विक्की कौशल और कैटरीना कैफ बॉलीवुड के लवेबल कपल्स में से एक हैं. फैंस को दोनों की जोड़ी काफी पसंद है. दोनों पिछले कुछ दिनों से लंदन में थे और अब मुंबई लौट आए हैं. हाल ही में विक्की और कैटरीना को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान विक्की ने अपने फैंस से मुलाकात की और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं.

विक्की कौशल और कैटरीना कैफ का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दोनों मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आ रहे हैं. इस दौरान दोनों कैजुअल लुक में दिखाई दिए. विक्की कौशल बढ़ी हुई दाढ़ी, चश्मे और कैप में नजर आए. उनका लुक पहले के मुकाबले काफी बदला हुआ लग रहा है.

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फैन ने छुए विक्की कौशल के पैर

जैसे ही विक्की और कैटरीना एयरपोर्ट से बाहर निकले, फैंस और पैपराजी ने उन्हें घेर लिया. कैटरीना अपनी कार में बैठ गईं, जबकि विक्की ने वहां मौजूद फैंस के साथ तस्वीरें खिंचवाईं. उन्होंने पैपराजी को कई पोज भी दिए. इसी दौरान एक फैन ने अचानक विक्की कौशल के पैर छू लिए. इसके बाद एक्टर ने उसे गले लगाया और उसके साथ तस्वीर भी खिंचवाई.

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कब हुई थी विक्की-कैटरीना की शादी?

विक्की कौशल और कैटरीना कैफ दिसंबर 2021 में शादी के बंधन में बंधे थे. दोनों ने राजस्थान के सिक्स सेंस फोर्ट बरवारा में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में सात फेरे लिए थे. उनकी शादी की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थीं. फैंस इस जोड़ी को प्यार से 'विकैट' बुलाते हैं. नवंबर 2025 में दोनों के घर बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने विहान कौशल रखा है.

'लव एंड वॉर' को लेकर चर्चा में विक्की कौशल

वर्क फ्रंट की बात करें तो विक्की कौशल जल्द ही संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' में नजर आएंगे. इस फिल्म में उनके साथ रणबीर कपूर और आलिया भट्ट भी लीड रोल में हैं. फिल्म की कहानी लिखने के साथ-साथ भंसाली ने इसे डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी किया है. ये फिल्म 21 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.