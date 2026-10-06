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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसुपरस्टार से सन्यासी और ओशो के आश्रम में माली तक का सफर, पिता ने तान दी थी पिस्तौल, किस्से विनोद खन्ना के

सुपरस्टार से सन्यासी और ओशो के आश्रम में माली तक का सफर, पिता ने तान दी थी पिस्तौल, किस्से विनोद खन्ना के

बॉलीवुड में कभी अपनी दमदार एक्टिंग के साथ-साथ अपने लुक्स से भी फैंस के दिलों को जीतने वाले विनोद खन्ना की आज 80वीं बर्थ एनिवर्सरी है. इस मौके पर चलिए उनकी कुछ खास बातें जानते हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 06 Oct 2026 06:58 AM (IST)
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बॉलीवुड में 70 के दशक में एक से बढ़कर एक सुपरस्टार हुए थे. राजेश जश खन्ना, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर जैसे सितारों ने इसी दौर में लोकप्रियता हासिल की थी. उसी दौर में हिंदी सिनेमा को विनोद खन्ना जैसा हैंडसम और चार्मिंग स्टार भी मिला था. उनकी एक्टिंग के साथ-साथ फैंस उनके लुक्स के भी दीवाने थे. विनोद खन्ना आज जीवित होते तो अपना 80वां जन्मदिन मना रहे होते.

विनोद खन्ना ने अपने करियर में गजब की पॉपुलैरिटी और लोकप्रियता हासिल की थी. हिंदी सिनेमा में सुपरस्टार का दर्जा हासिल करने के बाद वो अध्यात्म की तरफ चले गए थे. बॉलीवुड छोड़कर विनोद खन्ना आध्यात्मिक गुरु ओशो के आश्रम में रहने लगे थे. हालांकि सालों बाद में उन्होंने फिल्मी दुनिया में वापसी की थी. आइए आज विनोद खन्ना की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर उनसे जुड़ी कुछ ख़ास बातें जानते हैं.

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'मन का मीत' से किया बॉलीवुड डेब्यू

विनोद खन्ना का जन्म भारत की आजादी से पहले 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर (अब पाकस्तान) में हुआ था. विनोद खन्ना ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत फिल्म 'मन का मीत' से की थी. साल 1969 में रिलीज हुई इस मूवी का ऑफर उन्हें दिग्गज अभिनेता सुनील दत्त ने दिया था.  

सुपरस्टार से सन्यासी और ओशो के आश्रम में माली तक का सफर, पिता ने तान दी थी पिस्तौल, किस्से विनोद खन्ना के

जब विनोद पर पिता ने तानी पिस्तौल

मन का मीत फिल्म के लिए विनोद खन्ना ने सुनील दत्त से मुलकात की थी और घर जाने के बाद उन्होंने अपने पिता से इस मुलाकात का जिक्र किया था. बॉलीवुड में एक्टिंग डेब्यू करने से पहले जब उनके एक्टिंग के प्रति इंटरेस्ट के बारे में उनके पिता को जानकारी लगी तो उनके पिता भड़क गए थे और अभिनेता  पर पिस्तौल तानते हुए कहा था कि अगर वो फिल्मों में गए तो वो उन्हें गोली मार देंगे.

हालांकि विनोद ने पिता की बात नहीं मानी. दोनों के बीच बढ़ते तनाव पर विनोद की मां ने बीच बचाव किया था और एक्टर को फिल्म इंडस्ट्री में दो साल तक काम करने की एक शर्त के साथ एंट्री दी थी. उन्हने कहा था कि अगर वो सक्सेस नहीं हुए तो उनके बिजनेस में उनकी मदद करेंगे.

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खलनायक से बने सुपरस्टार

विनोद खन्ना ने डेब्यू फिल्म में सपोर्टिंग रोल निभाया था. इसके बाद शुरुआती दौर में बतौर विलेन काम किया. 'सच्चा झूठा', 'आन मिलो सजना’, 'मेरा गांव मेरा देश' जैसी फिल्मों में वो विलेन बने. जबकि आगे जाकर बतौर लीड एक्टर के रूप में 'अमर अकबर एंथनी', 'कुर्बानी', 'इम्तिहान', 'दयावान', 'इंसाफ', 'अचानक', 'सत्यमेव जयते' जैसी फिल्मों से फैंस का दिल जीता.

जब स्टारडम छोड़ चले गए ओशो के आश्रम

बॉलीवुड में सुपरस्टार का दर्जा रखने के बाद विनोद खन्ना का फिल्म इंडस्ट्री से मोहभंग हो गया था. वो ओशो रजनीश से प्रभावित हो गए थे और ओशो की शरण में चले गए. विनोद खन्ना करीब चार से पांच साल ओशो के अमेरिका के ओरेगोन स्थित रजनीशपुरम आश्रम में रहने लगे. वो यहां पर ओशो के पर्सनल गार्डन के माली के रूप में काम करते थे. इसके अलावा उन्होंने टॉयलेट साफ करने और बर्तन धोने का काम भी किया था.

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विनोद खन्ना ने की थी दो शादी

विनोद खन्ना ने पहली शादी साल 1971 में गीतांजली खन्ना से की थी. दोनों ने दो बेटों अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना का वेलकम किया था. विनोद बाद में अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर ओशो के आश्रम चले गए थे. इसके चलते उनका पत्नी से रिश्ता बिगड़ गया और उन्होंने 1985 में तलाक ले लिया.

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विनोद खन्ना ने ओशो के आश्रम से आकर बॉलीवुड में वापसी की थी. इसके बाद 90 के दशक की शुरुआत में साल 1990 में दूसरी शादी कविता खन्ना से की थी. कविता और विनोद एक बेटे साक्षी और एक बेटी श्रद्धा के पैरेंट्स बने थे.

विनोद खन्ना को मिले ये अवॉर्ड्स

दिवंगत अभिनेता को 1975 में आई फिल्म 'हाथ की सफाई' के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्मफेयर अवॉर्ड दिया गया था. वहीं 1999 में उन्हें फिल्मफेयर के लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से नवाजा गया. जबकि मरणोपरांत अभिनेता को साल 2018 में 65वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े अवॉर्ड दादा साहेब फाल्के पुरष्कार से सम्मानित किया गया था.

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इस बेहतरीन अभिनेता का 27 अप्रैल 2017 को मुंबई में कैंसर से लड़ते हुए सर एच एन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में निधन हो गया था. कैंसर के कारण विनोद खन्ना की हालत आखिर दिनों में बेहद खराब और नाजुक हो गई थी. उन्होंने 71 साल की उम्र में अंतिम सांस ली.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 06 Oct 2026 06:58 AM (IST)
Tags :
Vinod Khanna
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