Urmila Matondkar Got Slapped: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर इन दिनों चर्चा में हैं. इसका कारण है उनके एक्स हस्बैंड मोहसिन अख्तर. दरअसल मोहसिन ने उर्मिला से तलाक के बाद दूसरी बार घर बसा लिया है. उन्होंने हाल ही में निधा भट्ट से दूसरी शादी की है. इसी बीच हम आपको उर्मिला से जुड़ा वो किस्सा बता रहे हैं जब एक्ट्रेस को एक मशहूर डायरेक्टर की एक्स वाइफ ने थप्पड़ रसीद कर दिया था.

डायरेक्टर के प्यार में थीं उर्मिला!

बता दें कि ये डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि उर्मिला को 'रंगीला गर्ल' के तौर पर पहचान दिलाने वाले रामगोपाल वर्मा हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म रंगीला की शूटिंग के दौरान रामगोपाल और उर्मिला एक-दूसरे के बेहद करीब आ गए थे. उस वक्त रामगोपाल शादीशुदा थे. उर्मिला और रामगोपाल के अफेयर की खबरें डायरेक्टर की पत्नी तक भी पहुंच गई थीं.

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रामगोपाल की पत्नी ने उर्मिला को मारा था थप्पड़

बताया जाता है कि रामगोपाल वर्मा और उर्मिला की बढ़ती नजदीकियों के चलते रामगोपाल की वाइफ रत्ना को काफी गुस्सा आ गया था. इसके चलते उन्होंने उर्मिला को थप्पड़ मार दिया था. जबकि इस घटना के कुछ वक्त बाद रत्ना और रामगोपाल वर्मा का भी तलाक हो गया था. दूसरी ओर उर्मिला और रामगोपाल वर्मा का रिश्ता भी ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाया था.

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10 साल भी नहीं टिक पाई शादी

उर्मिला मातोंडकर की निजी जिंदगी उतार-चढ़ाव भरी रही है. एक्ट्रेस ने करीब 42 साल की उम्र में मॉडल और बिजनेस मोहसिन अख्तर से शादी की थी. मोहसिन एक्ट्रेस से उम्र में 10 साल बड़े हैं. दोनों की शादी साल 2016 में हुई थी, लेकिन ये रिश्ता एक दशक भी नहीं टिक पाया. 2024 में उर्मिला ने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी. अब एक्ट्रेस 52 साल की उम्र में भी सिंगल लाइफ जी रही हैं.

उर्मिला मातोंडकर की फिल्में

उर्मिला ने अपने करियर की शुरुआत बतौर बाल कलाकार की थी. इसके बाद लीड एक्ट्रेस के रूप में उन्होंने डेब्यू साल 1991 की फिल्म 'नरसिम्हा ' से किया था. एक्ट्रेस ने रंगीला, जुदाई, सत्या, भूत, कौन और जंगल जैसी फिल्मों से भी पहचान बनाई थी.