ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडविद्युत जामवाल ने 20 मिनट तक नहीं झपकाई पलक, आंखों से छलके आंसू

विद्युत जामवाल ने 20 मिनट तक नहीं झपकाई पलक, आंखों से छलके आंसू

एक्टर विद्युत जामवाल हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म 'स्ट्रीट फाइटर' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में शामिल हुए. इस दौरान उनका एक वीडियो इंटरनेट पर खूब चर्चा में हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 05 Oct 2026 06:46 PM (IST)
Preferred Sources

एक्टर विद्युत जामवाल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'स्ट्रीट फाइटर' को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म से वो हॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं. वहीं मेकर्स ने आज फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है. फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है.

ट्रेलर लॉन्च इवेंट से विद्युत जामवाल के कई फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इवेंट में वो ऑल व्हाइट ब्लेजर और पैंट पहने नजर आए. वो काफी हैंडसम लग रहे थे. वहीं उनका एक वीडियो लोगों का ध्यान खींच लिया.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
Drishyam 3 BO Day 4 Live Updates: मंडे को 200 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी 'दृश्यम 3'? 6 बजे तक 184 करोड़ के हुई पार
Live Updates: मंडे को 200 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी 'दृश्यम 3'? जानें- हर घंटे का कलेक्शन
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' के लिए अजय देवगन ने ली तबु से 566.67% ज्यादा फीस, इस एक्टर को मिले सिर्फ इतने लाख
'दृश्यम 3' के लिए अजय देवगन ने ली तबु से 566.67% ज्यादा फीस, इस एक्टर को मिले सिर्फ इतने लाख
बॉलीवुड
'गदाधारी भीम' से बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाने आ रहे करण जौहर, ए लिस्टर एक्टर्स आएंगे नजर!
'गदाधारी भीम' से बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाने आ रहे करण जौहर, ए लिस्टर एक्टर्स आएंगे नजर!
बॉलीवुड
महाराष्ट्र साइबर के सामने पेश नहीं हुए यो यो हनी सिंह, मांगा और समय
महाराष्ट्र साइबर के सामने पेश नहीं हुए यो यो हनी सिंह, मांगा और समय

20 मिनट तक बिना पलक झपकाए खड़े रहे विद्युत जामवाल
वायरल वीडियो में विद्युत जामवाल 20 मिनट तक मेडिटेशन करते दिखें और वो बिना पलक झपकाए खड़े नजर आए. इस दौरान उनकी आंखों से आंसू भी छलक रहे हैं. उनका ये वीडियो  इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vikram Kumar (@the.vikramrathoree)

एक्टर का ये अंदाज देख लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. दर्शक उनके हॉलीवुड डेब्यू  के लिए भी बेहद एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.

'स्ट्रीट फाइटर' के बारे में
हॉलीवुड फिल्म 'स्ट्रीट फाइटर' में विद्युत जामवाल 'धलसिम' की भूमिका निभा रहे है. इसे किताओ सकुराई ने निर्देशित किया है.  इस फिल्म में उनके साथ नोआ सेंटिनियो और जेसन मोमोआ जैसे कलाकार भी हैं.

कब रिलीज होगी 'स्ट्रीट फाइटर'?
फिल्म 'स्ट्रीट फाइटर' 16 अक्टूबर को थिएटर्स में दस्तक देगी. ये फिल्म अंग्रेजी के अलावा हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में भी रिलीज की जाएगी. 

बॉक्स ऑफिस पर होगा क्लैश
'स्ट्रीट फाइटर' का यामी गौतम की फिल्म 'नई नवेली' और रश्मिका मंदाना की फिल्म रणाबाली से क्लैश होने वाला है. तीनों फिल्म एक ही दिन थिएटर में रिलीज होंगी.

विद्युत जामवाल का करियर
विद्युत ने साल 2011 में फिल्म 'फोर्स' अपना धमाकेदार बॉलीवुड डेब्यू किया. इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत असल में तेलुगु फिल्म 'शक्ति' (2011) से की थी. इसके बाद उन्होंने साउथ की सुपरहिट फिल्मों काम किया.

साल 2013 में आई फिल्म 'कमांडो: ए वन मैन आर्मी' में विद्युत पहली बार लीड रोल में नजर आए. 

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 05 Oct 2026 06:46 PM (IST)
Tags :
Vidyut Jammwal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Drishyam 3 BO Day 4 Live Updates: मंडे को 200 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी 'दृश्यम 3'? 6 बजे तक 184 करोड़ के हुई पार
Live Updates: मंडे को 200 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी 'दृश्यम 3'? जानें- हर घंटे का कलेक्शन
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' के लिए अजय देवगन ने ली तबु से 566.67% ज्यादा फीस, इस एक्टर को मिले सिर्फ इतने लाख
'दृश्यम 3' के लिए अजय देवगन ने ली तबु से 566.67% ज्यादा फीस, इस एक्टर को मिले सिर्फ इतने लाख
बॉलीवुड
'गदाधारी भीम' से बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाने आ रहे करण जौहर, ए लिस्टर एक्टर्स आएंगे नजर!
'गदाधारी भीम' से बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाने आ रहे करण जौहर, ए लिस्टर एक्टर्स आएंगे नजर!
बॉलीवुड
महाराष्ट्र साइबर के सामने पेश नहीं हुए यो यो हनी सिंह, मांगा और समय
महाराष्ट्र साइबर के सामने पेश नहीं हुए यो यो हनी सिंह, मांगा और समय
Advertisement

वीडियोज

Sansani | UP News: दगाबाज सनम...बेवफा बवाल ! | Meerut
Protest Against CEC | SIR Controversy: Gyanesh Kumar के खिलाफ ठाकरे बंधुओं का मोर्चा | Congress
Premanand Maharaj: संतों का डेरा या 'धन साधकों' का बसेरा?
Mad Sandhu Murder Case: इन्फ्लुएंसर मैड संधू की गोली मारकर हत्या | ABP News
UP Politics | UP Chunaav 2027: गठबंधन में 'दरार'...27 में कैसे बेड़ापार?। Akhilesh Yadav | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फॉर्म-6 विवाद: राहुल गांधी का ज्ञानेश कुमार पर निशाना - 'साबित हो गया कि...'
फॉर्म-6 विवाद: राहुल गांधी का ज्ञानेश कुमार पर निशाना - 'साबित हो गया कि...'
महाराष्ट्र
'पत्नी को I Love You' वाले ओवैसी के बयान पर नितेश राणे बोले, 'पागल आदमी...'
'पत्नी को I Love You' वाले ओवैसी के बयान पर नितेश राणे बोले, 'पागल आदमी...'
इंडिया
'पहले मैं...', मंच पर भिड़ गए CM विजय के विधायक और कांग्रेस सांसद
'पहले मैं...', मंच पर भिड़ गए CM विजय के विधायक और कांग्रेस सांसद
ओटीटी
नेटफ्लिक्स पर अक्टूबर में एंटरटेनमेंट का महा-डोज, रिलीज होंगी 9 धमाकेदार फिल्में-सीरीज
नेटफ्लिक्स पर अक्टूबर में एंटरटेनमेंट का महा-डोज, रिलीज होंगी 9 धमाकेदार फिल्में-सीरीज
ओटीटी
वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित को क्या हुआ? फिर से ठेले पर बेच रहीं खाना
वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित को क्या हुआ? फिर से ठेले पर बेच रहीं खाना
स्पोर्ट्स
वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? एक क्लिक में जानें
वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? एक क्लिक में जानें
इंडिया
‘आपकी जगह जेल में है’, चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
‘आपकी जगह जेल में है’, चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
ऑटो
विदेशों में बढ़ी भारतीय गाड़ियों की डिमांड, आंकड़ा देगा चौंका
विदेशों में बढ़ी भारतीय गाड़ियों की डिमांड, आंकड़ा देगा चौंका
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget