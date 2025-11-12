एक्सप्लोरर
Upcoming War Films: 'बैटल ऑफ गलवान', 'बॉर्डर 2' से 'फौजी' तक, जल्द आने वाली हैं ये 5 वॉर फिल्में, 2 तो इसी साल होंगी रिलीज
Upcoming War Films: बॉलीवुड आने वाले समय में कई वॉर बेस्ड फिल्में लेकर आ रहा है. वहीं वॉर बेस्ड एक साउथ फिल्म भी अनाउंस हो चुकी हैं. इनके नाम, स्टार कास्ट और रिलीज डेट आप यहां देख सकते हैं.
भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में एक बार फिर वॉर बेस्ड फिल्मों का ट्रेंड लौट आया है. बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्म इंडस्ट्री तक नई वॉर फिल्में लेकर आ रही हैं. इस लिस्ट में सलमान खान से लेकर सनी देओल तक की फिल्में शामिल हैं. हम आपको यहां 5 अपकमिंग वॉर फिल्मों की लिस्ट दे रहे हैं. इनमें से दो फिल्में इसी साल थिएटर्स में दस्तक देने वाली हैं. वहीं 3 फिल्में अगले साल रिलीज होने के लिए तैयार हैं.
120 बहादुर
- फरहान अख्तर फिल्म 120 बहादुर से लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं.
- रजनीश घाई के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में वो मेजर शैतान सिंह के किरदार में दिखाई देंगे.
- 120 बहादुर में फरहान अख्तर के साथ राशि खन्ना बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आएंगी.
- ये फिल्म 21 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.
इक्कीस
- इक्कीस से अमिताभ बच्चन के नातिन अगस्त्य नंदा बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं.
- ये फिल्म 1971 के युद्ध पर बेस्ड है जिसमें अगस्त्य परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का किरदार निभाएंगे.
- इक्कीस में अगस्त्य के साथ धर्मेंद्र और जयदीप अहलावत भी अहम रोल में होंगे.
- ये फिल्म 25 दिसंबर, 2025 को थिएटर्स में रिलीज होने के लिए तैयार है.
बॉर्डर 2
- सनी देओल स्टारर वॉर फिल्म बॉर्डर 2 अगले साल बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है.
- ये साल 1997 की फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है जिसे जे.पी. दत्ता डायरेक्ट कर रहे हैं.
- बॉर्डर 2 में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी होंगे.
- ये फिल्म 22 जनवरी 2025 को, गणतंत्र दिवस के मौके पर थिएटर्स में रिलीज की जाएगी.
बैटल ऑफ गलवान
- सलमान खान स्टारर फिल्म बैटल ऑफ गलवान भी एक वॉर फिल्म है जिसमें चित्रांगदा सिंह भी होंगी.
- अपूर्वा लखिया के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 1962 के भारत-चीन युद्ध पर बेस्ड है.
- फिलहाल बैटल ऑफ गलवान की रिलीज डेट सामने नहीं आई है, रिपोर्ट्स की मानें तो ये जून 2026 में रिलीज हो सकती है.
फौजी
- प्रभास स्टारर फिल्म फौजी भी अनाउंस हो चुकी है. फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट से पर्दा नहीं उठा है.
- 1940 के दशक के औपनिवेशिक भारत के स्वतंत्रता-पूर्व युग पर बेस्ड इस फिल्म को हनु राघवपुडी ने डायरेक्ट किया है.
- फौजी में मिथुन चक्रवर्ती, जया प्रदा और अनुपम खेर जैसे बॉलीवुड सितारे भी दिखाई देंगे.
- रिपोर्ट्स के मुताबिक फौजी अगले साल स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज हो सकती है.
