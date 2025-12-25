बेटे को लॉन्च करने के लिए पिता विनोद खन्ना ने बनाया था मास्टर प्लान, रखी थी ये शर्तें

अक्षय खन्ना इन दिनों धुरंधर में अपने रोल को लेकर खूब वाहवाही बटोर रहे हैं. महज 19 साल की उम्र में डेब्यू करने वाले इस अभिनेता ने अब ग्रे शेड किरदार में अपना अलग मुकाम हासिल कर लिया है.

भले अपने करियर में उन्होंने कई उतार-चढ़ाव का सामना किया लेकिन हर बार उन्होंने दमदार वापसी की. लेकिन क्या आप जानते हैं 19 साल की उम्र में उनके पिता दिवगंत एक्टर विनोद खन्ना ने अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए बढ़िया प्लानिंग की थी. जानें ये दिलचस्प किस्सा.

पंकज पाराशर के सामने रखी थी ये शर्त

1997 में अक्षय खन्ना ने महज 19 साल की उम्र में 'हिमालय पुत्र' से बॉलीवुड में अपना कदम रखा. हालांकि उनके सक्सेसफुल लॉन्च के लिए वेटरन एक्टर विनोद खन्ना ने ये सुनिश्चित किया कि सभी चीजें बेस्ट हो. अब हाल ही में फिल्म के डायरेक्टर पंकज पाराशर ने सिद्धार्थ कनन संग अपने इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया. फिल्ममेकर ने बताया कि वेटरन एक्टर ने अपने बेटे को लॉन्च करने के समय खुद उन्हें अप्रोच किया. विनोद खन्ना चाहते थे सभी चीजें एक दम बेस्ट हों.

अपने इंटरव्यू में फिल्ममेकर ने बताया कि, 'उन्होंने कहा कि ये एक लव स्टोरी होगी. लेकिन मेरी 2-3 शर्ते हैं. अनु मालिक म्यूजिक देंगे और हनी ईरानी फिल्म के राइटर होंगे. मैं निकलने वाला था इसलिए मैंने कह दिया ठीक है. '



अक्षय खन्ना की कमजोर थी हिंदी

पंकज पाराशर ने अपने इंटरव्यू में इस बात का भी खुलासा किया कि अक्षय खन्ना की हिंदी काफी कमजोर थी. फिल्ममेकर ने बताया कि अक्षय खन्ना ने बहुत ही कम उम्र में उन्हें इंप्रेस किया था. लेकिन उनके साथ एक बड़ी परेशानी थी वो ये कि अक्षय खन्ना हिंदी बोलने में काफी कमजोर रहे हैं. लेकिन फिर भी वो एक नेचुरल एक्टर हैं. लैंग्वेज बैरियर के बावजूद अक्षय खन्ना ने ऑडियंस के एंटरटेनमेंट में कोई कसर नहीं छोड़ी है.

अक्षय खन्ना का वर्कफ्रंट

अक्षय खन्ना इन दिनों 'धुरंधर' में नजर आ रहे हैं. फिल्म में रहमान डकैत बन उन्होंने अपनी अदाकारी से सबको इंप्रेस किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक अब एक्टर 'दृश्यम 3' में नजर आएंगे. इसके अलावा तेलुगु फिल्म 'महाकाली' से अभिनेता शुक्राचार्य बन साउथ फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करेंगे.