक, अब साल की टॉप 5 फिल्मों में करेगी एंट्री

और पढ़ें
Published at : 18 Jul 2026 03:39 PM (IST)
Tags :
Vishal Dadlani Sonam Wangchuk
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'मेरा दिल टूट गया है...', जंतर-मंतर से सोनम वांगचुक को जबरन हटाए जाने पर भड़के विशाल ददलानी, देखें वीडियो
जंतर-मंतर से सोनम वांगचुक को जबरन हटाए जाने पर भड़के विशाल ददलानी, देखें वीडियो
बॉलीवुड
'वार्डरोब मालफंक्शन' कॉन्ट्रोवर्सी के बीच जैकलीन फर्नांडिस का बड़ा धमाका, शुरू किया नया वेंचर
'वार्डरोब मालफंक्शन' कॉन्ट्रोवर्सी के बीच जैकलीन फर्नांडिस का बड़ा धमाका, शुरू किया नया वेंचर
बॉलीवुड
Top 10 Films Jan To June: 'धुरंधर 2' से 'बॉर्डर 2' तक, इस साल के शुरुआती 6 महीनों में इन 10 फिल्मों ने लूटा बॉक्स ऑफिस, कलेक्शन जान उड़ जाएंगे होश
'धुरंधर 2' से 'बॉर्डर 2' तक, इस साल के शुरुआती 6 महीनों में इन 10 फिल्मों ने लूटा बॉक्स ऑफिस
बॉलीवुड
Batwara 1947 Teaser: 'बंटवारा 1947' के दूसरे टीजर में गूंजी सनी देओल की आवाज, एक्शन मोड में आए नजर
'बंटवारा 1947' के दूसरे टीजर में गूंजी सनी देओल की आवाज, एक्शन मोड में आए नजर
Advertisement

वीडियोज

गुटखाबाज बीवी की डिमांड डायरी!
Shehnaaz Gill बोलीं- अभी सक्सेस नहीं मिली, मेरा सपना है लोग टिकट खरीदकर मेरी फिल्में देखने आएं
Bollywood News: '3 Idiots' की कहानी पर आमिर का नया खुलासा, सोनम वांगचुक कनेक्शन पर छिड़ी नई बहस (17-07-2026)
Udne ki Asha: Sailee-Sachin की बदली किस्मत; Ganpatipule में मिला पैसा, पर खो गया सुकून!
Tata Altroz diesel long term review and mileage: E20 ka best solution? #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर कांग्रेस का पहला रिएक्शन, पवन खेड़ा बोले- 'कल कमिश्नर बदला और आज...'
सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर कांग्रेस का पहला रिएक्शन, पवन खेड़ा बोले- 'कल कमिश्नर बदला और आज...'
दिल्ली NCR
लीक-प्रधान गद्दी से चिपके, विरोधियों को जबरन हटाया? सोनम वांगचुक मामले पर बोले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार
लीक-प्रधान गद्दी से चिपके, विरोधियों को जबरन हटाया? सोनम वांगचुक मामले पर बोले कन्हैया कुमार
इंडिया
Shashi Tharoor Lift: होटल की लिफ्ट में फंसे कांग्रेस सांसद शशि थरूर, साथ में थे 8 और लोग, रेस्क्यू के बाद क्या कहा?
होटल की लिफ्ट में फंसे कांग्रेस सांसद शशि थरूर, साथ में थे 8 और लोग, रेस्क्यू के बाद क्या कहा?
स्पोर्ट्स
21 साल की उम्र में तिहरा शतक, एक ओवर में 6 छक्के… सर गैरी सोबर्स के वो रिकॉर्ड जिन्होंने रचा इतिहास
21 साल की उम्र में तिहरा शतक, एक ओवर में 6 छक्के… सर गैरी सोबर्स के वो रिकॉर्ड जिन्होंने रचा इतिहास
रीजनल सिनेमा
Deool Band 2 Lifetime Collection: 10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊल बंद 2' हुई सुपरहिट, 641.6% रहा प्रॉफिट, जानें- लाइफटाइम कलेक्शन
10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊल बंद 2' हुई सुपरहिट, 641.6% रहा प्रॉफिट, जानें- लाइफटाइम कलेक्शन
इंडिया
यूपी विधानसभा चुनाव: BJP ने कसी कमर, अमित शाह बिछा रहे चुनावी बिसात, इन सीटों पर पैनी नजर!
यूपी विधानसभा चुनाव: BJP ने कसी कमर, अमित शाह बिछा रहे चुनावी बिसात, इन सीटों पर पैनी नजर!
इंडिया
श्रीहरिकोटा से Vikram-1 की सफल लॉन्चिंग पर PM मोदी ने किया फोन, वैज्ञानिकों को दी बधाई, जानें और क्या कहा?
श्रीहरिकोटा से Vikram-1 की सफल लॉन्चिंग पर PM मोदी ने किया फोन, वैज्ञानिकों को दी बधाई, जानें और क्या कहा?
ट्रेंडिंग
Thief Caught in Train: कुछ नहीं आज दिन खराब था... चलती ट्रेन में चोरी कर रहे चोर को यात्रियों ने विंडो पर ही दिया टांग, वीडियो वायरल
कुछ नहीं आज दिन खराब था... चलती ट्रेन में चोरी कर रहे चोर को यात्रियों ने विंडो पर ही दिया टांग, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Embed widget