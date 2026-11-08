मशहूर सिंगर उषा उत्थुप ने अपनी अलग आवाज और गाने के जुदा अंदाज के जरिए खास और बड़ी पहचान बनाई है. कई भारतीय भाषाओं के साथ-साथ उषा उत्थुप ने अंग्रेजी सहित और भी कई विदेशी भाषा में भी गाने गाए हैं. ये दिग्गज गायिका आज आना 79वां जन्मदिन मना रही हैं. आइए इस मौके पर उनकी कुछ खास बातों के बारे में जानते हैं.

9 साल की उम्र में शुरू किया गाना

उषा उत्थुप का जन्म तमिलनाडु के चेन्नई में 8 नवंबर 1947 को हुआ था. आज 79 साल की हो चुकीं उषा के पिता क्राइम ब्रांच में नौकरी करते थे. शुरू से ही उषा को गायकी का शौक था. एक बार स्कूल में उन्होंने अपनी टीचर के सामने संगीत सीखने की इच्छा जाहिर की. लेकिन, आवाज सुनकर टीचर ने उनसे कहा कि उनकी आवाज सिंगिंग के लिए नहीं है. हालांकि उषा ने हार नहीं मानी और महज 9 साल की उम्र में रेडियो सीलोन के 'ओवाल्टिन म्यूजिक ऑवर' से गाना शुरू किया.

बॉलीवुड में ऐसे शुरू हुआ सफर

उषा उत्थुप कभी नाइट क्लब में गाया करती थीं. एक बार वो दिल्ली के एक नाइट क्लब में गा रही थीं जहां नवकेतन फिल्म्स की यूनिट के कुछ लोग भी थे. उन्हें उषा की आवाज काफी पसंद आई और उन्होंने सिंगर से संपर्क करने के बाद उन्हें फिल्म में गाने का ऑफर दे दिया.

फिल्म थी 'हरे रामा हरे कृष्णा' (1971). देव आनंद जैसे दिग्गज एक्टर की फिल्म के लिए उषा ने हरे कृष्णा हरे राम' गाना गाया जो आज भी काफी पसंद किया जाता है. इससे पहले उषा ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत साल 1970 की फिल्म 'बॉम्बे टॉकीज' के अंग्रेजी गाने 'गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स' के जरिए की थी.

उषा उत्थुप के बेहतरीन गाने

उषा उत्थुप ने हरे कृष्णा हरे राम गाने के बाद 'हरि ओम हरि' (1980), 'कोई यहां आहा नाचे नाचे', रंबा हो' (1981), 'एक दो च च च', 'दोस्तों से प्यार किया, 'दुश्मनों से बदला लिया… जो भी किया हमने किया…शान से' और 'सात खून माफ़' फिल्म के गाने 'डार्लिंग' से पहचान बनाई. उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, रूसी, इटालियन, मराठी, तमिल, गुजराती, पंजाबी बंगाली, फ्रेंच और असमिया भाषा के गानों को भी आवाज दी.