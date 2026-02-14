कल हो ना हो

ये एक भावुक रोमांटिक फिल्म है, जिसमें अमन नैना की जिंदगी में खुशियों की किरण बनकर आता है और उसका जीवन देखने का नजरिया बदल देता है. लेकिन अमन के दिल में एक ऐसा राज छिपा होता है, जिसे वह उससे छुपाकर रखता है. यह फिल्म अपने निस्वार्थ प्यार की भावना के लिए खास मानी जाती है. इसका निर्देशन निखिल अडवाणी ने किया था और इसमें शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और सैफ अली खान मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे.





जब वी मेट

ये एक प्यारी रोमांटिक फिल्म है, जिसका निर्देशन इम्तियाज़ अली ने किया था. कहानी टूटे दिल वाले आदित्य की है, जिसकी मुलाकात ट्रेन में बेहद चंचल और खुशमिजाज गीत से होती है. जब गीत की ट्रेन छूट जाती है, तो दोनों एक अनजाने सफर पर साथ निकल पड़ते हैं. इस सफर के दौरान वे एक-दूसरे को संभलने और आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं. फिल्म आत्म-प्रेम और जिंदगी में मौके लेने के खूबसूरत संदेश के लिए खास मानी जाती है. इसमें शाहिद कपूर और करीना कपूर ने आदित्य और गीत की भूमिकाएं निभाई थीं.





बर्फी

एक भावुक रोमांटिक फिल्म है, जिसका निर्देशन अनुराग बसु ने किया था. यह कहानी एक ऐसे युवक की है, जो सुन और बोल नहीं सकता, लेकिन प्यार और जुदाई दोनों को गहराई से महसूस करता है. वह श्रुति से प्यार करता है, लेकिन सामाजिक दबाव के कारण वह उसे छोड़ देती है. बाद में उसकी जिंदगी में झिलमिल आती है और उसे फिर से सच्चा प्यार मिलता है. इस फिल्म में रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा और इलियाना डिक्रूज़ मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे.





रॉकस्टार

ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन इम्तियाज़ अली ने किया था. यह कहानी जेजे की है, जो एक मशहूर संगीतकार बनने का सपना देखता है. दिल टूटने के दर्द को महसूस करने की सलाह पर वह हीर से प्यार कर बैठता है, और उनकी उलझी हुई प्रेम कहानी उसकी जिंदगी और करियर दोनों को बदल देती है. इसमें रणबीर कपूर और नरगिस फाखरी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे.





मसान

'मसान' वाराणसी (बनारस) की पृष्ठभूमि पर बनी एक संवेदनशील फिल्म है, जो प्यार, जुदाई, अपराध और सामाजिक बंदिशों जैसे विषयों को दिखाती है. विक्की कौशल का किरदार एक मासूम प्रेम कहानी जीता है, जो आखिरी में दुखद मोड़ ले लेती है. वहीं ऋचा चड्ढा का किरदार देवी अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल के कमरे में होने के दौरान एक पुलिस अधिकारी के चुपके से वीडियो बनाए जाने के कारण मुश्किलों में फंस जाती है. बाद में उसका बॉयफ्रेंड आत्महत्या कर लेता है और पुलिस अधिकारी देवी को ब्लैकमेल कर रिश्वत मांगता है, वरना उसे गिरफ्तार करने की धमकी देता है.





ऐ दिल है मुश्किल

'ऐ दिल है मुश्किल' एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन Karan Johar ने किया था. फिल्म एकतरफा प्यार और दोस्ती की कहानी दिखाती है. अयान अपनी दोस्त अलीज़ेह से प्यार करने लगता है, लेकिन वह उसके जज़्बातों को नहीं अपनाती. इस वजह से अयान को दिल टूटने का दर्द सहना पड़ता है और वह भावनात्मक रूप से मजबूत बनता है. फिल्म में रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा और ऐश्वर्या राय मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे, जबकि शाहरुख खान ने कैमियो किया था.



