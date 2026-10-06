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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसाउथ में खूब सुने जा रहे 'धुरंधर' के गाने, विजय देवरकोंडा बोले- 'जिम में हर वक्त बजते हैं'

साउथ में खूब सुने जा रहे 'धुरंधर' के गाने, विजय देवरकोंडा बोले- 'जिम में हर वक्त बजते हैं'

एक्टर विजय देवरकोंडा ने हाल ही में बताया कि फिल्म 'धुरंधर' के गानें साउथ में काफी सुने जाते हैं. उन्होंने कहा कि जिम में नॉन स्टॉप रणवीर सिंह की फिल्म के गाने बजते रहते हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 06 Oct 2026 01:24 PM (IST)
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साउथ पॉपुलर कपल विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'रणबाली' की तैयारियों में बिजी हैं. दोनों कई इंटरव्यू दे रहे हैं. इसी दौरान हाल ही में एक बातचीत के दौरान दोनों से पूछा गया कि इन दिनों साउथ में कौन से हिंदी गाने पसंद किए जा रहे हैं.

इस पर विजय देवरकोंडा ने तुरंत रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' के गानों का नाम लिया. 

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साउथ के जिम में नॉन स्टॉप बजते 'धुरंधर' के गाने
पॉडकास्टर शुभांकर मिश्रा से बातचीत के दौरान विजय देवरकोंडा ने बताया कि साउथ इंडिया के जिम में 'धुरंधर' के गाने काफी सुनने को मिल रहे हैं. जब उनसे पूछा गया कि साउथ में इन दिनों कौन से हिंदी गाने ज्यादा बज रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि 'धुरंधर' के गानों को मिस करना मुश्किल है.

विजय ने बताया कि साउथ इंडिया के जिम में फिल्म के गाने नॉन-स्टॉप बजते रहते हैं. उन्होंने ये भी बताया कि वहां लोग 'धुरंधर' के म्यूजिक को काफी पसंद कर रहे हैं. हालांकि, विजय को गानों के सही नाम तुरंत याद नहीं आए, जिसके बाद उन्होंने शुभांकर से उन गानों की धुन गुनगुनाने को कहा.

एक्टर ने ये भी बताया कि फिल्म 'एनिमल' के गानें भी काफी बजते हैं.  इसी बातचीत के दौरान विजय ने ये कहा कि वो काफी इंडिपेंडेंट म्यूजिक सुनते हैं.

बता दें, साल 2025 में आई फिल्म 'धुरंधर' ने लोगों का दिल जीत लिया था. फिल्म के गानों  'शरारत', 'गहरा हुआ', और 'लुट ले गया' भी काफी पॉपुलर हुए.

'रणबाली' में फिर साथ दिखेंगे विजय-रश्मिका
बता दें, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना जल्द ही फिल्म 'रणबाली' में एक साथ नजर आएंगे. 'रणबाली' की कहानी 1854 से 1878 के बीच ब्रिटिश शासन के दौर की है.  फिल्म में विजय देवरकोंडा लीड रोल यानी सिंगनमाला बोब्बिली रणबाली के किरदार में नजर आएंगे, जबकि रश्मिका मंदाना जयम्मा का रोल निभा रही हैं.

 
 
 
 
 
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'रणबाली' विजय और रश्मिका की साथ में तीसरी फिल्म है और शादी के बाद दोनों पहली बार इस फिल्म में एक साथ नजर आएंगे. इससे पहले दोनों 'गीता गोविंदम' और 'डियर कॉमरेड' में साथ काम कर चुके हैं.

कब रिलीज होगी 'रणबाली'?
'रणबाली' का डायरेक्शन राहुल सांकृत्यायन ने किया है. फिल्म की स्टारकास्ट में हॉलीवुड एक्टर अर्नोल्ड वॉस्लू भी शामिल हैं, जो इस पीरियड ड्रामा में नजर आएंगे. फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स ने प्रोड्यूस किया है, जबकि टी-सीरीज इसे प्रजेंट कर रही है. फिल्म 16 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 06 Oct 2026 01:24 PM (IST)
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