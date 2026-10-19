देशभर में नवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. आज महानवमी के साथ शक्ति की आराधना के इस पर्व का समापन हो जाएगा. घर-घर में लोग इस दौरान कन्या पूजन और कन्या भोज का आयोजन भी कर रहे हैं. बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन ने भी इस मौके पर अपने घर पर कई बच्चियों का सगत करते हुए उनका पूजन किया. एक्टर ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी शेयर की.

वरुण धवन ने घर पर किया कन्या पूजन

वरुण धवन ने महानवमी के मौके पर अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक प्यारी सी तस्वीर शेयर करते हुए फैंस को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी है. उन्होंने जो तस्वीर शेयर की है उसमें वरुण अपने घर में कई छोटी-छोटी बच्चियों के साथ नजर आ रहे हैं. इस दौरान एक छोटी बच्ची वरुण को पीछे से हग करती हुई नजर आईं.

बता दें कि हर साल अष्टमी और नवमी पर लोग अपने घरों में कन्या पूजन करते हुए कन्या भोज भी कराते हैं. वरुण धवन ने भी इस धार्मिक परंपरा को निभाया. तस्वीर में वो अपने हाथ में एक पेपर पकड़े हुए भी नजर आए, जिस पर अंग्रेजी में 'हैप्पी नवरात्रि' लिखा हुआ है. इस तस्वीर को शेयर करते हुए अभिनेता ने कैप्शन में लिखा, 'आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं.'

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वरुण धवन का वर्क फ्रंट

दिग्गज डायरेक्टर डेविड धवन के बेटे वरुण धवन ने बॉलीवुड में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करने के बाद फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से एक्टिंग डेब्यू किया था. ये फिल्म साल 2012 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई. वरुण इसके अलावा 'बदलापुर', 'सुई धागा', 'दिलवाले', 'एबीसीडी 2', 'मैं तेरा हीरो', 'हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया' और 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' जैसी फिल्मों से भी पहचान बना चुके हैं.

इस साल एक्टर 'बॉर्डर 2' के बाद 'है जवानी तो इश्क होना है' फिल्म में नजर आए थे. हालांकि 'है जवानी तो इश्क होना है' कोई खास कमाल नहीं कर पाई. इसका डायरेक्शन उनके पिता ने किया था. अब एक्टर 'यशराज फिल्म्स' की एक अनटाइटल्ड मूवी में नजर आएंगे. ये एक हॉरर फिल्म है, हालांकि इसे लेकर ज्यादा जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है.