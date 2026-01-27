Vadh 2 Trailer Out: संजय मिश्रा-नीना गुप्ता की फिल्टम का दमदार ट्रेलर हुआ रिलीज, दिलचस्प कहानी ने बढ़ाया फैंस का एक्साइटमेंट
Vadh 2 Trailer Release: संजय मिश्रा और नीना गुप्ता अपकमिंग थ्रिलर-मिस्ट्री फिल्म ‘वध 2’ में नजर आने वाले हैं. अब हाल ही मे फिल्म का दमदार ट्रेलर रिलीज हुआ है. जिसने फैंस का एक्साइटमेंट बढ़ा दिया.
लव फिल्म्स ने अपनी अपकमिंग थ्रिलर-मिस्ट्री फिल्म ‘वध 2’ का ट्रेलर रिलीज कर दिया है. संजय मिश्रा और नीना गुप्ता स्टारर इस फिल्म को जसपाल सिंह संधू ने लिखा और डायरेक्ट किया है. ट्रेलर में थ्रिल और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट के साथ एक नई कहानी दिखाई गई है, जबकि इसकी अहम घटना को अभी भी सस्पेंस में रखा गया है.
रिलीज हुआ वध 2 का दमदार ट्रेलर
ट्रेलर में गंभीर और रियल परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, जो फिल्म की इमोशनल गहराई को मजबूती देती है. संजय मिश्रा और नीना गुप्ता के साथ, लव रंजन और अंकुर गर्ग की लव फिल्म्स के बैनर तले बनी ‘वध 2’ में कुमुद मिश्रा, शिल्पा शुक्ला के साथ-साथ नए कलाकार अमित के सिंह, अक्षय डोगरा और योगिता बिहानी भी नजर आएंगे.
जसपाल सिंह संधू ने फिल्म को लेकर की बात
फिल्म को लेकर बात करते हुए लेखक और निर्देशक जसपाल सिंह संधू ने कहा, 'वध 2 को इस तरह तैयार किया गया है कि यह मजबूत कहानी और साफ़-सुथरे किरदारों के साथ एक अलग अनुभव दे. हमने स्टोरीटेलिंग को एक कदम आगे बढ़ाया है, ताकि दर्शकों को एक लेयर्ड थ्रिलर-मिस्ट्री मिले. ट्रेलर ‘वध 2’ की उसी नैतिक रूप से जटिल दुनिया की झलक देता है, जहां सच साफ़ तौर पर नजर नहीं आता.'
प्रोड्यूसर लव रंजन ने कहा, 'वध 2 पहली फिल्म की सोच और इमोशनल गहराई को आगे बढ़ाती है, लेकिन बिल्कुल नई कहानी के साथ. इसकी खास बात यह है कि इस फ्रेंचाइज़ी की अगुवाई शानदार सीनियर एक्टर्स संजय मिश्रा और नीना गुप्ता कर रहे हैं, और उनके साथ कुमुद मिश्रा भी जुड़े हैं. तीनों की दमदार स्क्रीन प्रेजेंस यह साबित करती है कि मजबूत कहानियां उम्र और तय दायरों से ऊपर होती हैं.
प्रोड्यूसर अंकुर गर्ग ने आगे कहा, 'IFFI में ‘वध 2’ को जो रिस्पॉन्स मिला और दर्शकों का ‘वध’ से जो इमोशनल कनेक्शन रहा है, वह इस फिल्म की दुनिया के साथ उनके मजबूत जुड़ाव को दिखाता है. इससे हमारा यह भरोसा और पक्का होता है कि दर्शक आज भी मायने रखने वाली, किरदारों पर आधारित कहानियां देखना चाहते हैं. ‘वध 2’ वही बात आगे बढ़ाती है जो पहले दर्शकों को पसंद आई थी, साथ ही कुछ नया और असरदार भी पेश करती है.' लव फिल्म्स के बैनर तले बनी ‘वध 2’ को जसपाल सिंह संधू ने लिखा और डायरेक्ट किया है, जबकि इसे लव रंजन और अंकुर गर्ग ने प्रोड्यूस किया है. यह फिल्म 6 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
