'वो बस एक गिमिक था', 'है जवानी तो इश्क होना है' के मेकर्स ने AI विवाद पर तोड़ी चुप्पी

वरुण धवन जल्द ही अपकमिंग फिल्म 'है जवानी तो इश्क़ होना है' में नजर आने वाले हैं. फिल्म टीजर रिलीज के बाद से ही चर्चा में हैं. टीजर में दिखाए गए AI-जनरेटेड बेबीज को लेकर सोशल मीडिया पर काफी कन्फ्यूजन देखने को मिला. टीजर की शुरुआत दो ऐसे बेबीज से होती है, जिन्हें AI के जरिए तैयार किया गया लगता है. ये दोनों अपने-अपने पेरेंट्स की बात करते हैं और फिर पता चलता है कि दोनों के पिता का नाम 'जस्स' है, जिसका किरदार वरुण धवन निभा रहे हैं.

टीजर में AI-ड्रिवन ओपनर सामने आते ही सोशल मीडिया पर चर्चाएं शुरू हो गई. कई दर्शकों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या पूरी फिल्म में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया है. वहीं अब मेकर्स ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि फिल्म में किसी भी तरह का AI का इस्तेमाल नहीं किया गया है.

मेकर्स ने AI विवाद पर तोड़ी चुप्पी

बॉलीवुड हंगामा कि एक रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेकर्स ने इन अफवाहों को तुरंत खारिज करते हुए कहा कि फिल्म में AI का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है. उनका कहना है कि टीजर में दिखाया गया यह पार्ट सिर्फ एक क्रिएटिव ट्रिक था, ताकि फिल्म के कॉन्सेप्ट को लेकर लोगों के बीच चर्चा पैदा की जा सके.

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मेकर्स ने साफ किया, 'यह सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने के लिए एक गिमिक था, फिल्म में AI का कोई रोल नहीं है.' अब इस खुलासे के बाद साफ है कि फिल्म की असली कहानी और ट्रीटमेंट पूरी तरह पारंपरिक अंदाज में ही पेश की जाएगी. उन्होंने बताया कि यह सिर्फ एक क्रिएटिव आइडिया था, ताकि बिना असली फुटेज दिखाए फिल्म के लव ट्रायंगल को जल्दी और विजुअली दिलचस्प तरीके से पेश किया जा सके.

मेकर्स के मुताबिक, AI बेबीज सिर्फ टीजर तक ही सीमित थे और फिल्म में किसी भी तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं किया गया है. उनका कहना है कि यह एक 'पिच आइडिया' था, जिसे टीजर के लिए मंजूरी मिली और वहीं खत्म कर दिया गया.

अगर फिल्म की बात करें, तो इसे डेविड धवन ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में वरुण धवन के साथ पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर लीड रोल में नजर आएंगे. पहले इस फिल्म को 5 जून को रिलीज किया जाना था, लेकिन अब इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ाकर 22 मई 2026 कर दी गई है.