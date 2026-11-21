पाकिस्तानी एक्ट्रेस और टीवी होस्ट वीना मलिक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो फूट-फूटकर रोती नजर आ रही हैं. दरअसल, वीना अपने लुक और बढ़े हुए वजन को लेकर लगातार होने वाले कमेंट्स से परेशान हो गईं. लाइव टीवी शो में अपना दर्द बयां करते हुए वो इमोशनल हो गईं.

इस दौरान उन्होंने कैमरे के सामने अपनी हील्स उतार दीं और चेहरे से मेकअप भी साफ कर दिया. उनका ये वीडियो अब चर्चा में है.

लाइव शो में वीना मलिक ने उतारी हील्स और मेकअप

ये पूरा मामला वीना मलिक के मॉर्निंग शो 'वीना है ना' का है. शो के दौरान वो अपने लुक और वजन को लेकर मिलने वाले कमेंट्स पर बात कर रही थीं. इस दौरान वो काफी भावुक हो गईं. उन्होंने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कैमरे के सामने अपनी हील्स उतार दीं और फिर चेहरे से मेकअप साफ करने लगीं.

वीना मलिक ने क्या कहा?

वीना मलिक ने बॉडी शेमिंग करने वालों को जवाब देते हुए कहा, 'आपको मेरा वजन नजर आ रहा है न? ये देखिए, मैं आपको अपना कद भी दिखाती हूं. ये मेरा कद है. अब मैं आपको अपना चेहरा भी दिखाती हूं. मैं मेकअप उतारकर दिखाती हूं, ताकि आपको मेरे बारे में बात करने के और भी मौके मिल जाएं.'

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इसके बाद उन्होंने अपना मेकअप साफ करते हुए कहा, 'ये लीजिए, अब देख लीजिए मुझे. अब आपको खबर बनानी है तो बनाइए ब्रेकिंग न्यूज- वीना मलिक बिना मेकअप के कैसी दिखती हैं? काली है, मोटी है, भद्दी है... जो कहना है कहिए.'

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वीना मलिक का छलका दर्द

इस दौरान शो में मौजूद एक गेस्ट ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की. उन्होंने वीना से कहा कि लोगों का काम है कहना, इसलिए उनकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है. गेस्ट ने कहा, 'लोग भूल गए हैं कि ये कायनात एक तस्वीर है और इसमें जो रंग है, वो औरत है. वजूद-ए-ज़न से है तस्वीर-ए-कायनात में रंग. लोगों का काम है कहना, वो कहते रहते हैं. आप शांत हो जाइए.'

'मुझे बता है मेरा वजन बढ़ रहा है...'

वीना मलिक इससे पहले भी अपने बढ़े हुए वजन को लेकर होने वाली आलोचना पर बात कर चुकी हैं. उन्होंने बताया था कि लोग उन्हें बार-बार मोटा कहते हैं और उनकी तुलना भैंस से तक करते हैं.

'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' के मुताबिक, वीना ने कहा था, 'लोग मेरे वजन को लेकर लगातार कमेंट करते हैं. मुझे बार-बार मोटा कहा जाता है और भैंस तक बुलाया जाता है. वजन बढ़ना और कम होना आम बात है. मुझे खुद पता है कि मेरा वजन बढ़ा है, फिर लोग बार-बार मुझे ये बात क्यों याद दिलाते हैं? ऐसी बातें सुनकर बुरा लगता है.'

कौन हैं वीना मलिक?

वीना मलिक का असली नाम जाहिदा मलिक है. वो पाकिस्तान की मशहूर एक्ट्रेस, मॉडल और टीवी होस्ट हैं. उन्होंने साल 2000 में पाकिस्तानी फिल्म 'तेरे प्यार में' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने 'ये दिल आप का हुआ', 'सस्सी पुन्नू' और 'मोहब्बतां सचियां' जैसी फिल्मों में काम किया.

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भारत में उन्हें साल 2010 में रियलिटी शो 'बिग बॉस 4' से खास पहचान मिली. इसके बाद वह 'दाल में कुछ काला है', 'जिंदगी 50-50' और 'सुपरमॉडल' जैसी फिल्मों में भी नजर आईं. वीना ने साल 2013 में असद बशीर खान खट्टक से शादी की थी, लेकिन 2018 में दोनों का तलाक हो गया. उनके दो बच्चे हैं.