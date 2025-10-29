Birth Anniversary Special: थिएटर से बॉलीवुड पहुंचे, जीता नेशनल अवार्ड, ऐसा रहा विक्रम गोखले का फिल्मी सफर
Vikram Gokhale Birthday Special: दिग्गज एक्टर विक्रम गोखले किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. हालांकि उनके बारे में कई ऐसी बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं. वो थिएटर और फिल्म जगत के एक अनमोल हीरे थे.
हिंदी और मराठी सिनेमा के मशहूर अभिनेता विक्रम गोखले ने अपने बेहतरीन अभिनय से हमेशा दर्शकों का दिल जीता. उन्होंने फिल्मों, टीवी शो और थिएटर में काम करके खुद को एक खास मुकाम दिया. भले ही अब वे हमारे बीच नहीं हैं, उनकी अदाकारी और फिल्मों के जरिए उनकी यादें हमेशा जीवित रहेंगी. उनके जन्मदिन पर आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें.
विक्रम गोखले का जन्म 30 अक्टूबर 1940 को पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था. उनके पिता चंद्रकांत गोखले भी मराठी थियेटर और फिल्मों के दिग्गज अभिनेता थे. उनके परिवार का लंबा सिनेमा और थिएटर का इतिहास रहा है, जिसमें उनके पिता और दादी-दादी शामिल हैं. बचपन से ही उन्होंने अभिनय की ओर रुचि दिखाई और कई स्टेज शोज में हिस्सा लेकर अपने करियर की शुरुआत की.
टीवी, फिल्म और थिएटर में अपनी छाप छोड़ने वाले विक्रम गोखले
विक्रम गोखले ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1971 में रिलीज हुई फिल्म ‘परवाना’ से की थी. इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में यादगार अभिनय किया और मराठी थिएटर में भी अपनी पहचान बनाई. उन्हें खास पहचान ‘हम दिल दे चुके सनम’ में ऐश्वर्या राय के पिता का रोल निभाने के बाद मिली. विक्रम गोखले ने अपने अभिनय से कई फिल्मों में दर्शकों का दिल जीता, जैसे ‘अग्निपथ’, ‘भूल भुलैया’, ‘हिचकी’ और ‘मिशन मंगल’. उन्होंने टीवी सीरियल्स में भी शानदार काम किया, जिनमें ‘संजीवनी’, ‘इंद्रधनुष’ और ‘उड़ान’ शामिल हैं. इसके अलावा वेब सीरीज ‘अवरोध: द सीज विदइन’ में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई.
नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजे गए थे विक्रम
विक्रम गोखले न सिर्फ महान अभिनेता थे बल्कि एक डायरेक्टर भी थे, उन्होंने 2010 में मराठी फिल्म ‘अघात’ का डायरेक्ट किया. उन्हें थिएटर में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अवॉर्ड और मराठी फिल्म ‘अनुमति’ के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया. 2016 में गले की समस्या की वजह से उन्होंने स्टेज से संन्यास लिया और 26 नवंबर 2022 को उनका निधन हो गया.
