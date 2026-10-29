Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड3-3 शादी, राजेश खन्ना से मिली हार, एक्टर बनने से पहले करते थे नौकरी, किस्से विनोद मेहरा के

3-3 शादी, राजेश खन्ना से मिली हार, एक्टर बनने से पहले करते थे नौकरी, किस्से विनोद मेहरा के

हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर रहे विनोद मेहरा की 30 अक्टूबर को 36वीं डेथ एनिवर्सरी है. तीन-तीन शादी करने वाले विनोद मेहरा ने 10 साल की उम्र में एक्टिंग डेब्यू किया और 100 से भी ज्यादा फिल्में की थीं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 29 Oct 2026 08:34 AM (IST)
Preferred Sources

विनोद मेहरा हिंदी सिनेमा के एक ऐसे कलाकार थे जिनके चेहरे से ही अदाकारी झलकती थी. बॉलीवुड में अपने छोटे करियर में ही कई शानदार फिल्में देने और अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले विनोद ने कम उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया था. इस बेहतरीन अभिनेता की 30 अक्टूबर को 36वीं डेथ एनिवर्सरी है.

विनोद मेहरा की एक्टिंग बेहद लाजवाब थी. हालांकि एक बार वो पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना से एक्टिंग के मामले में हार गए थे. अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से भी खूब सुर्खियां बटोरीं. उन्होंने एक-दो नहीं, बल्कि तीन-तीन शादियां की थी. दिग्गज एक्ट्रेस रेखा के साथ भी उनका नाम काफी चर्चा में रहा.

कभी करते थे प्राइवेट कंपनी में नौकरी

विनोद मेहरा का जन्म पंजाब के अमृतसर में 13 फरवरी 1945 को हुआ था. उन्होंने 10 साल की उम्र में फिल्म 'अदल-ए-जहांगीर' (1955) से अपना एक्टिंग करियर शुरू किया. चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में अभिनेता ने 'पतित पवन', 'रंग दुनिया रंगीली', 'बाल योगी उपमन्यु', 'रागिनी', 'बेवकूफ' और 'अंगुलीमाल' जैसी फिल्मों में काम किया था.

3-3 शादी, राजेश खन्ना से मिली हार, एक्टर बनने से पहले करते थे नौकरी, किस्से विनोद मेहरा के

रागिनी में वो दिग्गज एक्टर और सिंगर किशोर कुमार के बचपन के रोल में नजर आए थे. ये सभी फिल्में उन्होंने 15 साल की उम्र से पहले की थी. थोड़े बड़े होने के बाद विनोद मेहरा ने साल 1965 में एक प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग की नौकरी भी की थी.

राजेश खन्ना से मिली 'ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट' में हार

जब विनोद मेहरा नौकरी कर रहे थे तब उन्हें उनके कुछ दोस्तों ने 'ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट' में हिस्सा लेने के लिए मोटिवेट किया. क्योंकि विनोद पहले से ही एक्टिंग का हुनर जानते थे. इसका आयोजन 'यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स' और 'फिल्मफेयर' ने मिलकर किया था. इसमें पूरे देश से 10 हजार से ज्यादा युवकों ने पार्टिसिपेट किया था.

3-3 शादी, राजेश खन्ना से मिली हार, एक्टर बनने से पहले करते थे नौकरी, किस्से विनोद मेहरा के

विनोद मेहरा के अलावा इसका हिस्सा दिग्गज एक्टर राजेश खन्ना भी बने थे और वो ही इस प्रतियोगिता में बाजी भी मार ले गए. उन्होंने सबको पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया. जबकि विनोद मेहरा सिर्फ एक अंक से राजेश से पिछड़ गए और दूसरे नंबर पर रहे. इस प्रतियोगिता को शक्ति सामंत, जी.पी. सिप्पी, नासिर हुसैन और बिमल रॉय जैसे दिग्गज फिल्ममेकर्स ने जज किया था.

1971 में बतौर लीड एक्टर डेब्यू

जीत हासिल करने के बाद राजेश खन्ना ने अपना बॉलीवुड करियर साल 1966 में फिल्म 'आखिरी खत' से शुरू किया था. जबकि विनोद का बतौर लीड एक्टर डेब्यू साल 1971 में फिल्म 'एक थी रीता' से हुआ. उन्होंने अपने करियर में 100 से भी ज्यादा फिल्में की थीं. उनकी सबसे चर्चित फिल्मों में 'बेमिसाल', 'अनुरोध', 'अनुराग', 'मुकद्दर का सिकंदर', 'खुद्दार', 'घर', 'अमर प्रेम', 'जुर्माना', 'लाल पत्थर', 'जानी दुश्मन', 'नागिन' आदि शामिल हैं.

3-3 शादी, राजेश खन्ना से मिली हार, एक्टर बनने से पहले करते थे नौकरी, किस्से विनोद मेहरा के

विनोद मेहरा ने की थी तीन-तीन शादी

विनोद मेहरा की पर्सनल लाइफ की भी काफी चर्चा हुई, क्योंकि एक्टर ने तीन-तीन शादी की थी. अभिनेता की पहली शादी साल 1974 में मीना ब्रोका से हुई. बता दें कि ये अरेंज मैरिज थी. हालांकि दोनों ने साल 1978 में तलाक ले लिया. अभिनेता ने दूसरी शादी एक्ट्रेस बिंदिया गोस्वामी से साल 1980 में की. लेकिन, एक्टर का ये रिश्ता भी लंबा नहीं टिक पाया. बिंदिया से उनका तलाक साल 1984 में हो गया था. बिंदिया ने फिर डायरेक्टर जेपी दत्ता के साथ घर बसा लिया.

3-3 शादी, राजेश खन्ना से मिली हार, एक्टर बनने से पहले करते थे नौकरी, किस्से विनोद मेहरा के

तीसरी शादी से हुए दो बच्चे 

दो शादी टूटने के बाद विनोद खन्ना ने एक बार और घर बसाया था. अभिनेता ने तीसरी शादी किरण मेहरा से की. ये शादी साल 1988 में हुई. कपल ने शादी के बाद एक बेटे रोहन मेहरा और एक बेटी सोनिया मेहरा का वेलकम किया. हालांकि दुर्भाग्यवश शादी के दो साल बाद ही विनोद मेहरा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. एक्टर का साल 1990 में 30 अक्टूबर को निधन हो गया था. बताया जाता है कि उन्हें मुंबई में दिल का दौरा पड़ा था और इसके बाद अभिनेता को बचाया नहीं जा सका.

रेखा से भी जुड़ा नाम

तीसरी शादी करने से पहले विनोद मेहरा का नाम दिग्गज अदाकारा रेखा के साथ भी काफी सुर्खियों में रहा. दोनों कलाकारों ने 'घर', 'खून पसीना', 'कर्तव्य', 'बिंदिया चमकेगी', 'साजन की सहेली', 'प्यार की जीत' और 'लॉकेट' जैसी फिल्मों में स्क्रीन शेयर की थी. कहा गया कि रेखा और विनोद ने एक दूसरे को डेट किया था. ये भी खबरें थीं कि उन्होंने शादी भी कर ली थी, लेकिन रेखा को विनोद की मां ने स्वीकार नहीं किया.

3-3 शादी, राजेश खन्ना से मिली हार, एक्टर बनने से पहले करते थे नौकरी, किस्से विनोद मेहरा के

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 29 Oct 2026 08:34 AM (IST)
Tags :
Vinod Mehra
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा, अमृतसर से 2.50 लाख में खरीदी गई थी जिगाना पिस्टल
टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा, अमृतसर से 2.50 लाख में खरीदी गई थी जिगाना पिस्टल
बॉलीवुड
एडवांस बुकिंग में आग उगल रही 'रामायण', 15 करोड़ के पार हुई कमाई, करीब 3 लाख टिकट बिके
एडवांस बुकिंग में 'रामायण' की कमाई 15 करोड़ से ज्यादा, 3 लाख टिकट बिके
बॉलीवुड
'हमले से पहले नहीं मिली थी कोई धमकी’, टाइगर श्रॉफ ने क्राइम ब्रांच में दर्ज कराया बयान
Breaking: टाइगर श्रॉफ ने क्राइम ब्रांच में दर्ज कराया बयान, कहा- ‘हमले से पहले…’
बॉलीवुड
'बिग बॉस 20' में ड्रामा जारी, लव गिल हुईं इमोशनल, ये 6 घरवाले हुए नोमिनेट
'बिग बॉस 20' में ड्रामा जारी, लव गिल हुईं इमोशनल, ये 6 घरवाले हुए नोमिनेट
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बैंक का 'गोलमाल'... ग्राहक 'कंगाल' !
Ballot Paper पर जीरो, अब क्या करेगी Congress?
Form-6 पर Supreme Court में क्या बहस हुई? सटीक विश्लेषण
MLC का नतीजा UP में 2027 का करेगा फैसला? सटीक विश्लेषण
YRKKH:🫨Badi Dadi ने मेहमानों के सामने Abhira को दिए ताने, बवाल के बीच Maira-Kabir का हुआ सामना #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
MLC चुनाव: PM मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हारी BJP, गडकरी-फडणवीस का गृह जिला भी नहीं बचा?
MLC चुनाव: PM मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हारी BJP, गडकरी-फडणवीस का गृह जिला भी नहीं बचा?
बिहार
बेगूसराय में बड़ा हादसा, ढाब नदी में 20 लोगों से भरी नाव पलटी, दो अब भी लापता
बेगूसराय में बड़ा हादसा, ढाब नदी में 20 लोगों से भरी नाव पलटी, दो अब भी लापता
इंडिया
MLC चुनाव पर PM मोदी के पोस्ट पर भड़क गई कांग्रेस, पवन खेड़ा बोले- नागपुर में कौन जीता?
MLC चुनाव पर PM मोदी के पोस्ट पर भड़क गई कांग्रेस, पवन खेड़ा बोले- नागपुर में कौन जीता?
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा, अमृतसर से 2.50 लाख में खरीदी गई थी जिगाना पिस्टल
टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा, अमृतसर से 2.50 लाख में खरीदी गई थी जिगाना पिस्टल
क्रिकेट
WPL 2027 के लिए सभी 5 टीमें, ऑक्शन में किसने किसे खरीदा? जानें A टू Z डिटेल
WPL 2027 के लिए सभी 5 टीमें, ऑक्शन में किसने किसे खरीदा? जानें A टू Z डिटेल
इंडिया
विकसित भारत 2047 की UN रिपोर्ट को लेकर अभिजीत दीपके का सरकार पर तंज, क्या कहा?
विकसित भारत 2047 की UN रिपोर्ट को लेकर अभिजीत दीपके का सरकार पर तंज, क्या कहा?
गुजरात
वडोदरा: परिवार के 3 सदस्यों की फंदे से लटकी मिली लाश, सामूहिक सुसाइड से हड़कंप
वडोदरा: परिवार के 3 सदस्यों की फंदे से लटकी मिली लाश, सामूहिक सुसाइड से हड़कंप
ट्रेंडिंग
मौत को दिखाई आंख... उफान मारती नदी में जेट स्की लेकर उतरा शख्स
मौत को दिखाई आंख... उफान मारती नदी में जेट स्की लेकर उतरा शख्स
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget