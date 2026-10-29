विनोद मेहरा हिंदी सिनेमा के एक ऐसे कलाकार थे जिनके चेहरे से ही अदाकारी झलकती थी. बॉलीवुड में अपने छोटे करियर में ही कई शानदार फिल्में देने और अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले विनोद ने कम उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया था. इस बेहतरीन अभिनेता की 30 अक्टूबर को 36वीं डेथ एनिवर्सरी है.

विनोद मेहरा की एक्टिंग बेहद लाजवाब थी. हालांकि एक बार वो पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना से एक्टिंग के मामले में हार गए थे. अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से भी खूब सुर्खियां बटोरीं. उन्होंने एक-दो नहीं, बल्कि तीन-तीन शादियां की थी. दिग्गज एक्ट्रेस रेखा के साथ भी उनका नाम काफी चर्चा में रहा.

कभी करते थे प्राइवेट कंपनी में नौकरी

विनोद मेहरा का जन्म पंजाब के अमृतसर में 13 फरवरी 1945 को हुआ था. उन्होंने 10 साल की उम्र में फिल्म 'अदल-ए-जहांगीर' (1955) से अपना एक्टिंग करियर शुरू किया. चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में अभिनेता ने 'पतित पवन', 'रंग दुनिया रंगीली', 'बाल योगी उपमन्यु', 'रागिनी', 'बेवकूफ' और 'अंगुलीमाल' जैसी फिल्मों में काम किया था.

रागिनी में वो दिग्गज एक्टर और सिंगर किशोर कुमार के बचपन के रोल में नजर आए थे. ये सभी फिल्में उन्होंने 15 साल की उम्र से पहले की थी. थोड़े बड़े होने के बाद विनोद मेहरा ने साल 1965 में एक प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग की नौकरी भी की थी.

राजेश खन्ना से मिली 'ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट' में हार

जब विनोद मेहरा नौकरी कर रहे थे तब उन्हें उनके कुछ दोस्तों ने 'ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट' में हिस्सा लेने के लिए मोटिवेट किया. क्योंकि विनोद पहले से ही एक्टिंग का हुनर जानते थे. इसका आयोजन 'यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स' और 'फिल्मफेयर' ने मिलकर किया था. इसमें पूरे देश से 10 हजार से ज्यादा युवकों ने पार्टिसिपेट किया था.

विनोद मेहरा के अलावा इसका हिस्सा दिग्गज एक्टर राजेश खन्ना भी बने थे और वो ही इस प्रतियोगिता में बाजी भी मार ले गए. उन्होंने सबको पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया. जबकि विनोद मेहरा सिर्फ एक अंक से राजेश से पिछड़ गए और दूसरे नंबर पर रहे. इस प्रतियोगिता को शक्ति सामंत, जी.पी. सिप्पी, नासिर हुसैन और बिमल रॉय जैसे दिग्गज फिल्ममेकर्स ने जज किया था.

1971 में बतौर लीड एक्टर डेब्यू

जीत हासिल करने के बाद राजेश खन्ना ने अपना बॉलीवुड करियर साल 1966 में फिल्म 'आखिरी खत' से शुरू किया था. जबकि विनोद का बतौर लीड एक्टर डेब्यू साल 1971 में फिल्म 'एक थी रीता' से हुआ. उन्होंने अपने करियर में 100 से भी ज्यादा फिल्में की थीं. उनकी सबसे चर्चित फिल्मों में 'बेमिसाल', 'अनुरोध', 'अनुराग', 'मुकद्दर का सिकंदर', 'खुद्दार', 'घर', 'अमर प्रेम', 'जुर्माना', 'लाल पत्थर', 'जानी दुश्मन', 'नागिन' आदि शामिल हैं.

विनोद मेहरा ने की थी तीन-तीन शादी

विनोद मेहरा की पर्सनल लाइफ की भी काफी चर्चा हुई, क्योंकि एक्टर ने तीन-तीन शादी की थी. अभिनेता की पहली शादी साल 1974 में मीना ब्रोका से हुई. बता दें कि ये अरेंज मैरिज थी. हालांकि दोनों ने साल 1978 में तलाक ले लिया. अभिनेता ने दूसरी शादी एक्ट्रेस बिंदिया गोस्वामी से साल 1980 में की. लेकिन, एक्टर का ये रिश्ता भी लंबा नहीं टिक पाया. बिंदिया से उनका तलाक साल 1984 में हो गया था. बिंदिया ने फिर डायरेक्टर जेपी दत्ता के साथ घर बसा लिया.

तीसरी शादी से हुए दो बच्चे

दो शादी टूटने के बाद विनोद खन्ना ने एक बार और घर बसाया था. अभिनेता ने तीसरी शादी किरण मेहरा से की. ये शादी साल 1988 में हुई. कपल ने शादी के बाद एक बेटे रोहन मेहरा और एक बेटी सोनिया मेहरा का वेलकम किया. हालांकि दुर्भाग्यवश शादी के दो साल बाद ही विनोद मेहरा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. एक्टर का साल 1990 में 30 अक्टूबर को निधन हो गया था. बताया जाता है कि उन्हें मुंबई में दिल का दौरा पड़ा था और इसके बाद अभिनेता को बचाया नहीं जा सका.

रेखा से भी जुड़ा नाम

तीसरी शादी करने से पहले विनोद मेहरा का नाम दिग्गज अदाकारा रेखा के साथ भी काफी सुर्खियों में रहा. दोनों कलाकारों ने 'घर', 'खून पसीना', 'कर्तव्य', 'बिंदिया चमकेगी', 'साजन की सहेली', 'प्यार की जीत' और 'लॉकेट' जैसी फिल्मों में स्क्रीन शेयर की थी. कहा गया कि रेखा और विनोद ने एक दूसरे को डेट किया था. ये भी खबरें थीं कि उन्होंने शादी भी कर ली थी, लेकिन रेखा को विनोद की मां ने स्वीकार नहीं किया.