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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मातृभूमि' का ट्रेलर देख सलमान खान के फैन हुए डायरेक्टर वामशी, बोले - इंतजार खत्म हुआ

'मातृभूमि' का ट्रेलर देख सलमान खान के फैन हुए डायरेक्टर वामशी, बोले - इंतजार खत्म हुआ

सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' कई अड़चनों के बाद थिएटर में आ रही है. फिल्म को ट्रेलर देखने के बाद फिल्ममेकर वामशी पेडिपल्ली ने सलमान खान की लगन औरर मेहनत की खूब तारीफ की है.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 11 Nov 2026 02:47 PM (IST)
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सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो चुका है. इस फिल्म ने मेकर्स के सब्र का लंबा इम्तिहान लिया है. इस फिल्म का नाम बदलने से लेकर इसके एक बड़े हिस्से की शूटिंग तक, मेकर्स ने फिल्म रिलीज करने के लिए काफी जद्दोजहद की है.

अब फिल्म का ट्रेलर सामने आने के बाद फिल्ममेकर वामशी पेडिपल्ली ने भी सलमान खान की मेहनत, संघर्ष और इस फिल्म के प्रति उनके समर्पण की जमकर तारीफ की है. उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर फिल्म का ट्रेलर रीपोस्ट करते हुए फिल्म की सक्सेस की कामना की है.

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वामशी पेडिपल्ली ने सलमान के लिए क्या लिखा?

वामशी पेडिपल्ली ने एक्स पर 'मातृभूमि' का ट्रेलर रीपोस्ट करते हुए सलमान खान के लिए एक खास मैसेज लिखा. उन्होंने कहा कि अब इंतजार खत्म हो गया है. वामशी ने सलमान को संबोधित करते हुए लिखा, ‘सर, मुझे पता है कि आपने इस फिल्म के लिए कितने बलिदान दिए हैं और किस तरह के स्ट्रेस से गुजरे हैं. फिल्म में आपकी ताकत और कमिटमेंट साफ नजर आ रही है.’

उन्होंने आगे सलमान खान को फिल्म के लिए ढेर सारा प्यार दिया और फिल्म की पूरी टीम को बेस्ट विशेज देते हुए लिखा, ‘सर, आपको वह सारा प्यार, सुकून और सफलता मिले, जो आप सच में डिसर्व करते हैं. अपूर्व लाखिया, चित्रांगदा सिंह और पूरी टीम को भी मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं’

अप्रैल में क्यों नहीं रिलीज हो पाई थी फिल्म?

बता दें कि सलमान खान की इस फिल्म का नाम पहले 'बैटल ऑफ गलवान' रखा गया था. अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बनी यह फिल्म साल 2020 में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प पर आधारित है. फिल्म में सलमान खान कर्नल बिक्कुमाला संतोष बाबू की भूमिका निभा रहे हैं, जिन्होंने गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किया था.

यहां देखें ट्रेलर:

पहले इस फिल्म को अप्रैल में रिलीज किया जाना था, लेकिन सेंसर बोर्ड से मंजूरी नहीं मिल पाई. फिर फिल्म का नाम बदला गया, यहां तक कि कहानी में भी फेरबदल करके फिल्म का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा दोबारा शूट किया गया. सभी अड़चनों को पार करने के बाद अब ये फिल्म 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी एबीपी लाइव में कार्यरत हैं और मुख्य रूप से डेटा जर्नलिज्म, चुनाव व राजनीतिक विश्लेषण के इंफोग्राफिक्स और एंटरटेनमेंट स्टोरीज के विजुअल प्रेजेंटेशन पर काम करती हैं. पत्रकारिता में ग्रेजुएट हिमांशी को रिसर्च, डेटा विजुअलाइजेशन और मल्टीमीडिया प्रोडक्शन का अनुभव है.
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Published at : 11 Nov 2026 02:47 PM (IST)
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