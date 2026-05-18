वीर पहाड़िया के हाथ आया बड़ा प्रोजेक्ट, एक्शन-थ्रिलर ‘बेनाम’ में निभाएंगे लीड रोल

एक्टर वीर पहाड़िया इन दिनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. वो पिछले साल फिल्म स्काई फोर्स नें नजर आए थें, जिसमें उनके अभिनय की खूब तारीफ हुई थी. वहीं अब वीर फिर एक बार धमाल मचाने को तैयार हैं. वीर फिल्म 'बेनाम' के साथ एक नए सिनेमाई सफर के लिए तैयार हैं.

वीर पहाड़िया के हाथ आया बड़ा प्रोजेक्ट

वीर पहाड़िया अपकमिंग एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'बेनाम' में लीड रोल में नजर आएंगे. वहीं, इस प्रोजेक्ट को और दिलचस्प बनाते हुए अनुभवी फिल्ममेकर महेश भट्ट फिल्म के प्रेजेंटर के तौर पर जुड़ चुके हैं, जिससे फिल्म को एक मजबूत क्रिएटिव सपोर्ट भी मिला है.

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माना जा रहा है कि 'बेनाम' एक रूटेड एक्शन एंटरटेनर है, जिसमें दमदार इमोशंस के साथ हाई-ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे. इसके अलावा, फिल्म में एक कमर्शियल अपील वाला म्यूजिक एल्बम भी शामिल होने की उम्मीद है. मेकर्स का गोल एक्शन, इमोशन और मनोरंजन के बीच संतुलन बनाते हुए दर्शकों को एक दमदार सिनेमाई अनुभव देना है.

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कैसा होगा वीर पहाड़िया का किरदार?

सूत्रों के मुताबिक, वीर इस फिल्म में पहली बार एक रफ और रग्ड एंटी-हीरो के किरदार में नजर आएंगे. कहा जा रहा है कि ये किरदार एक्टर की अब तक की स्क्रीन इमेज से बिल्कुल अलग होगा और माना जा रहा है कि हो सकता है, ये फिल्म वीर के करियर में एक नया मोड़ भी साबित हो.

हालांकि फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट और तकनीकी टीम को लेकर फिलहाल ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इंडस्ट्री में इस प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है. वैसे आने वाले दिनों में मेकर्स आधिकारिक घोषणा के साथ फिल्म से जुड़ी और जानकारी साझा कर सकते हैं.

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बता दें वीर पहाड़िया ने अपने करियर की शुरआत फिल्म 'स्काई फोर्स' से की थी. एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने वरुण धवन की फिल्म 'भेड़िया' में सहायक निर्देशक के तौर पर काम किया.