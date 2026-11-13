रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' के ऐलान के बाद से ही इसे लेकर रामानंद सागर के सीरियल 'रामायण' के कलाकार दीपिका चिखलिया और सुनील लहरी लगातार कमेंट्स कर रहे थे. रणबीर कपूर और साई पल्लवी की कास्टिंग पर सवाल खड़े किए गए थे. जबकि उन्होंने कॉस्ट्यूम आदि को लेकर भी असहमति जताई थी. इस चीज को लेकर अब उन पर लेखक और गीतकार वरुण ग्रोवर भड़कते हुए नजर आए हैं और कहा कि वो इस तरह से रामायण पर बयान दे रहे हैं जैसे वो खुद ही असली अवतार हों.

वरुण ग्रोवर बोले- 'जैसे वो खुद ही असली अवतार हों'

वरुण ग्रोवर ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया. हालांकि इसमें उन्होंने किसी के भी नाम का जिक्र नहीं किया. लेकिन, उन्होंने रामानंद सागर की रामायण के कलाकारों के बारे में बात की. उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, 'रामानंद सागर की रामायण के कलाकार नई फिल्म (रामायण) पर इस तरह से कमेंट्स कर रहे हैं जैसे वो खुद ही असली अवतार हैं'.

Actors from Ramanand Sagar’s Ramayana commenting on the new film with the entitlement as if they are actual avatars. — वरुण 🇮🇳 (@varungrover) November 12, 2026

साई पल्लवी की कास्टिंग से खुश नहीं थीं दीपिका चिखलिया

रामानंद सागर के सीरियल 'रामायण' में माता सीता का रोल निभा चुकीं दीपिका चिखलिया ने जुलाई 2026 में वैरायटी इंडिया को दिए इंटरव्यू मेंसाई पल्लवी की माता सीता के रूप में कास्टिंग पर सवाल खड़े किए थे. उन्होंने कहा था कि रामायण में घुंघराले बालों वाली सीताजी का उल्लेख नहीं हैं. पता नहीं वो स्क्रीन पर सीता जी के किरदार में कैसी नजर आएंगी?

अब जताई 'रामायण' को लेकर खुशी

चाहे पहले दीपिका ने फिल्म की कास्टिंग पर सवाल उठाए हो, हालांकि हाल ही में फिल्म की ताबड़तोड़ कमाई के बीच उन्होंने कहा कि मुझे पहले से ही पता था कि मूवी हिट साबित होगी. उन्होंने कहा कि फिल्म में बड़े-बड़े स्टार्स हैं. एक्ट्रेस ने वीएफएक्स को भी काफी खूबसूरत कहा. बता दें कि 5 नवंबर को रिलीज हुई रामायण 12 नवंबर तक आठ दिनों में 1033 करोड़ रुपये दुनियाभर में कमा चुकी है.

सुनील लहरी ने कहा था- भक्ति भाव और दिव्यता की कमी है

सीरियल 'रामायण' में लक्ष्मण जी का रोल निभा चुके अभिनेता सुनील लहरी ने हाल ही में फिल्म को लेकर अपना रिव्यू शेयर किया था. उन्होंने बताया था कि इसमें भक्ति, भाव और दिव्यता की कमी है. हालांकि अभिनेता ने विजुअल इफेक्ट्स और एक्टिंग की तारीफ की थी.