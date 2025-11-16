साउथ सिनेमा के पॉपुलर फिल्ममेकर एसएस राजामौली ने बीते दिन हैदराबाद में ग्रैंड 'ग्लोबट्रॉटर' इवेंट आयोजित किया था. जिसमें महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म का टाइटल ‘वाराणसी’ रिवील किया गया. इसके बाद से सोशल मीडिया पर लगातार इस इवेंट की ही चर्चा चल रही है. कोई महेश बाबू की तारीफों के पूल बांधता दिखा, तो कोई प्रियंका चोपड़ा के देसी लुक पर फिदा हुआ. इस इवेंट में प्रियंका ने व्हाइट लहंगे में शानदार एंट्री ली थी. एक्ट्रेस ने स्टेज पर अपनी दिल की बातें शेयर की और हैदराबाद को अपना दूसर घर बताया.

‘मैं वापस आकर बहुत खुश हूं’ - प्रियंका चोपड़ा

राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' के लॉन्च इवेंट में फिल्म की हीरोइन प्रियंका चोपड़ा ने देसी लुक में एंट्री मारी. उन्होंने व्हाइट कलर का हैवी वर्क वाला लहंगा पहना था. एक्ट्रेस ने अपना लुक मैचिंग ज्वेलरी, बालों में चोटी और माथे पर बिंदी लगाकर पूरा किया. प्रियंका ने स्टेज पर सबसे पहले सेलेब्स और ऑडियंस को हाथ जोड़कर नमस्ते किया और फिर कहा, 'ये वो धरती है जहां मैं वापस आकर बहुत खुश हूं, तेलुगू सिनेमा में काम करने का सबसे ज्यादा मजा तभी है जब आप इंडस्ट्री के ग्रेट्स के साथ काम करते हो.'

प्रियंका ने महेश बाबू को कहा शुक्रिया

'वाराणसी' के जरिए प्रियंका चोपड़ा 6 साल बाद इंडियन सिनेमा में कदम रखने जा रही है. ऐसे में ये फिल्म एक्ट्रेस और उनके फैंस के लिए काफी खास है. फिल्म में प्रियंका के साथ साउथ सिनेमा के प्रिंस महेश बाबू लीड रोल में हैं. जिनका फिल्म में दमदार किरदार नजर आएगा. ऐसे में इवेंट में प्रियंका ने महेश बाबू की जमकर तारीफ की. एक्ट्रेस ने कहा, 'आप और आपके खूबसूरत परिवार, नम्रता-सितारा ने मुझे फील करवाया कि हैदराबाद मेरा घर है. इसके लिए बहुत शुक्रिया.'

प्रियंका ने फैंस से किया ये वादा

प्रियंका चोपड़ा ने 'वाराणसी' के इवेंट में फैंस के साथ ज्यादातर हिंदी में ही बात की. इसलिए एक्ट्रेस ने उनसे एक वादा भी किया. उन्होंने कहा, 'अभी मुझे तेलुगू नहीं आती, लेकिन मैं वादा करती हूं कि अगली बार जब भी यहां पर आउंगी, तो तेलुगू बोलती हुई ही आपको दिखाई दूंगी..’

पृथ्वीराज पर प्रियंका चोपड़ा ने कही ये बात

'वाराणसी' के इवेंट में प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म में विलेन का रोल निभाने वाले पॉपुलर स्टार पृथ्वीराज के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा, ‘वो फिल्म में बहुत डरावने हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो बहुत ही विनम्र व्यक्ति हैं.’

कब रिलीज होगी प्रियंका की 'वाराणसी'?

बात करें फिल्म ‘वाराणसी’ की तो ये साल 2027 में सिनेमा घरों में दस्तक देगी. फिल्म में महेश बाबू रुद्र का और प्रियंका चोपड़ा मंदाकिनी का किरदार निभा रही हैं. फिल्म से एक्ट्रेस का पहला लुक भी सामने आ चुका है. जिसमें वो येलो साड़ी पहनकर हाथ में बंदूक लेकर एक्शन करती हुई दिखाई दी.

