हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडVijay Arora Death Anniversary: रामायण के मेघनाद बने थे विजय अरोड़ा, छोटे से रोल ने रातोंरात बना दिया स्टार

Vijay Arora Death Anniversary: रामायण के मेघनाद बने थे विजय अरोड़ा, छोटे से रोल ने रातोंरात बना दिया स्टार

Vijay Arora Death Anniversary: विजय अरोड़ा ने बॉलीवुड में 1972 में फिल्म जरुरत से शुरुआत की और 1973 की यादों की बारात ने उन्हें स्टार बना दिया. छोटे रोल में भी उनका अंदाज और गाना 'चुरा लिया है तुमने' फेमस हुआ था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 01 Feb 2026 02:26 PM (IST)
Preferred Sources

रामानंद सागर की रामायण में मेघनाद का रोल निभाने वाले एक्टर विजय अरोड़ा ने साल 1972 में फिल्म 'जरुरत' से बॉलीवुड में कदम रखा था. लेकिन 1973 में आई फिल्म यादों की बारात ने उन्हें स्टार बना दिया. इस फिल्म का गाना 'चुरा लिया है तुमने' आज भी लोगों के दिल में बसता है. ऐसा कहा जाता है कि इस फिल्म ने विजय को ऐसा मुकाम दिया कि सुपरस्टार राजेश खन्ना भी उनके बढ़ते स्टारडम को देखकर थोड़े चिंतित हो गए थे.

छोटे रोल में बड़ा असर
यादों की बारात में विजय का रोल छोटा था लेकिन गाने 'चुरा लिया है तुमने' में हाथ में गिटार लिए उनका अंदाज लड़कियों को बहुत भाया. इस छोटे रोल ने ही उन्हें हिट बना दिया और फिल्म इंडस्ट्री में उनकी डिमांड बढ़ गई. उस समय जब राजेश खन्ना का सिक्का चलता था और वहीं विजय अरोड़ा लड़कियों की पसंद बन गए थे.

जन्म और शुरुआती सफर
विजय अरोड़ा का जन्म 27 दिसंबर 1944 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था. एक्टिंग का शौक उन्हें शुरू से ही था. इसलिए उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से पढ़ाई की और वहां से गोल्ड मेडल भी जीता. फिल्मों में आने से पहले उन्होंने थिएटर और एक्टिंग की बारीकियां सीखीं. यही मेहनत और तैयारी आगे चलकर उनके काम आई और उन्होंने फिल्मों के साथ-साथ टीवी में भी अपनी पहचान बनाई.


Vijay Arora Death Anniversary: रामायण के मेघनाद बने थे विजय अरोड़ा, छोटे से रोल ने रातोंरात बना दिया स्टार

बड़ी फिल्मों में काम
इसके बाद विजय अरोड़ा ने कई बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया. उन्होंने जया भादुरी, वहीदा रहमान के साथ फागुन, शबाना आजमी के साथ कादम्बरी, तनुजा के साथ इंसाफ, परवीन बॉबी के साथ 36 घंटे, और मौसमी चटर्जी के साथ कई फिल्में की. उनका करियर लगातार शानदार रहा और हर फिल्म में उनकी एक्टिंग की तारीफ हुई.

रामायण में मेघनाद
विजय ने 1971 में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ग्रेजुएशन किया और गोल्ड मेडल भी जीता था. 80 के दशक में जब रामानंद सागर ने रामायण बनाने की योजना बनाई तो उन्होंने विजय को मेघनाद का रोल ऑफर किया. विजय ने ये रोल स्वीकार किया और अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया था.

यादगार फिल्में 
रामायण में मेघनाद यानि इंद्रजीत का रोल निभाने के अलावा विजय अरोड़ा ने जरूरत, राखी और हथकड़ी, यादों की बारात, कादंबरी, इंसाफ, 36 घंटे, सबसे बड़ा सुख और जीवन ज्योति जैसी फिल्मों में भी काम किया. 2 फरवरी 2007 को पेट कैंसर के कारण उनका निधन हो गया था.

Published at : 01 Feb 2026 02:26 PM (IST)
