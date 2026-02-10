साउथ एक्टर विजय सेतुपति ने अपनी दमदार अदाकारी के दम पर दर्शकों के दिलों में जगह बनाई है. आज वे टॉप पैन इंडिया स्टार्स की लिस्ट में शामिल हैं और हर फिल्म निर्माता और अभिनेता उनके साथ काम करना चाहता है. वहीं रूमर्स फैले हुए हैं कि विजय सेतुपति की रणबीर कपूर की 'रामायण' में एंट्री हुई है. वहीं अब इन सब अफवाहों पर खुद एक्टर ने चुप्पी तोड़ी है और सारा सच बताया है.

क्या रामायण में हुई विजय सेतुपति की एंट्री?

दरअसल मूवीज़ सिंगापुर की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, 'रामायण' के निर्माता विजय सेतुपति का को फिल्म में विभीषण की भूमिका में लेने की सोच रहे हैं. हिंदू महाकाव्य रामायण में विभीषण लंका के राजा रावण के छोटे भाई हैं. विजय सेतुपति ने अब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होने की अफवाहों को खारिज कर दिया है. बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह 'रामायण' का हिस्सा नहीं हैं. अफवाहों से हैरान होकर उन्होंने कहा, "नहीं, मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हूं. मुझे नहीं पता कि ये अफवाहें कहां से आ रही हैं."

'रामायण' के बारे में

नितेश तिवारी निर्देशित 'रामायण' हिंदू एपिक पर आधारित फिल्म है. इस अपकमिंग फिल्म में रणबीर कपूर भगवान विष्णु के सातवें अवतार भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं. वहीं साई पल्लवी देवी लक्ष्मी के अवतार सीता की भूमिका में नजर आएंगी. जबकि 'केजीएफ' स्टार यश लंका के दस सिर वाले राक्षस राजा रावण की भूमिका में दिखेंगे. सनी देओल और रवि दुबे भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. 'रामायण' दो भागों में बनने वाली गाथा होगी, जिसका पहला भाग दिवाली 2026 को और दूसरा भाग अगली दिवाली (2027) को रिलीज होगा.

फिल्म निर्माताओं ने पहले घोषणा करते हुए कहा था, "एक दशक से भी ज्यादा समय पहले, मैंने इस एपिक को, जिसने 5000 सालों से अधिक समय से अरबों दिलों पर राज किया है, बड़े पर्दे पर लाने के नेक प्रयास की शुरुआत की थी. हमारी टीमें केवल एक ही मकसद के साथ कड़ी मेहनत कर रही हैं कि हमारे इतिहास, हमारी सच्चाई और हमारी संस्कृति , हमारी 'रामायण' - का सबसे ऑथेंटिक, पवित्र और देखने में मनमोहक एडेप्टेशन दुनिया भर के लोगों के सामने आए. हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम अपने सबसे बड़े एपिक को गर्व और श्रद्धा के साथ लाने के अपने सपने को साकार कर रहे हैं... पार्ट 1 दिवाली 2026 में और भाग 2 दिवाली 2027 में रिलीज होगा."