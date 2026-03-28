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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडवरुण धवन की डेढ साल की बेटी लारा को हो गई थी गंभीर बीमारी, 'बॉर्डर 2' एक्टर का खुलासा, बोले- 'वॉक टेढ़ी हो जाती है'

वरुण धवन की डेढ साल की बेटी लारा को हो गई थी गंभीर बीमारी, 'बॉर्डर 2' एक्टर का खुलासा, बोले- 'वॉक टेढ़ी हो जाती है'

Varun Dhawan On His Daughter: बॉर्डर 2 एक्टर वरुण धवन ने हाल ही में एक पॉडकास्ट पर खुलासा किया कि उनकी बेटी जब डेढ़ साल की थी तब उसे एक बीमारी डायग्नोज हुई थी जिसमें उसके चलने में दिक्कत हो गई थी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 28 Mar 2026 08:10 AM (IST)
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वरुण धवन इस समय इंडस्ट्री के सबसे भरोसेमंद एक्टर्स में से एक बन चुके हैं. फिलहाल वे अपनी ब्लॉकबस्टर वॉर ड्रामा 'बॉर्डर 2' की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं. इसी बीच, एक्टर ने हाल ही में अपनी लाइफ के एक बहुत ही पर्सनल पहलू के बारे में बात की और बताया कि जब उनकी बेटी लारा सिर्फ़ 1.5 साल की थी, तब उसे एक गंभीर बीमारी डायग्नोज हुई थी. उनके इस खुलासे से फैंस हैरान रह गए हैं.

वरुण धवन की बेटी को हो गई थी ये गंभीर बीमारी
दरअलल हाल ही में 'बी ए मैन, यार!' पॉडकास्ट में दिए एक इंटरव्यू में, उन्होंने उस मुश्किल दौर के बारे में बात की जब उनकी बेटी लारा को 'डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ़ द हिप' (DDH)  डायग्नोज हुआ था. ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसने उसके नॉर्मल चलने और दौड़ने की क्षमता को प्रभावित किया था। बातचीत में वरुण ने बताया कि जब लारा 1.5 साल की थी, तब उसे एक बीमारी 'डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ़ द हिप' डायग्नोज हुई थी. उन्होंने कहा, "मेरी बेटी को DDH का पता चला था, जिसमें हिप स्लिप, हिप सॉकेट से बाहर खिसक जाता है. एक पैर लंबा छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से चलने का तरीका टेढ़ा हो जाता है."

बेटी की 2.5 महीने कास्ट में रहना पड़ा था
उन्होंने आगे कहा, “आपको आर्थराइटिस जल्दी हो जाता है, स्लिप डिस्क जल्दी हो जाती है. वेस्ट में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, बर्थ पे ही इंडिया में हर जगह नहीं है इतना. लेकिन यहां भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जो इसका केयर करते हैं. उसे सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी. एक प्रोसीजर से वे हिप वापस लगा सकते थे. लेकिन उसे स्पाइका कास्ट में रहना पड़ा. इसका मतलब है कि उसे 2.5 महीने तक कास्ट में रहना पड़ा. जो बहुत मुश्किल है. उसे एनेस्थीसिया में रखना और फिर वह कास्ट में होश में आई. अब कास्ट हट गई है. मैं इस पर एक किताब लिखना चाहता हूं.”

 

 
 
 
 
 
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3 जून 2024 को पेरेंट्स बने थे वरुण और नताशा
बता दें कि 3 जून, 2024 को वरुण धवन और उनकी पत्नी नताशा दलाल ने मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में अपनी बेटी लारा का वेलकम किया था. वरुण और नताशा बचपन से एक दूसरे को जानते थे. कुछ साल तक डेट करने के बाद, 24 जनवरी, 2021 को उन्होंने अपने परिवारों और सबसे करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शादी कर ली थी.

 

 

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Published at : 28 Mar 2026 08:09 AM (IST)
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