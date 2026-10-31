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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडविकास बहल की 'इकाई' का BTS वीडियो वायरल, राघव जुयाल-कोमल पावस्कर की केमिस्ट्री ने जीता दिल

विकास बहल की 'इकाई' का BTS वीडियो वायरल, राघव जुयाल-कोमल पावस्कर की केमिस्ट्री ने जीता दिल

विकास बहल की फिल्म 'इकाई' के सेट से राघव जुयाल और कोमल पावस्कर का BTS वीडियो लीक हो गया है. वीडियो में दोनों की नई जोड़ी की झलक देखने को मिली, जो सोशल मीडिया पर चर्चा में है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Updated at : 31 Oct 2026 10:49 AM (IST)
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विकास बहल की आने वाली फिल्म 'इकाई' की शूटिंग का एक बिहाइंड-द-सीन्स (BTS) वीडियो ऑनलाइन सामने आया है. इसमें राघव जुयाल और फिल्म से हिंदी सिनेमा में डेब्यू करने जा रहीं कोमल पावस्कर नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में फिल्म की शूटिंग से जुड़ी कुछ झलकियां देखने को मिल रही हैं.

'किल' और 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में अपनी एक्टिंग से पहचान बनाने वाले राघव जुयाल अब इस फिल्म में एक नए अंदाज में नजर आएंगे. वह कोमल पावस्कर के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे.

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'इकाई' के BTS वीडियो में दिखी राघव और कोमल की झलक

लीक हुए BTS वीडियो में राघव और कोमल एक पारंपरिक बाजार जैसे माहौल में सीढ़ियों पर बैठे नजर आ रहे हैं. उनके आसपास फिल्म की शूटिंग कर रही टीम भी दिखाई दे रही है. जहां राघव कैजुअल और लेयर्ड आउटफिट में नजर आ रहे हैं, वहीं कोमल मैजेंटा रंग के खूबसूरत आउटफिट में दिख रही हैं. बताया जा रहा है कि 'इकाई' रोमांस और सस्पेंस से भरपूर एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है. 

'इकाई' से हिंदी सिनेमा में डेब्यू करेंगी कोमल पावस्कर

कोमल पावस्कर के लिए 'इकाई' हिंदी सिनेमा में पहली फिल्म है. इस प्रोजेक्ट के जरिए वह राघव जुयाल के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी. वहीं, राघव भी इस फिल्म में एक अलग तरह का किरदार निभाते दिखाई देंगे.

विकास बहल के निर्देशन में बन रही 'इकाई' अपनी नई ऑन-स्क्रीन जोड़ी और रोमांटिक थ्रिलर कहानी को लेकर चर्चा में है. हालांकि, फिल्म के मेकर्स ने अभी तक इसकी कहानी से जुड़ी ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की है. 

 
 
 
 
 
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Published at : 31 Oct 2026 10:49 AM (IST)
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Vikas Bahl
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