उर्वशी रौतेला पहुंचीं नैनीताल, फैंस से मिलीं, खाए मशहूर मोमो, कहा- नैनीताल मेरा ननिहाल है

फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस और उत्तराखंड की ब्रांड एंबेसडर उर्वशी रौतेला रविवार को नैनीताल पहुंचीं. शहर में उनके आने की खबर फैलते ही फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी. जैसे ही उर्वशी नैनीताल के मॉल रोड पहुंचीं, लोगों ने उन्हें घेर लिया और सेल्फी लेने के लिए लाइन लग गई.

उर्वशी ने भी अपने फैंस से मुस्कुराते हुए मुलाकात की और बच्चों से बातें कीं.

उर्वशी ने नैनीताल के फेमस मोमो का लिया स्वाद

नैनीताल पहुंचकर उर्वशी ने यहां के मशहूर मोमो का स्वाद लिया और कहा कि उन्हें नैनीताल का मौसम, झील और यहां का शांत वातावरण बेहद पसंद है, उन्होंने कहा नैनीताल मेरा ननिहाल है, यहां आकर हमेशा बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं. यह जगह मेरे दिल के बेहद करीब है.

उर्वशी ने बताया कि उनका बचपन से ही नैनीताल और आसपास के इलाकों से गहरा जुड़ाव रहा है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की सुंदरता, संस्कृति और यहां की सादगी हमेशा उन्हें अपनी ओर खींचती है. उर्वशी ने कहा कि वह जब भी फुर्सत में होती हैं, पहाड़ों की गोद में कुछ वक्त जरूर बिताना चाहती हैं.

इससे पहले उर्वशी जागेश्वर धाम और कैंची धाम में भी दर्शन कर चुकी हैं. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अब तेजी से विकसित हो रहा है और खासकर पर्यटन व फिल्म इंडस्ट्री के लिए यहां अपार संभावनाएं हैं. उन्होंने कहा कि अब राज्य में हवाई कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है. जिससे यहां आना पहले की तुलना में काफी आसान हो गया है.





नैनीताल में फिल्म शूट की संभावनाओं पर बोलीं उर्वशी

उर्वशी ने बताया कि अब पंतनगर एयरपोर्ट से नैनीताल तक पहुंचना सुविधाजनक हो गया है, जिससे फिल्म यूनिट्स के लिए भी यहां शूटिंग करना पहले से कहीं आसान हो गया है. उन्होंने कहा कि नैनीताल और आसपास के क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हैं जो किसी भी फिल्म के लिए एक परफेक्ट शूटिंग लोकेशन साबित हो सकते हैं.

अंत में उर्वशी ने कहा कि वह चाहेंगी कि आने वाले समय में उत्तराखंड में और फिल्में शूट हों ताकि राज्य की खूबसूरती को देश-दुनिया के लोग और करीब से जान सकें. फैंस ने भी उम्मीद जताई कि उर्वशी जल्द ही नैनीताल में किसी फिल्म की शूटिंग करती नजर आएंगी.