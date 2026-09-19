कैटरीना कैफ की बहन संग इश्क फरमा रहे विक्की कौशल के भाई? मिल गया सबूत!
विक्की कौशल के भाई सनी कौशल और कैटरीना कैफ की बहन इसाबेल कैफ की डेटिंग की अफवाहों ने सोशल मीडिया पर हलचल बढ़ा दी है. दोनों की एक जैसी पोस्ट्स ने फैंस का ध्यान खींच लिया है.
बॉलीवुड में एक बार फिर एक नई स्टार जोड़ी को लेकर डेटिंग की अफवाहें तेज हो गई हैं. विक्की कौशल के भाई सनी कौशल और कैटरीना कैफ की बहन इसाबेल कैफ के नाम को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बातें हो रही हैं. दरअसल, दोनों की सोशल मीडिया पर कुछ एक जैसी पोस्ट्स ने फैंस का ध्यान खींचा है, जिसके बाद उनके रिश्ते को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं.
सनी कौशल ने शेयर की वेकेशन की तस्वीरें
सनी कौशल ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपने तुर्की वेकेशन की कई तस्वीरें शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में उन्होंने एक व्हाइट बिल्ली की फोटो भी शेयर की है.
इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'क्या हाल-चाल है दोस्तों! काफी समय हो गया.' खास बात ये है कि इसाबेल कैफ ने भी सनी की इस पोस्ट पर कमेंट किया है. उन्होंने लिखा, 'अब तक की सबसे अच्छी बुक रेक के लिए आपका स्वागत है.'
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एक जैसी पोस्ट ने खींचा ध्यान
वहीं, इसाबेल कैफ ने भी इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिनमें वही सफेद बिल्ली नजर आ रही है, जिसकी तस्वीर सनी कौशल ने अपनी पोस्ट में शेयर की थी.
दोनों की पोस्ट में एक ही बिल्ली देखकर फैंस का ध्यान इस ओर गया. इसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों के एक-दूसरे को डेट करने की चर्चाएं तेज हो गई हैं. हालांकि, सनी और इसाबेल ने अब तक अपने रिश्ते को लेकर कोई बयान नहीं दिया है.
कौन हैं इसाबेल कैफ?
इसाबेल कैफ ब्रिटिश मॉडल और एक्ट्रेस हैं. उन्होंने 2014 में इंडो-कनाडाई फिल्म 'डॉ. कैबी' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी और 2021 में फिल्म 'टाइम टू डांस' से बॉलीवुड डेब्यू किया. इसके अलावा वो 'सुस्वागतम खुशामदीद' और 'क्वाथा' जैसी फिल्मों का भी हिस्सा रही हैं. इसाबेल ने सैन फ्रांसिस्को की एलियंट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और न्यूयॉर्क के ली स्ट्रैसबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग, डांसिंग और डायरेक्शन की ट्रेनिंग ली है.
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शरवरी वाघ संग जुड़ चुका है सनी कौशल का नाम
सनी कौशल का नाम इससे पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस शरवरी वाघ के साथ भी जुड़ चुका है. दोनों के रिलेशनशिप की खबरें काफी समय तक सुर्खियों में रही थीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों की मुलाकात 2020 में 'द फॉरगॉटन आर्मी' के सेट पर हुई थी और यहीं से उनकी नजदीकियां बढ़ी थीं. हालांकि, 2025 में दोनों के ब्रेकअप की खबरें सामने आईं.
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