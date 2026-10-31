बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन अक्सर अपनी फिल्मों और पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं. अब वो एक बार फिर सुर्खियों में हैं. हालांकि, इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर शेयर की गई एक पोस्ट है. दरअसल, वरुण हाल ही में एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी के घर पहुंचे. यहां से उन्होंने दोनों के साथ एक तस्वीर शेयर की और अपने पोस्ट में सिद्धार्थ को भाई, जबकि कियारा को भाभी कहकर बुलाया.

वरुण धवन ने सिद्धार्थ-कियारा के साथ शेयर की तस्वीर

वरुण धवन ने हाल ही में अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है. इसमें वो सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी के साथ नजर आ रहे हैं. तस्वीर में वरुण सेल्फी लेते दिख रहे हैं. वहीं, सिद्धार्थ उनके साथ मुस्कुराते हुए पोज दे रहे हैं. दूसरी तरफ कियारा ने फनी फेस बनाकर इस तस्वीर को और मजेदार बना दिया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर

इस फोटो के साथ वरुण ने एक खास कैप्शन भी लिखा. उन्होंने कहा, 'बहस जरूर हुई, लेकिन मेरे भाई के साथ कभी कोई दुश्मनी नहीं रही. मेहमाननवाजी के लिए धन्यवाद भाभी जी.' वरुण के इस कैप्शन से साफ है कि सिद्धार्थ के साथ उनकी दोस्ती और भाईचारा बरकरार है. वहीं, कियारा को भाभी कहकर बुलाने का उनका अंदाज भी फैंस को पसंद आ रहा है. वरुण धवन का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस तीनों की बॉन्डिंग को पसंद कर रहे हैं.

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'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' में साथ नजर आए थे वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा