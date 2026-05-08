25 साल पुरानी फिल्म 'द लास्ट टेनेंट' को देख इमोशनल हुईं विद्या बालन, जमकर की इरफान खान की तारीफ

25 साल पुरानी फिल्म 'द लास्ट टेनेंट' को देख इमोशनल हुईं विद्या बालन, इरफान खान को बताया 'सबसे नैचुरल एक्टर'
इरफान खान और विद्या बालन की फिल्म 'द लास्ट टेनेंट' 25 साल बाद यूट्यूब पर रिलीज हो गई है. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का वीडियो शेयर किया है. इसके साथ उन्होंने भावुक कर देने वाला नोट लिखा है.
इरफान खान और विद्या बालन की शॉर्ट फिल्म 'द लास्ट टेनेंट' 25 साल बाद रिलीज हो गई है. इस फिल्म को इरफान खान की छठी डेथ एनिवर्सरी के मौके पर यूट्यूब पर रिलीज किया गया है. करीब 25 साल पहले शूट हुई इस फिल्म में इरफान खान और विद्या बालन के करियर के शुरुआती दिनों की झलक देखने को मिलती है. ओरिजिनल फुटेज खोने के कारण ये फिल्म उस समय रिलीज नहीं हो पाई थी. अब जब 25 साल बाद ये फिल्म यूट्यूब पर आई है तो इसे देखकर दर्शकों के साथ खुद विद्या बालन भी भावुक हो गई हैं.
कई फिल्मों से रिप्लेस हुईं विद्या बालन
विद्या बालन ने इंस्टाग्राम पर फिल्म 'द लास्ट टेनेंट' का वीडियो शेयर किया. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, 'कल रात मैंने पहली बार 'द लास्ट टेनेंट' देखी, क्योंकि मैंने इसकी शूटिंग 25 साल पहले की थी. किसी वजह से ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई. ये वो समय था जब मेरे हाथ लगने वाली कोई भी चीज पूरी नहीं हो रही थी. मेरी पहली मलयालम फिल्म 'चक्रम' बंद हो गई थी और उसके बाद तीन सालों तक मुझे लगभग दर्जन भर फिल्मों से रिप्लेस कर दिया गया था. फिर धीरे-धीरे मैंने उन सभी चीजों की तरह इसे भी भूल जाना बेहतर समझा.'
गौरतलब है कि विद्या बालन अपने संघर्षों के बारे में हमेशा खुलकर बात करती आई हैं. कई फिल्मों से बाहर किए जाने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और आगे चलकर बॉलीवुड में महिला प्रधान फिल्मों को न सिर्फ नई पहचान दी, बल्कि एक नई दिशा भी दी.
ये भी पढ़ें:- विद्या बालन नहीं, ये एक्ट्रेस थीं 'राजा शिवाजी' के लिए पहली पसंद, क्यों रिजेक्ट किया ऑफर?
इरफान खान नैचुरल एक्टर थे- विद्या बालन
विद्या बालन ने आगे लिखा, 'पिछले हफ्ते निर्देशक सार्थक दासगुप्ता का मैसेज आया कि फिल्म यूट्यूब पर रिलीज हो गई है. तभी मुझे एक धुंधली सी याद आई. मुझे याद आया कि मैंने अपनी बहन को सेट से फोन करके बताया था कि मैं 'बनेगी अपनी बात' वाले इरफान खान के साथ शूट कर रही हूं. उस वक्त भी मुझे लगता था कि वो सबसे नैचुरल एक्टर हैं और कल रात फिल्म देखकर भी मुझे वही महसूस हुआ. उनके अभिनय में कभी कोई बनावट नहीं थी. हालांकि इरफान के जाने के बाद मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहा कि कुछ फिल्में, जिनमें हम दोनों साथ नजर आने वाले थे, कभी बन नहीं पाईं. लेकिन अब कम से कम मेरे पास 'द लास्ट टेनेंट' तो है. तो 25 साल लगे हमारे सितारों को मिलने में मेरे साथी कैप्रिकॉर्न, इरफ़ान खान, लेकिन आखिरकार वो मिल ही गए.
View this post on Instagram
सार्थक दासगुप्ता हैं फिल्म के निर्देशक
'द लास्ट टेनेंट' की बात करें तो 29 अप्रैल को रिलीज हुई ये फिल्म यूट्यूब चैनल The Salt Inc पर उपलब्ध है. इस फिल्म को सार्थक दासगुप्ता ने डायरेक्ट किया है. फिल्म की कहानी भी इन्होंने ही लिखी है. वहीं इसे उन्होंने नीना दासगुप्ता के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है.
ये भी पढ़ें:- विद्या बालन से क्यों 6 सालों तक डरते थे अक्षय कुमार के बेटे आरव? एक्टर बोले- 'वो उनकी आंखों में देखने से भी ...'
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL