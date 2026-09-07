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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडवरुण धवन ने की 'हनुमान अंश' की तारीफ, शोभिनव सत्या की एक्टिंग के हुए फैन

वरुण धवन ने की 'हनुमान अंश' की तारीफ, शोभिनव सत्या की एक्टिंग के हुए फैन

फिल्म 'हनुमान अंश' रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. हर कोई इसकी तारीफ कर रहा हैं. हाल ही में एक्टर वरुण धवन में भी 'हनुमान अंश' देखी और उन्होंने इसकी जमकर तारीफ भी की है.

Written By : आईएएनएस |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 07 Sep 2026 12:33 PM (IST)
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निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की हिंदी फिल्म 'हनुमान अंश' सिनेमाघरों और दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाए हुए है. रिलीज होने के बाद फिल्म हर जगह से तारीफें बटोर रही है. इसी बीच अब बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने फिल्म की जमकर तारीफ की.

वरुण धवन ने की 'हनुमान अंश' की तारीफ
वरुण धवन ने हाल ही मेम इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने फिल्म की सराहना करते हुए सभी से फिल्म देखने की अपील भी की. उन्होंने बताया कि वे अपनी मां के साथ फिल्म देखने के लिए गए थे. वीडियो में वे कहते हैं, 'मैं वीडियो के जारिए से आप सभी को कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग थिएटर जाइए और फिल्म 'हनुमान अंश' जरूर देखकर आएं. मैं अपनी मम्मी के साथ फिल्म देखने के लिए गया था और फिर वाकई में मेरा एक्सपीरियंस बहुत शानदार रहा है. आप अपने माता-पिता, दोस्तों या फिर किसी भी करीबी के साथ देखने के लिए जाएं.'

वरुण धवन ने की 'हनुमान अंश' की तारीफ, शोभिनव सत्या की एक्टिंग के हुए फैन

एक्टर ने अपनी वीडियो में इस बात को भी कंफर्म किया कि उन्हें फिल्म प्रमोट करने के लिए किसी ने भी नहीं बोला, चूंकि फिल्म बहुत अच्छी है, जिस वजह से वे सभी को इसे देखने के लिए बोल रहे हैं.

ये भी पढ़ेंः माही विज से आम्रपाली दुबे तक, ये हैं Bigg Boss 20 के 16 कंटेस्टेंट्स, देखें पूरी लिस्ट

लोगों से की फिल्म देखने की अपील
उन्होंने कहा, 'मुझे किसी ने भी बोला नहीं है ये वीडियो बनाने या फिर फिल्म को प्रमोट करने के लिए, मैं बस चाहता हूं कि सभी ये फिल्म देखें. बचपन से मेरा हनुमान जी के साथ कनेक्शन रहा है, लेकिन ये फिल्म कुछ अलग ही है. ये एक अध्यात्मिक फिल्म है, जिसे बहुत ही पवित्रता के साथ बनाया गया है. आप सभी लोग जाकर देखें और अनुभव करें.'

वरुण धवन ने की 'हनुमान अंश' की तारीफ, शोभिनव सत्या की एक्टिंग के हुए फैन

उन्होंने आगे कहा, 'जिस तरह से फिल्म का डायरेक्शन और कलाकारों का अभिनय है, वो वाकई तारीफ के लायक है. विशाल जी के कमाल के निर्देशन में शोभिनव सत्या जी ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है.'

बता दें, विशाल चतुर्वेदी द्वारा निर्देशित, लिखित और निर्मित फिल्म आध्यात्मिक संत नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित है. इस फिल्म में शोभिनव सत्या, चंदन आनंद और पूर्णिमा तिवारी जैसे कलाकार लीड रोल में नजर आ रहे हैं. लगभग 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने शुरुआती हफ्तों में कम कमाई के बाद बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया.

'हनुमान अंश' का कलेक्शन
रिलीज के 31वें दिन, 'हनुमान अंश' ने 22.75 करोड़ रुपये की नेट कमाई की. इसके साथ ही, भारत में अब तक का इसका ग्रॉस कलेक्शन 144.40 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं नेट कलेक्शन 122.13 करोड़ रहा.

ये भी पढ़ेंः 'बिना दर्शक के थिएटर में फिल्म हिट करा सकते हैं', सोशल मीडिया को लेकर अदनान सामी का तीखा बयान

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Published at : 07 Sep 2026 12:33 PM (IST)
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