हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDC के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, ये 7 सुपरहीरो फिल्में होंगी 2026 में रिलीज

DC के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, ये 7 सुपरहीरो फिल्में होंगी 2026 में रिलीज

Upcoming DC Movies: आने वाला साल डीसी की फिल्मों के फैंस के लिए बेहद खास होने वाला है. 2026 में डीसी की 7 फिल्में रिलीज होने वाली है जो बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा जमाएंगी. देखिए लिस्ट.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 10 Nov 2025 03:15 PM (IST)
डीसी की फिल्में अगले साल थिएटर्स पर गदर मचाएंगी. डीसी के सुपरहीरो अपने फैंस को इंप्रेस करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं. अगले साल इस हॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस की 7 फिल्में ऑडियंस का दिल जीतने आ रही हैं.

डीसी यूनिवर्स की आपकिंग फिल्में

1. सुपरगर्ल : वुमन ऑफ टुमॉरो
क्रेग गिलेस्पी की फिल्म अगले साल रिलीज होगी. इसकी कहानी टॉम किंग की कॉमिक कर आधारित है. फिल्म में स्परमन की कजिन कारा जोर एल की बदले की भावना को दिखाया जाएगा. इसमें कारा के पर्सनल ग्रोथ के बारे में दिखाया जाएगा जो बदले की भावना से जूझते हुए एक सुपरहीरो के रूप में तैयार होती है. बता दें, ये फिल्म 26 जून को रिलीज होगी.
DC के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, ये 7 सुपरहीरो फिल्में होंगी 2026 में रिलीज

2. क्लेफेस
इसकी कहानी मैट हेगन नाम के एक्टर के इर्द–गिर्द घूमती है जो अपने फेम को लेकर ऑब्सेस्ड रहता है. लेकिन एक एक्सीडेंट के वजह से उसका चेहरा और उसकी बॉडी बिल्कुल बेजान बन जाती है. बाद में वो अलग-अलग केमिकल्स के यूज से खुद को ठीक करने की कोशिश करता है जो उसे एक क्लेमैन बना देता है. कयास लगाए जा रहे हैं कि फिल्म सस्पेंस से भरी होगी जिसमें आपको साइकोलॉजिकल हॉरर के सभी एलिमेंट्स देखने मिलेंगे. ये फिल्म 11 सितंबर 2026 को रिलीज होगी.
DC के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, ये 7 सुपरहीरो फिल्में होंगी 2026 में रिलीज

3. लैनटर्न्स 
इस टीवी सीरीज के रिलीज डेट की अभी तक की भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है. कायली चांडलर और आरोन पियरे के इस एक्शन टीवी सीरीज का इंतजार दर्शक बेसब्री से कर रहे हैं. टीवी सीरीज में आप इन दोनों एक्टर्स को गजब की मिस्ट्री सॉल्व करते हुए देख पाएंगे और यही मिस्ट्रीज DCU को आगे जा कर कनेक्ट करेगा.
DC के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, ये 7 सुपरहीरो फिल्में होंगी 2026 में रिलीज

4. वॉलर 
इस टीवी सीरीज की भी की ऑफिशियल रिलीज डेट सामने नहीं आई है. वीओला डेविस की इस लाइव एक्शन टीवी सीरीज में आपको स्पाई थ्रिलर के साथ सुपरहीरो मिटअप देखने को मिलेगा. मेकर्स शायद फैंस की कैमियो के साथ भी सरप्राईज कर सकते हैं.
DC के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, ये 7 सुपरहीरो फिल्में होंगी 2026 में रिलीज

5. स्वाम्प थिंग
इस मूवी का अनाउंसमेंट कई सालों पहले ही हो गया था. लेकिन राइटर्स के बिजी शेड्यूल के वजह से इसमें देरी होती गई. कई रिपोर्ट्स तो ये भी दावा करते हैं कि अच्छी स्क्रिप्ट की कमी के वजह से ये मूवी कैंसिल भी हो सकती है. अभी तक फिल्म के कास्ट और प्लॉट को लेकर भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है.
DC के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, ये 7 सुपरहीरो फिल्में होंगी 2026 में रिलीज

6. मैन ऑफ टुमारो
जेम्स गन ने नई सुपरमैन फिल्म का ऐलान किया है. सूत्रों के कहना है इस फिल्म का काम अगले साल अप्रैल के महीने से शुरू होगा और अगर सभी चीजें सही रहीं तो इस फिल्म को 2026 या उसके बाद रिलीज किया जा सकता है. कयास लगाए जा रहे हैं कि इस फिल्म में लोबो, पीस मेकर और ग्रीन लेंटर्न जैसे किरदार नजर आएंगे.
DC के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, ये 7 सुपरहीरो फिल्में होंगी 2026 में रिलीज

7. द बैटमैन पार्ट 2
ऐसी कई अफवाहें है कि इस फिल्म का स्क्रिप्ट पूरा चुका है और प्रोडक्शन का काम अब आगे बढ़ने वाला है. अफवाहें ये भी है कि इस फिल्म की कहानी कॉमिक नो मैंस लैंड पर आधारित होगी. भले अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है लेकिन खबरें है कि ये फिल्म 2026 या अगले साल के आखिर तक रिलीज होगी.

Published at : 10 Nov 2025 03:15 PM (IST)
Tags :
DC Universe Upcoming Superhero Movies Clayface Supergirl: Women Of Tomorrow The Batman Part 2
