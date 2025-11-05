हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपर्दे पर 'परशुराम' बनने के लिए विक्की कौशल की कुर्बानी, 'महावतार' की शूटिंग से पहले छोड़ेंगे नॉन-वेज और शराब

Vicky Kaushal To Quit Non-Veg And Alcohol: विक्की कौशल 'महावतार' में भगवान परशुराम के रोल में नजर आएंगे. फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले एक्टर और डायरेक्टर अमर कौशिक नॉन-वेज और शराब छोड़ेंगे.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 05 Nov 2025 06:16 PM (IST)
बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल अमर कौशिक के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'महावतार' में दिखाई देंगे. इस फिल्म में एक्टर भगवान परशुराम का किरदार अदा करने वाले हैं. फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले विक्की कौशल और अमर कौशिक खास तैयारियां करेंगे. इसी कड़ी में दोनों ने नॉन-वेज खाना और शराब से भी दूरी बनाने का फैसला लिया है.

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक विक्की कौशल 2026 के आखिर में फिल्म 'महावतार' की शूटिंग शुरू करेंगे. फिल्म बनने में एक साल का समय लग सकता है. फिल्म में काफी ज्यादा वीएफएक्स का इस्तेमाल होगा, इसीलिए इसके पोस्ट प्रोडक्शन में भी कम से कम 6 महीने का समय चाहिए लगेगा. यानी 'महावतार' साल 2028 में बड़े पर्दे पर दस्तक देगी.

'महावतार' में पूरी ताकत झोंकना चाहते हैं विक्की-अमर
विक्की कौशल भगवान परशुराम के किरदार को सम्मान के साथ निभाना चाहते हैं. इसीलिए उन्होंने नॉन-वेज और शराब छोड़ने का फैसला लिया है. रिपोर्ट में लिखा है- 'महावतार जैसी फिल्म के लिए पूरे फोकस की जरूरत होती है, और दोनों (विक्की कौशल और अमर कौशिक) ने सिनेमा देखने जाने वाले दर्शकों के लिए इसे एक बेहतरीन फिल्म बनाने के लिए पूरी ताकत झोंकने का फैसला किया है. उन्होंने नॉन-वेज खाना छोड़ने का फैसला किया है और अगले साल के मिड में एक भव्य पूजा समारोह के साथ फिल्म की तैयारी शुरू करेंगे.'

'लव एंड वॉर' की शूटिंग में बिजी हैं विक्की कौशल
बता दें कि विक्की कौशल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'लव एंड वॉर' की शूटिंग में बिजी हैं. इस फिल्म की शूटिंग पूरी करने के बाद वो 'महावतार' के लिए अपने फूड हैबिट्स में बदलाव करेंगे. 'लव एंड वॉर' में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट भी लीड रोल में नजर आएंगे. ये फिल्म 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. वहीं अमर कौशिक ने 'महावतार' के प्री-विजन पर काम शुरू कर दिया है. इसीलिए डायरेक्टर ने अभी से ही अपनी खान-पान की आदतों को बदल लिया है.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 05 Nov 2025 06:04 PM (IST)
Amar Kaushik Lord Parshuram Mahavatar VICKY KAUSHAL
