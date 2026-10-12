Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैं कांपने लगी...' रजनीकांत के सामने 'जेलर 2' के स्मोकिंग सीन में छूटे विद्या बालन के पसीने, डायरेक्टर के भी उड़े होश

'मैं कांपने लगी...' रजनीकांत के सामने 'जेलर 2' के स्मोकिंग सीन में छूटे विद्या बालन के पसीने, डायरेक्टर के भी उड़े होश

विद्या बालन तमिल स्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' से तमिल डेब्यू कर रही हैं. उन्होंने शूटिंग के वक्त को याद करते हुए रजनीकांत संग काम करने और एक मुश्किल सीन का एक्सपीरियंस शेयर किया है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 12 Oct 2026 07:14 PM (IST)
Preferred Sources

तमिल सुपरस्टार रजनीकांत जल्द ही फिल्म 'जेलर 2' में नजर आने वाले हैं. इसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन भी एक मजबूत और दमदार किरदार में दिखाई देंगी. रिलीज से ठीक एक्ट्रेस ने 'जेलर 2' सुपर शो के वक्त रजनीकांत और टीम के साथ काम करने के अपने एक्सपीरियंस शेयर किए. इस दौरान उन्होंने उस सीन को याद किया जिसमें वो घबरा गई थीं.

विद्या बालन कर रहीं तमिल डेब्यू

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
1000 करोड़ के शाही ट्रस्ट की कमान कैसे संभालती हैं सबा अली पटौदी? क्यों हैं 50 की उम्र में भी सिंगल?
50 की उम्र में भी सिंगल, 1000 करोड़ के शाही ट्रस्ट को कैसे संभालती हैं सबा अली पटौदी?
बॉलीवुड
90 के दशक में अलका याग्निक को क्यों मिले सबसे ज्यादा गाने? रमेश तौरानी ने किया खुलासा
90 के दशक में अलका याग्निक को क्यों मिले सबसे ज्यादा गाने? रमेश तौरानी ने किया खुलासा
बॉलीवुड
दुनियाभर में 'दृश्यम 3' का सैलाब, 10 दिनों में 'बॉर्डर 2' के लाइफटाइम कलेक्शन को पछाड़ा
दुनियाभर में 'दृश्यम 3' का सैलाब, 10 दिनों में 'बॉर्डर 2' के लाइफटाइम कलेक्शन को पछाड़ा
बॉलीवुड
'अयोध्या की रामलीला' में भगवान राम का रोल प्ले करेंगे रवि किशन, बोले- अंदर से डरा हुआ हूं
'अयोध्या की रामलीला' में भगवान राम का रोल प्ले करेंगे रवि किशन, बोले- अंदर से डरा हुआ हूं

जेलर 2 के जरिए विद्या बालन अपना तमिल डेब्यू कर रही हैं. इस फिल्म को नेल्सन दिलीप कुमार ने डायरेक्ट किया है. मूवी में रजनीकांत और विद्या के अलावा राम्या कृष्णन, एसजे सूर्या और सूरज वेंजारामूडु जैसे कलाकार भी नजर आएंगे. इसमें विद्या 'कांथा कल्पक' नाम का रोल प्ले रही हैं.

स्मोकिंग सीन में घबराईं एक्ट्रेस

'जेलर 2' सुपर शो के दौरान डायरेक्टर नेल्सन और विद्या ने स्मोकिंग वाले सीन को याद किया. पहले डायरेक्टर ने कहा, 'मैंने मॉनिटर पर देखा था कि उनकी आवाज और उनके हाथ कांप रहे थे. फिर उनकी आंखों में सिगरेट का धुंआ जा रहा था.' फिर विद्या ने भी माना कि सिगरेट वाले सीन में वो कांपने लगी थीं जबकि सेट पर रजनीकांत भी मौजूद थे. नेल्सन आगे कहते हैं, 'विद्या ने मुझसे कहा, 'मैं कुछ नहीं कर रही हूं, सिगरेट खुद ही कांप रही है.'

तमिल भाषा को लेकर भी हुई विद्या को दिक्कत

विद्या बालन को तमिल भाषा का नॉलेज ना होने के कारण भी समस्या का सामना करना पड़ा. मूल रूप से तमिल में बनी जेलर 2 की शूटिंग के वक्त विद्या सेट पर एक दम चुपचाप रहती थीं. उन्होंने कहा, 'जब तक शॉट पूरा नहीं हो जाता था मैं किसी से बात नहीं करती थी.'

रजनीकांत ने की विद्या बालन की तारीफ

आगे रजनीकांत ने जेलर 2 के सुपर शो में विद्या के बारे में बात करते हुए उन्हें मासूम, खूबसूरत महिला और बेहतरीन कलाकार बताया. दिग्गज एक्टर ने एक्ट्रेस के साथ एक पूरी फिल्म करने की इच्छा जाहिर की. जेलर 2 वर्ल्डवाइड सिनेमाघरों में 15 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है. करीब 350 करोड़ रुपये के भारी भरकम बजट में बनी जेलर 2 से फैंस को जेलर (2023) की तरह की ब्लॉकबस्टर होने की उम्मीद है.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 12 Oct 2026 07:14 PM (IST)
Tags :
Vidya Balan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
1000 करोड़ के शाही ट्रस्ट की कमान कैसे संभालती हैं सबा अली पटौदी? क्यों हैं 50 की उम्र में भी सिंगल?
50 की उम्र में भी सिंगल, 1000 करोड़ के शाही ट्रस्ट को कैसे संभालती हैं सबा अली पटौदी?
बॉलीवुड
90 के दशक में अलका याग्निक को क्यों मिले सबसे ज्यादा गाने? रमेश तौरानी ने किया खुलासा
90 के दशक में अलका याग्निक को क्यों मिले सबसे ज्यादा गाने? रमेश तौरानी ने किया खुलासा
बॉलीवुड
दुनियाभर में 'दृश्यम 3' का सैलाब, 10 दिनों में 'बॉर्डर 2' के लाइफटाइम कलेक्शन को पछाड़ा
दुनियाभर में 'दृश्यम 3' का सैलाब, 10 दिनों में 'बॉर्डर 2' के लाइफटाइम कलेक्शन को पछाड़ा
बॉलीवुड
'अयोध्या की रामलीला' में भगवान राम का रोल प्ले करेंगे रवि किशन, बोले- अंदर से डरा हुआ हूं
'अयोध्या की रामलीला' में भगवान राम का रोल प्ले करेंगे रवि किशन, बोले- अंदर से डरा हुआ हूं
Advertisement

वीडियोज

कैमरे पर हुस्न की खतरनाक 'जादूगर'!
दिल्ली पुलिस अलर्ट, 'कॉकरोचों' की धरपकड़
प्रदर्शन पर अंकुश...जरूरी या पुलिस निरंकुश?
SC ने क्यों दिखाई सख्ती?
सड़क पर तकरार...खामोश ज्ञानेश कुमार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CEC के खिलाफ सारी याचिकाएं मंजूर, 27 अक्टूबर को SC में होगी सुनवाई
CEC के खिलाफ सारी याचिकाएं मंजूर, 27 अक्टूबर को SC में होगी सुनवाई
महाराष्ट्र
विपक्षी दलों के मार्च पर अभिजीत दीपके बोले, 'एक बार फिर लोगों का...'
विपक्षी दलों के मार्च पर अभिजीत दीपके बोले, 'एक बार फिर लोगों का...'
इंडिया
राहुल गांधी के साथ किन 11 नेताओं ने SC में लगाई याचिका? ज्ञानेश कुमार के साथ 4 को बनाया पार्टी
राहुल गांधी के साथ किन 11 नेताओं ने SC में लगाई याचिका? ज्ञानेश कुमार के साथ 4 को बनाया पार्टी
क्रिकेट
3-4 शतक की थी तैयारी, फिर क्यों लिया टेस्ट से संन्यास; विराट कोहली पर दिग्गजों का खुलासा
3-4 शतक की थी तैयारी, फिर क्यों लिया टेस्ट से संन्यास; विराट पर दिग्गजों का खुलासा
साउथ सिनेमा
Jailer 2 ने एडवांस बुकिंग में गाड़े झंडे, रिलीज से पहले ही तोड़ दिया 'टॉक्सिक' का रिकॉर्ड
'जेलर 2' ने एडवांस बुकिंग में गाड़े झंडे, रिलीज से पहले ही तोड़ दिया 'टॉक्सिक' का रिकॉर्ड
विश्व
इकोनॉमिक्स में नोबेल का ऐलान, रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ट को मिला सम्मान
इकोनॉमिक्स में नोबेल का ऐलान, रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ट को मिला सम्मान
इंडिया
राहुल गांधी का बड़ा दावा, बोले- मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के आते हैं मैसेज
राहुल गांधी का बड़ा दावा, बोले- मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के आते हैं मैसेज
शिक्षा
NEET PG काउंसलिंग राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, ऐसे करें आवेदन
NEET PG काउंसलिंग राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, ऐसे करें आवेदन
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget