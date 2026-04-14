'बॉर्डर 2' के बाद फिर देशभक्ति फिल्म में नजर आएंगे वरुण धवन, विवेक अग्निहोत्री संग करेंगे काम?
Varun Dhawan Upcoming Film: वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' का फर्स्ट लुक हाल ही में रिलीज हुआ है. इसी बीच वो फिल्म 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर भी चर्चा में हैं, जो उनकी बड़ी फिल्म हो सकती है.
बॉलीवुड में इन दिनों देशभक्ति फिल्मों का चलन तेजी से बढ़ रहा है. कुछ समय पहले वरुण धवन ने फिल्म 'बॉर्डर 2' में अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया, जिसके बाद उन्हें लगातार आर्मी और वॉर बेस्ड फिल्मों के ऑफर मिल रहे हैं. हालांकि, वरुण जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहते और अपनी अगली फिल्म चुनना चाहते हैं. इसी बीच खबर सामने आई है कि वो डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री की नई फिल्म 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर बातचीत कर रहे हैं.
जल्द ही फैसला करेंगे वरुण धवन
बॉलीवुड हंगामा ने सोर्स के हवाले से लिखा, 'ऑपरेशन सिंदूर' में वरुण धवन को लीड रोल के लिए अप्रोच किया गया है और वरुण ने भी इस विषय में दिलचस्पी दिखाई है. हालांकि, अभी उन्होंने इस प्रोजेक्ट को फाइनल नहीं किया है. बताया जा रहा है कि वो जल्द ही फिल्म की पूरी कहानी सुनेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे. खास बात यह है कि इस फिल्म को लेकर बड़े-बड़े प्रोडक्शन हाउस भी एक्टिव हैं. वरुण अब अपने करियर को एक नए और मजबूत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं इसीलिए इस फिल्म के लिए वो पूरी तरह से सोचकर जवाब देंगे.
22 मई को रिलीज होगी नई फिल्म
बता दें कि वरुण ने कुछ समय के लिए काम से ब्रेक लिया था ताकि वो अपनी बेटी लारा के साथ समय बिता सकें. अब वो फिर से पूरी तरह एक्टिव हो चुके हैं और नई फिल्मों पर काम शुरू करने के लिए तैयार हैं. हाल ही में उनकी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' का फर्स्ट लुक भी रिलीज किया गया है, जो 22 मई को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में उनके साथ मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े नजर आएंगी. इसके साथ ही वो अलग-अलग डायरेक्टर्स और राइटर्स से मुलाकात कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही अपनी अगली फिल्म की घोषणा करेंगे. कहा जा रहा है कि भूषण कुमार के साथ उनकी कई प्रोजेक्ट्स पर बातचीत चल रही है.
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Source: IOCL