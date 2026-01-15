'वक्त बुरा हो या अच्छा...' तारा सुतारिया से ब्रेकअप रूमर्स के बीच वीर पहाड़िया ने शेयर किया पोस्ट

बॉलीवुड एक्टर वीर पहाड़िया अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं . वो तारा सुतारिया को डेट कर रहे थे. दोनों इवेंट्स में अक्सर साथ में नजर आते थे.इतना ही नहीं एक-दूसरे के लिए रोमांटिक पोस्ट भी शेयर करते हैं. मगर अब रिपोर्ट्स की मानें तो वीर और तारा ब्रेकअप हो गया है. हालांकि अभी तक ब्रेकअप पर दोनों ने चुप्पी साधी हुई है. ब्रेकअप की खबरों के बीच वीर ने एक ऐसा पोस्ट शेयर किया है जो खूब वायरल हो रहा है.

वीर ने बुधवार को अपनी ढेर सारी फोटोज शेयर की हैं. ये फोटोज उनके एड शूट की हैं. इन फोटोज के साथ उन्होंने क्रिप्टिक मैसेज लिखा है जिसके बाद से फैंस की उत्सुकता बहुत बढ़ गई है.

वीर ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट

वीर के पोस्ट में उनके कुछ क्लोजअप शॉर्ट्स भी हैं. उन्होंने फोटोज शेयर करते हुए लिखा- वक्त बुरा हो या अच्छा, एक न एक दिन बदलता जरुर है. उनके इस कैप्शन के बाद से सभी को लगने लगा है कि उनका और तारा का ब्रेकअप हो गया है. वीर के इस पोस्ट पर फैंस ढेर सारे कमेंट भी कर रहे हैं.

फैंस चाहते हैं पैचअप

वीर के इस पोस्ट पर एक फैन न लिखा- हम आपको तारा के साथ देखना चाहते हैं. प्लीज पैचअप कर लो यार. दूसरे ने लिखा-तारा और वीर बेस्ट सोलमेट कपल हैं, हम आप दोनों को साथ देखना चाहते हैं। नेगेटिविटी और दूसरों की जलन में मत पड़ो क्योंकि तुम दोनों सबसे अच्छे सच्चे सोलमेट हो.

एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में हुई कंट्रोवर्सी

फिल्मफेयर की रिपोर्ट के मुताबिक वीर और तारा ने अलग होने का फैसला लिया है. हालांकि इसके पीछे की वजह सामने नहीं आई है. ये सब एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट के बाद से हुआ है. जहां पर स्टेज पर तारा और एपी की वीडियो वायरल हुई थी और वीर का सेड रिएक्शन इस पर एडिट कर दिया गया था. हालांकि तारा और वीर दोनों ने ही इसे पेड पीआर कहा था और सफाई भी दी थी.

