स्ट्रगल भरी रही वरुण शर्मा की जर्नी

4 फरवरी 1990 में पंजाब के जालंधर में जन्मे वरुण शर्मा ने इंडस्ट्री में आने और यहां आकर अपनी पहचान बनाने के लिए लंबा स्ट्रगल किया. वहीं एक इंटरव्यू में उन्होनें अपने स्ट्रगल के दिनों पर बात की और बताया कि उनकी मां ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया है. उन्होंने कहा, 'मैं जालंधर से आया हुआ लड़का था, जिसने फिल्मी कलाकारों को सिर्फ मैगजीन में ही देखा ही था. ये सभी स्टार्स मेरे लिए आसमान के सितारों की तरह हुआ करते थे. मगर यहां आने के बाद इंडस्ट्री ने मुझे भर-भरकर मौके दिए. हालांकि मैं रिजेक्शन के दौर से भी गुजरा.'

मां से मांगते थे पैसे

'फुकरे' से पहले, जब मैं थिएटर किया करता था. मैंने कास्टिंग डायरेक्टर का काम भी किया है. शुरुआती दिनों में मुझे काफी रिजेक्शन झेलना पड़ा. एक बार तो मेन रोल का भरोसा दिलाकर लास्ट में जूनियर आर्टिस्ट का छोटा-सा किरदार पकड़ा दिया गया. ऑडिशन पर ऑडिशन होते थे और रिजेक्शन भी लगातार मिलते थे. 'नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम' सुनते-सुनते मैं थक जाता. फिर मैं घर लौट आता और मम्मी को फोन करके कहता, 'पैसे खत्म हो गए हैं, थोड़ा भेज दो ना.' मम्मी पैसे भेज देती थीं.'

वहीं, वर्क फ्रंट की बात करें तो वरुण शर्मा आखिरी बार फिल्म राहुकेतु में नजर आए थे. उनकी ये फिल्म 16 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में उनके साथ पुलकित सम्राट भी नजर आए थे. हालांकि इस फिल्म को लेकर उम्मीद थी कि ये ठीक-ठाक परफॉर्म करेगी लेकिन इसे दर्शकों से खास रिस्पॉन्स नहीं मिला और इसी के साथ ये फिल्म 5.75 करोड़ का कलेक्शन कर फ्लॉप साबित हुई.