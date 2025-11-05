बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल अमर कौशिक के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'महावतार' में दिखाई देंगे. इस फिल्म में एक्टर भगवान परशुराम का किरदार अदा करने वाले हैं. फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले विक्की कौशल और अमर कौशिक खास तैयारियां करेंगे. इसी कड़ी में दोनों ने नॉन-वेज खाना और शराब से भी दूरी बनाने का फैसला लिया है.

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक विक्की कौशल 2026 के आखिर में फिल्म 'महावतार' की शूटिंग शुरू करेंगे. फिल्म बनने में एक साल का समय लग सकता है. फिल्म में काफी ज्यादा वीएफएक्स का इस्तेमाल होगा, इसीलिए इसके पोस्ट प्रोडक्शन में भी कम से कम 6 महीने का समय चाहिए लगेगा. यानी 'महावतार' साल 2028 में बड़े पर्दे पर दस्तक देगी.

'महावतार' में पूरी ताकत झोंकना चाहते हैं विक्की-अमर

विक्की कौशल भगवान परशुराम के किरदार को सम्मान के साथ निभाना चाहते हैं. इसीलिए उन्होंने नॉन-वेज और शराब छोड़ने का फैसला लिया है. रिपोर्ट में लिखा है- 'महावतार जैसी फिल्म के लिए पूरे फोकस की जरूरत होती है, और दोनों (विक्की कौशल और अमर कौशिक) ने सिनेमा देखने जाने वाले दर्शकों के लिए इसे एक बेहतरीन फिल्म बनाने के लिए पूरी ताकत झोंकने का फैसला किया है. उन्होंने नॉन-वेज खाना छोड़ने का फैसला किया है और अगले साल के मिड में एक भव्य पूजा समारोह के साथ फिल्म की तैयारी शुरू करेंगे.'

'लव एंड वॉर' की शूटिंग में बिजी हैं विक्की कौशल

बता दें कि विक्की कौशल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'लव एंड वॉर' की शूटिंग में बिजी हैं. इस फिल्म की शूटिंग पूरी करने के बाद वो 'महावतार' के लिए अपने फूड हैबिट्स में बदलाव करेंगे. 'लव एंड वॉर' में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट भी लीड रोल में नजर आएंगे. ये फिल्म 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. वहीं अमर कौशिक ने 'महावतार' के प्री-विजन पर काम शुरू कर दिया है. इसीलिए डायरेक्टर ने अभी से ही अपनी खान-पान की आदतों को बदल लिया है.