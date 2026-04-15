बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' का फर्स्ट लुक टीजर रिलीज किया गया, जो इंटरनेट पर छाया हुआ है, लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि वरुण धवन सोशल मीडिया पर एक कंटेंट क्रिएटर से भिड़ गए. दरअसल, कंटेंट क्रिएटर सिमरन भट्ट ने दावा किया कि उनसे 'है जवानी तो इश्क होना है' के टीजर का फेक रिव्यू करने को कहा गया. अब वरुण धवन ने इंफ्लूएंसर को करारा जवाब दिया है. सोशल मीडिया पर दोनों आपस में भिड़ गए.

कंटेंट क्रिएटर सिमरन भट्ट ने किया ये दावा

सिमरन भट्ट नाम की कंटेंट क्रिएटर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर दावा किया कि दो लोगों ने उससे 'है जवानी तो इश्क होना है' के टीजर का फर्जी रिव्यू करने को कहा.

उन्होंने कहा, 'हैलो, मैं राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर हूं और ये रही मेरी दोस्त पूनम. हम जा रहे थे, तभी दो लोगों ने हमें रोका और कहा कि वरुण धवन की फिल्म का टीजर रिलीज हो गया है. क्या आप इसे रिव्यू कर सकती हैं? मैंने उन्हें बताया कि मैंने अभी ये टीजर नहीं देखा है. उन्होंने कहा 'कोई बात नहीं. हम बता देंगे कि आपको क्या कहना है'. मैंने कहा अगर आपको जेन्यूइन रिव्यू चाहिए, तो उन लोगों से लीजिए जिन्होंने उसे देखा हो. मैं हैरान रह गई कि वरुण धवन के इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या कि उसे नकली रिव्यू लेने पड़ रहे हैं? ये क्या बकवास है.' सिमरन ने वीडियो में वरुण धवन को भी टैग किया था.

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सोशल मीडिया पर भिड़ गए वरुण धवन और सिमरन भट्ट

अब सिमरन भट्ट के वीडियो पर वरुण धवन ने रिएक्ट किया है. एक्टर ने कमेंट बॉक्स में लिखा, 'उम्मीद करता हूं कि आपको वो व्यूज़ मिल जाएं, जो आप इस वीडियो से चाहती हैं.' सिमरन भट्ट ने वरुण धवन को जवाब देते हुए लिखा, 'विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे पहले से ही अच्छे व्यू मिल रहे हैं. सच कहूं तो मैं अपने नंबर्स से संतुष्ट हूं. दूसरी बात, अगर मुझे सिर्फ अटेन्शन चाहिए होता, तो मैं इसे अपनी फीड पर डालती. लेकिन ये सिर्फ एक ट्रायल रील था. ये सब वाकई हमारे साथ हुआ है. साथ ही आपको एक बार अपनी PR टीम से भी बात करनी चाहिए. क्योंकि इससे आपकी ही इमेज पर फर्क पड़ रहा है.'

वरुण धवन ने डिलीट किया कमेंट

पर ये मामला यहां नहीं रुका. इंफ्लूएंसर ने कुछ देर बाद एक और स्टोरी डाली, जिसमें वरुण का एक और कमेंट दिखाई दे रहा था. उसमें उन्होंने लिखा, 'सबसे पहली बात तो ये है मैम कि आपने खुद ही ये मान लिया कि जो भी आपके पास आकर पूछ रहा था, उसे मैंने ही व्यूज़ के लिए भेजा था.' वरुण के इस कमेंट को भी इंफ्लूएंसर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर रीशेयर कर दिया और लिखा, 'वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने कमेंट डिलीट क्यों किया?

22 मई को रिलीज होगी फिल्म

'है जवानी तो इश्क होना है' की बात करें तो इस फिल्म में पूजा हेगड़े, मृणाल ठाकुर, जिमी शेरगिल, मनीष पॉल, चंकी पांडे और मौनी रॉय जैसे एक्टर्स भी नजर आएंगे. ये फिल्म 22 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म को डेविड धवन ने डायरेक्ट किया है