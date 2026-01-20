अमिताभ बच्चन के घर में है सोने का टॉयलेट, विजय वर्मा ने बाथरुम में जाकर खींची थी सेल्फी

सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई ट्रेंड चलता रहता है. खास बात ये है कि बॉलीवुड सेलेब्स भी इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं. इस समय सोशल मीडिया पर 2016 का ट्रेंड कर रहा है. जिसमें सभी लोग साल 2016 की यादें ताजा कर रहे हैं और अपनी पुरानी फोटोज शेयर की हैं. हाल ही में बॉलीवुड एक्टर विजय वर्मा ने अपनी 2016 की यादें ताजा की हैं. 2016 विजय वर्मा के लिए बहुत खास रहा था. वो उस साल अमिताभ बच्चन के घर गए थे. जहां की झलक उन्होंने दिखाई है.

साल 2016 में विजय वर्मा को अमिताभ बच्चन के साथ पिंक फिल्म में काम करने का मौका मिला था. उन्होंने फोटोज शेयर करते हुए लिखा- 2016 मेरे लिए एक तरह से मील का पत्थर वाला साल था.. मुझे प्यारी कास्ट और क्रू के साथ फिल्म पिंक में बिग बी और शूजीत दा के साथ काम करने का मौका मिला. भगवान सचिन तेंदुलकर से मिला. बच्चन के घर गोल्डन टॉयलेट के साथ सेल्फी ली.

गोल्डन टॉयलेट के साथ ली सेल्फी

विजय वर्मा ने ढेर सारी फोटोज शेयर की हैं. जिसमें से एक अमिताभ बच्चन के घर की है. इस फोटो में वो गोल्डन टॉयलेट सीट के साथ सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं. सेल्फी लेते हुए विजय स्माइल कर रहे हैं. शेरवानी पहने हुए वो बहुत ही क्यूट लग रहे हैं. विजय का ये अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है.





अमिताभ बच्चन के घर जलसा की बात करें तो ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है. उनके घर में एक से बढ़कर एक मूर्ति हैं. जो कई बार उनके पोस्ट में देखने को मिलती हैं. अमिताभ बच्चन अक्सर फैंस को अपने घर की झलक दिखाते रहते हैं.

वर्कफ्रंट की बात करें तो विजय वर्मा के पास इस समय कई प्रोजेक्ट्स हैं. वो आखिरी बार फातिमा सना शेख के साथ गुस्ताख इश्क में नजर आए थे.

