वत्सल-इशिता ने रिवील किया बेटी का चेहरा, क्यूटनेस ने जीता दिल, ऐसे सेलिब्रेट किया वेदा का पहला बर्थडे, देखें फोटोज
Vatsal Sheth-Ishita Dutta Reveal Daughter Face: वत्सल सेठ और इशिता दत्ता की बेटी वेदा 1 साल की हो गई है. इस मौके पर कपल ने अपनी लाडली का चेहरा रिवील किया. वेदा की क्यूटनेस ने फैंस का दिल जीत लिया है.
वत्सल सेठ और इशिता दत्ता बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर और क्यूट कपल्स में से एक हैं. दोनों इन दिनों अपने पेरेंटिंग फेज को खूब एंजॉय कर रहे हैं. इस कपल ने 10 जून, 2025 को बेटी वेदा का वेलकम किया था. अब वेदा एक साल हो गई है. इस खास मौके पर वत्सल और इशिता ने पहली बार अपनी बेटी का चेहरा दिखाया है.
एक साल की हुई वत्सल सेठ और इशिता दत्ता की बेटी
वत्सल सेठ और इशिता दत्ता ने अपनी लाडली का पहला बर्थडे बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट किया. कपल ने हाल ही में वेदा के फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन की खूबसूरत तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जिनमें उनकी क्यूटनेस ने फैंस का दिल जीत लिया है. फोटोज में वेदा येलो ड्रेस में बेहद प्यारी लग रही हैं, साथ ही दो क्यूट-सी पोनीटेल्स उनके लुक को और भी खास बना रही हैं. वहीं, इशिता और वत्सल दोनों ने अपनी बेटी के खास दिन के लिए ब्लश-ब्लू कलर के कपड़े पहनकर ट्विनिंग की.
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सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल
वत्सल सेठ और इशिता दत्ता ने फोटोज शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'और देखते ही देखते, वो एक साल की हो गई. जन्मदिन मुबारक हो, वेदा.' वत्सल और इशिता की बेटी वेदा की ये तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. फैंस कमेंट बॉक्स में लगातार वेदा को बर्थडे विश कर रहे हैं.
दो बच्चों के पेरेंट्स हैं वत्सल सेठ और इशिता दत्ता
बता दें कि वत्सल सेठ और इशिता दत्ता ने 28 नवंबर, 2017 को मुंबई के इस्कॉन मंदिर में शादी की थी. दोनों की लव स्टोरी 2016 में टीवी शो 'रिश्तों का सौदागर-बाजीगर' के सेट पर शुरू हुई थी. शादी के 6 साल बाद यानी 2023 में इस कपल ने बेटे वायु का वेलकम किया. वहीं, 2025 में एक्ट्रेस ने बेटी वेदा को जन्म दिया.
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