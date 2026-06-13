विक्की कौशल ने गुरदास मान को बताया GOAT, कहा- उनके गानों के साथ बीता बचपन

बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल फिल्मों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं और अक्सर अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी झलकियां फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं. इसी बीच एक्टर ने हाल ही में पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के दिग्गज गायक गुरदास मान के साथ कुछ खास तस्वीरें शेयर की हैं. विक्की ने गुरदास मान के लिए अपना प्यार और सम्मान जाहिर किया. एक्टर ने बताया कि वो बचपन से उनके गाने सुनते हुए बड़े हुए हैं.

विक्की कौशल ने गुरदास मान संग शेयर की फोटोज

विक्की ने अपने इंस्टाग्राम पर गुरदास मान के साथ दो तस्वीरें शेयर की हैं. पहली में विक्की गुरदास मान की गोद में सिर रखे नजर आ रहे हैं. दोनों के चेहरे पर मुस्कान साफ दिख रही है, जिसने फैंस का दिल जीत लिया. वहीं दूसरी तस्वीर में दोनों साथ में पोज देते दिखाई दे रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Vicky Kaushal (@vickykaushal09)

ये भी पढ़ेंः FIFA 2026 के मंच पर नोरा फतेही का जादू, कातिलाना डांस से लूटी सारी लाइमलाइट

गुरदास मान को बताया 'GOAT'

इन फोटोज को शेयर करते हुए विक्की ने लिखा, 'उनके गाने सुनते हुए बड़ा हुआ हूं और उनकी मौजूदगी से बहुत कुछ सीखा है. उनके साथ बिताया हर पल मेरे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है. मेरे लिए वो हमेशा GOAT रहेंगे.' ये पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. फराह खान ने कमेंट में लिखा, गुरदास जी बेस्ट हैं. रैपर बादशाह ने भी दिल वाले इमोजी भेजे.

बता दें कि गुरदास मान, विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की राजस्थान में हुई शादी में भी शामिल हुए थे. इस खास मौके पर उन्होंने कपल को आशीर्वाद दिया था और अपने मशहूर गाने 'तेरी जोड़ी जीवे' की लाइव परफॉर्मेंस भी दी थी.

वहीं पिछले साल भी विक्की ने गुरदास मान के गाने 'मैं ही झूठी' की जमकर तारीफ की थी. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर सिंगर को 'एवरग्रीन' बताया था. गौरतलब है कि गुरदास मान पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों में से एक हैं, जिन्हें साल 1980 में आए गाने 'दिल दा मामला है' से देशभर में पहचान मिली थी. गुरदास मान ने अपने करियर में 34 से ज्यादा म्यूजिक एल्बम रिकॉर्ड किए हैं और 300 से ज्यादा गाने लिखे हैं.

ये भी पढ़ेंः 'वीर जारा' में कैमियो रोल के लिए मनोज बाजपेयी को कितनी मिली थी फीस? एक्टर बोले- 'यश चोपड़ा ने मुझे उतनी रकम...'

विक्की कौशल की अपकमिंग फिल्म

वर्क फ्रंट की बात करें त तो विक्की कौशल अपकमिंग फिल्म लव एंड वॉर में नजर आएंगे. इस फिल्म में उनके साथ आलिया भट्ट और रणबीर कपूर भी साथ दिखाई देंगे