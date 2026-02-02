70 के दशक में राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार थे. उनकी एक झलक पाने के लिए फीमेल फैंस कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती थीं. उनकी पॉपुलैरिटी इतनी जबरदस्त थी कि उसे टक्कर देना किसी के बस की बात नहीं लगती थी.

वो एक्टर जिससे खुद राजेश खन्ना हुए थे इनसिक्योर

लेकिन उस दौर में एक एक्टर ऐसा भी था जिससे खुद राजेश खन्ना को इनसिक्योरिटी महसूस होने लगी थी. राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में खुद माना था कि वो एक्टर उनकी जगह ले सकता है. हम बात कर रहे हैं विजय अरोड़ा की जिन्होंने पहले हिंदी फिल्मों में और बाद में टीवी पर कई ऐतिहासिक रोल निभाए. 2 फरवरी को एक्टर की पुण्यतिथि होती है.

FTII से मुंबई तक का सफर

विजय अरोड़ा उन एक्टर्स में से थे जिन्होंने 70 के दशक में लगभग हर बड़ी और खूबसूरत हीरोइन के साथ काम किया. उन्होंने 1971 में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से पढ़ाई पूरी की और एक्टिंग में करियर बनाने के लिए मुंबई आ गए थे. गोरा रंग और लंबी कद-काठी की वजह से उन्हें फिल्मों में काम मिलना ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ. साल 1972 में उन्होंने फिल्म ‘जरूरत’ में रीना रॉय के साथ और ‘राखी और हथकड़ी’ में आशा पारेख के साथ काम किया था.

‘यादों की बारात’ से मिली असली पहचान

उनकी पहली फिल्म भले ही औसत रही लेकिन इसके बाद आई ‘यादों की बारात’. इस फिल्म ने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. फिल्म का गाना ‘चुरा लिया है तुमने जो दिल को’ सुपरहिट हुआ और आज भी लोगों की जुबान पर है. अपने चॉकलेटी लुक की वजह से विजय अरोड़ा रातों-रात स्टार बन गए और एक के बाद एक फिल्में साइन करने लगे. उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि उनकी तुलना राजेश खन्ना से होने लगी क्योंकि दोनों की कद-काठी और लुक काफी मिलते-जुलते थे.



दूसरे राजेश खन्ना से टीवी तक का सफर

धीरे-धीरे लोग उन्हें दूसरा राजेश खन्ना कहने लगे. खुद राजेश खन्ना ने भी माना था कि अगर कोई उनकी जगह ले सकता है तो वो विजय अरोड़ा हैं. दोनों ने साथ में ‘निशान’, ‘रोटी’ और ‘सौतन’ जैसी हिट फिल्मों में काम किया. अपने करियर में विजय अरोड़ा ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और कई टीवी सीरियल्स में भी नजर आए. रामानंद सागर की ‘रामायण’ में उन्होंने मेघनाथ का रोल निभाया. जिसे लोगों ने खूब पसंद किया. हालांकि उन्होंने हिंदी सिनेमा में काफी काम किया लेकिन उस हिसाब से नाम नहीं कमा पाए. अपने करियर के पीक पर वो फिल्म इंडस्ट्री की राजनीति का शिकार हो गए और इस बात को उन्होंने खुद भी स्वीकार किया था.