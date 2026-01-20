हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअमिताभ बच्चन के घर में है सोने का टॉयलेट, विजय वर्मा ने बाथरुम में जाकर खींची थी सेल्फी

अमिताभ बच्चन के घर में है सोने का टॉयलेट, विजय वर्मा ने बाथरुम में जाकर खींची थी सेल्फी

Amitabh Bachchan House Seat: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ट्रेंड चला हुआ है जिसमें सभी लोग साल 2016 की अपनी फोटोज शेयर कर रहे हैं. विजय वर्मा ने भी साल 2016 की झलक दिखाई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 20 Jan 2026 01:39 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई ट्रेंड चलता रहता है. खास बात ये है कि बॉलीवुड सेलेब्स भी इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं. इस समय सोशल मीडिया पर 2016 का ट्रेंड कर रहा है. जिसमें सभी लोग साल 2016 की यादें ताजा कर रहे हैं और अपनी पुरानी फोटोज शेयर की हैं. हाल ही में बॉलीवुड एक्टर विजय वर्मा ने अपनी 2016 की यादें ताजा की हैं. 2016 विजय वर्मा के लिए बहुत खास रहा था. वो उस साल अमिताभ बच्चन के घर गए थे. जहां की झलक उन्होंने दिखाई है.

साल 2016 में विजय वर्मा को अमिताभ बच्चन के साथ पिंक फिल्म में काम करने का मौका मिला था. उन्होंने फोटोज शेयर करते हुए लिखा- 2016 मेरे लिए एक तरह से मील का पत्थर वाला साल था.. मुझे प्यारी कास्ट और क्रू के साथ फिल्म पिंक में बिग बी और शूजीत दा के साथ काम करने का मौका मिला. भगवान सचिन तेंदुलकर से मिला. बच्चन के घर गोल्डन टॉयलेट के साथ सेल्फी ली.

गोल्डन टॉयलेट के साथ ली सेल्फी

विजय वर्मा ने ढेर सारी फोटोज शेयर की हैं. जिसमें से एक अमिताभ बच्चन के घर की है. इस फोटो में वो गोल्डन टॉयलेट सीट के साथ सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं. सेल्फी लेते हुए विजय स्माइल कर रहे हैं. शेरवानी पहने हुए वो बहुत ही क्यूट लग रहे हैं. विजय का ये अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है.


अमिताभ बच्चन के घर में है सोने का टॉयलेट, विजय वर्मा ने बाथरुम में जाकर खींची थी सेल्फी

अमिताभ बच्चन के घर जलसा की बात करें तो ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है. उनके घर में एक से बढ़कर एक मूर्ति हैं. जो कई बार उनके पोस्ट में देखने को मिलती हैं. अमिताभ बच्चन अक्सर फैंस को अपने घर की झलक दिखाते रहते हैं.

वर्कफ्रंट की बात करें तो विजय वर्मा के पास इस समय कई प्रोजेक्ट्स हैं. वो आखिरी बार फातिमा सना शेख के साथ गुस्ताख इश्क में नजर आए थे.

ये भी पढ़ें: Border Vs Border 2:सुनील शेट्टी ने 'बॉर्डर' से वसूले थे लाखों रुपये, बेटे अहान ने तोड़ा एक्टर का रिकॉर्ड, 'बॉर्डर 2' से कमाए इतने करोड़

Published at : 20 Jan 2026 01:39 PM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan Vijay Varma
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
BJP के सबसे युवा अध्यक्ष बने नितिन नबीन, कांग्रेस, SP, BSP से JDU तक... पार्टी अध्यक्ष की उम्र कितनी
BJP के सबसे युवा अध्यक्ष बने नितिन नबीन, कांग्रेस, SP, BSP से JDU तक... पार्टी अध्यक्ष की उम्र कितनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
12 साल की उम्र में ही प्रतीक ने किया था प्रपोज, इंग्लैंड से पढ़कर आईं अपर्णा यादव, जानें जिंदगी के बारे में सबकुछ
12 साल की उम्र में ही प्रतीक ने किया था प्रपोज, इंग्लैंड से पढ़कर आईं अपर्णा यादव, जानें जिंदगी के बारे में सबकुछ
क्रिकेट
2027 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली का होगा 'डिमोशन'? BCCI कम कर सकता है सैलरी; जानें पूरा मामला 
2027 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली का होगा 'डिमोशन'? BCCI कम कर सकता है सैलरी 
इंडिया
तमिलनाडु विधानसभा में हुआ राष्ट्रगान का अपमान? राज्यपाल का भाषण पढ़ने से इनकार, छोड़ा सदन
तमिलनाडु विधानसभा में हुआ राष्ट्रगान का अपमान? राज्यपाल का भाषण पढ़ने से इनकार, छोड़ा सदन
Advertisement

वीडियोज

Nitin Nabin New BJP President: 'नबीन' आगाज, 'युवा कप्तान' को 'ताज'! | ABP News | Delhi
Namaste Bharat: BJP की कमान नबीन के हाथ, आस्था से की शुरुआत! | BJP New President | Nitin Nabin
BJP New President: ताजपोशी से पहले भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंचे Nitin Nabin
BJP New President: नई कमान की शुरुआत...BJP के नए अध्यक्ष का स्वागत धूमधाम से होगा | Nitin Nabin
BJP New President: BJP मुख्यालय में बड़ा कार्यक्रम, नई कमान संभालेंगे Nitin Nabin | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP के सबसे युवा अध्यक्ष बने नितिन नबीन, कांग्रेस, SP, BSP से JDU तक... पार्टी अध्यक्ष की उम्र कितनी
BJP के सबसे युवा अध्यक्ष बने नितिन नबीन, कांग्रेस, SP, BSP से JDU तक... पार्टी अध्यक्ष की उम्र कितनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
12 साल की उम्र में ही प्रतीक ने किया था प्रपोज, इंग्लैंड से पढ़कर आईं अपर्णा यादव, जानें जिंदगी के बारे में सबकुछ
12 साल की उम्र में ही प्रतीक ने किया था प्रपोज, इंग्लैंड से पढ़कर आईं अपर्णा यादव, जानें जिंदगी के बारे में सबकुछ
क्रिकेट
2027 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली का होगा 'डिमोशन'? BCCI कम कर सकता है सैलरी; जानें पूरा मामला 
2027 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली का होगा 'डिमोशन'? BCCI कम कर सकता है सैलरी 
इंडिया
तमिलनाडु विधानसभा में हुआ राष्ट्रगान का अपमान? राज्यपाल का भाषण पढ़ने से इनकार, छोड़ा सदन
तमिलनाडु विधानसभा में हुआ राष्ट्रगान का अपमान? राज्यपाल का भाषण पढ़ने से इनकार, छोड़ा सदन
टेलीविजन
'नागिन 7' से रातों रात बाहर हुई ये एक्ट्रेस, महज तीन हफ्तों में मेकर्स ने खेला बड़ा दांव
इस एक्ट्रेस का 'नागिन 7' से कटा पत्ता,महज तीन हफ्तों में मेकर्स ने खेला बड़ा दांव
हेल्थ
बार-बार मुंह में हो रहे हैं छाले तो न करें नजरअंदाज, हो सकती है यह लाइलाज बीमारी
बार-बार मुंह में हो रहे हैं छाले तो न करें नजरअंदाज, हो सकती है यह लाइलाज बीमारी
ट्रेंडिंग
मंकी ने हेलो बोला तो... बंदर के पास सेल्फी लेने गईं दीदी, मारा झपट्टा हो और गया कांड; देखें वीडियो
मंकी ने हेलो बोला तो... बंदर के पास सेल्फी लेने गईं दीदी, मारा झपट्टा हो और गया कांड; देखें वीडियो
यूटिलिटी
वंदे भारत स्लीपर के टिकट कैंसिलेशन पर जितना कट रहा पैसा, उतने में मिल जाएगा राजधानी का टिकट; देखें कैलकुलेशन
वंदे भारत स्लीपर के टिकट कैंसिलेशन पर जितना कट रहा पैसा, उतने में मिल जाएगा राजधानी का टिकट; देखें कैलकुलेशन
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
Embed widget