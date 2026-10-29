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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरणबीर कपूर या रणवीर सिंह, कौन है ज्यादा दमदार एक्टर? वरुण धवन ने किया खुलासा

रणबीर कपूर या रणवीर सिंह, कौन है ज्यादा दमदार एक्टर? वरुण धवन ने किया खुलासा

वरुण धवन ने हाल ही में रणवीर सिंह और रणबीर कपूर की फिल्मों को लेकर अपनी पसंद बताई. करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण 9' में उन्होंने 'एनिमल' के रणबीर कपूर से ज्यादा दमदार 'धुरंधर' के रणवीर सिंह को बताया.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 29 Oct 2026 03:46 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन हाल ही में करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विद करण 9' में पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में खुलकर बात की. इस दौरान करण जौहर ने उनसे रणवीर सिंह और रणबीर कपूर में से किसी एक एक्टर को चुनने के लिए कहा. वरुण ने बिना देर किए रणवीर सिंह का नाम लिया.

करण जौहर ने वरुण से पूछा कि फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह का हमजा अली मजारी वाला किरदार ज्यादा असरदार था या 'एनिमल' में रणबीर कपूर का रणविजय सिंह वाला किरदार. इस पर वरुण ने रणवीर को चुना. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा.

रणबीर कपूर से ज्यादा पसंद आए रणवीर सिंह

वरुण धवन ने फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह के किरदार को ज्यादा असरदार बताया. उन्होंने कहा, 'मैं सच में से 'धुरंधर' में रणवीर को चुनूंगा.'

अपनी हिट फिल्मों पर बात करने के बाद टूटा रिकॉर्ड!

वरुण धवन ने शो में अपने पुराने बयान को भी याद किया. उन्होंने कहा कि 'कॉफी विद करण' में अपनी हिट फिल्मों के बारे में बात करना शायद उनके लिए सही नहीं रहा. एक्टर को लगता है कि इसके बाद उनकी फिल्मों का प्रदर्शन पहले जैसा नहीं रहा और लगातार हिट फिल्में देने का सिलसिला टूट गया. उन्होंने कहा कि अब वो समझ गए हैं कि किसी भी एक्टर को अपनी सफलता का दिखावा करने के बजाय अपने काम पर ध्यान देना चाहिए.

वरुण ने लगातार 8 हिट फिल्मों का किया था दावा

बता दें कि वरुण धवन साल 2018 में 'कॉफी विद करण' के छठे सीजन में पहुंचे थे. इस दौरान करण जौहर ने उनसे पूछा था कि वो रणवीर सिंह और रणबीर कपूर में से किसके साथ अपना करियर बदलना चाहेंगे. इस पर वरुण ने कहा था कि वो दोनों में से किसी के साथ अपना करियर नहीं बदलना चाहते, क्योंकि उनके पास ऐसी उपलब्धि थी जो उन दोनों के पास नहीं थी.

उन्होंने दावा किया था कि उनकी लगातार 8 फिल्में हिट रही थीं. अब वरुण को लगता है कि अपनी सफलता के बारे में इस तरह बात करने के बाद उनके करियर पर इसका उल्टा असर पड़ा.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 29 Oct 2026 03:46 PM (IST)
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Varun Dhawan
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