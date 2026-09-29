बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपने फैशन सेंस को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं. फैशन आइकॉन के रूप में मश्हूर उर्वशी रौतेला के चर्चे अमेरिका में भी हो रहे हैं. फिलहाल उनकी टीम ने अमेरिका के लॉस एंजिल्स की एक AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) कंपनी के खिलाफ कानूनी कदम उठाया है और 7 हजार करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है. आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है?

अमेरिकी कंपनी ने बिना परमिशन इस्तेमाल की उर्वशी की तस्वीरें

बता दें कि ये पूरा मामला उर्वशी रौतेला की तस्वीरों और वीडियोज को बिना उनकी अनुमति के इस्तेमाल करने से जुड़ा हुआ है. अमेरिका की एक एआई कंपनी ने एक्ट्रेस की तस्वीरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया. उर्वशी की टीम का कहना है कि एक्ट्रेस की फोटोज और वीडियोज से कंपनी ने अच्छा खासा पैसा भी कमाया.

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उर्वशी की टीम ने मांगा 7 हजार करोड़ का हर्जाना

उर्वशी रौतेला की टीम ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक पीएसटी शेयर किया है. टीम की तरफ से पोस्ट में लिखा गया, 'हमने लॉज एंजिल्स बेस्ड एआई कंपनी के खिलाफ लीगन एक्शन लिया है और कार्रवाई कर रहे हैं. 7 हजार करोड़ रुपये हर्जाने की कीमत आंकी गई है. कंपनी ने बिना सूचना दिए और बिना परमिशन के उर्वशी की तस्वीरों, वीडियोज और उनके नाम को इस्तेमाल किया और इससे अरबों डॉलर की कमाई की.

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उर्वशी की टीम ने अमेरिकी कंपनी को दी नसीहत

उर्वशी रौतेला की टीम ने न सिर्फ अमेरिका की कंपनी के खिलाफ लीगन एक्शन लिया है और उससे हर्जाना मांगा है, बल्कि टीम ने कंपनी को नसीहत भी दी है. टीम ने आगे नसीहत देते हुए कहा कि कंपनी को अपना ब्रांड और एजेंसी बनाना चाहिए. बिना परमिशन के उर्वशी के नाम और फोटोजो-वीडियोज के इस्तेमाल से बचना चाहिए.

उर्वशी रौतेला के बारे में

उर्वशी की पहचान न सिर्फ एक बॉलीवुड एक्ट्रेस बल्कि पॉपुलर मॉडल के रूप में भी हैं. 2009 में मिस टीन इंडिया, 2015 में मिस यूनिवर्स इंडिया रही उर्वशी ने 'सिंह साब द ग्रेट', 'ग्रेट ग्रैंड मस्ती', 'पागलपंती' और 'सनम रे' जैसी फिल्मों में काम किया है.

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