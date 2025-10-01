एक्टर वरुण धवन ने मंगलवार को अष्टमी कन्या पूजन की फोटोज शेयर की. इस फोटो में वो बच्चों के साथ खाना खाते दिख रहे हैं. फोटो की वजह से वो काफी ट्रोल हो रहे हैं. दरअसल, वरुण ने जो फोटो शेयर की उसमें बच्चे कागज की प्लेट में खाते दिख रहे हैं. वहीं वरुण धवन को स्टील की प्लेट में खाते दिख रहे हैं. हालांकि, जिस स्टील की प्लेट वो खा रहे हैं वो भी टूटी हुई है. इसी कारण से वो ट्रोल हो रहे हैं.

यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट्स

इस यूजर ने लिखा- सर इतना पैसा कमाते हो, कहां रखते हो जो टूटी थाली में खाना पड़ रहा है. वहीं दूसरे ने लिखा- भैया आपके यहां स्टील का प्लेट यूज होता है और वो भी टूटा हुआ. वहीं एक ने लिखा- खुद खाया स्टील की प्लेट में और बच्चों को खियाला काजल की में. यूजर्स सवाल कर रहे हैं कि प्लेट अलग-अलग क्यों हैं.

फोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा- दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं. वरुण धवन की प्लेट में सब्जी, रायता, सूजी का हलवा और पूरी दिख रही है. वरुण ने इस खाने को बेस्ट मील बताया है.







वर्क फ्रंट पर वरुण धवन को फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में देखा जाएगा. इस फिल्म में जाह्नवी कपूर, सान्या मल्होत्रा और रोहित श्रॉफ भी अहम रोल में दिखेंगे. फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज हो रही है. फिल्म के ट्रेलर को फैंस ने काफी पसंद किए. इसके अलावा फिल्म के गाने भी चर्चा में बने हैं. फिल्म का एक गाना तो भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने भी गाया है.

इन फिल्मों में दिखेंगे वरुण धवन

इसके अलावा वरुण धवन के पास दो और फिल्में हैं. वो बॉर्डर 2 में नजर आएंगे. बॉर्डर 2 की शूटिंग पूरी हो गई है. इसके अलावा वो है जवानी तो इश्क होना है में नजर आएंगे. फिल्म की शूटिंग जारी है.