हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडUpcoming War Films: 'बैटल ऑफ गलवान', 'बॉर्डर 2' से 'फौजी' तक, जल्द आने वाली हैं ये 5 वॉर फिल्में, 2 तो इसी साल होंगी रिलीज

Upcoming War Films: 'बैटल ऑफ गलवान', 'बॉर्डर 2' से 'फौजी' तक, जल्द आने वाली हैं ये 5 वॉर फिल्में, 2 तो इसी साल होंगी रिलीज

Upcoming War Films: बॉलीवुड आने वाले समय में कई वॉर बेस्ड फिल्में लेकर आ रहा है. वहीं वॉर बेस्ड एक साउथ फिल्म भी अनाउंस हो चुकी हैं. इनके नाम, स्टार कास्ट और रिलीज डेट आप यहां देख सकते हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 12 Nov 2025 04:33 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में एक बार फिर वॉर बेस्ड फिल्मों का ट्रेंड लौट आया है. बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्म इंडस्ट्री तक नई वॉर फिल्में लेकर आ रही हैं. इस लिस्ट में सलमान खान से लेकर सनी देओल तक की फिल्में शामिल हैं. हम आपको यहां 5 अपकमिंग वॉर फिल्मों की लिस्ट दे रहे हैं. इनमें से दो फिल्में इसी साल थिएटर्स में दस्तक देने वाली हैं. वहीं 3 फिल्में अगले साल रिलीज होने के लिए तैयार हैं. 

120 बहादुर

  • फरहान अख्तर फिल्म 120 बहादुर से लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं.
  • रजनीश घाई के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में वो मेजर शैतान सिंह के किरदार में दिखाई देंगे.
  • 120 बहादुर में फरहान अख्तर के साथ राशि खन्ना बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आएंगी.
  • ये फिल्म 21 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.

इक्कीस

  • इक्कीस से अमिताभ बच्चन के नातिन अगस्त्य नंदा बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं.
  • ये फिल्म 1971 के युद्ध पर बेस्ड है जिसमें अगस्त्य परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का किरदार निभाएंगे.
  • इक्कीस में अगस्त्य के साथ धर्मेंद्र और जयदीप अहलावत भी अहम रोल में होंगे.
  • ये फिल्म 25 दिसंबर, 2025 को थिएटर्स में रिलीज होने के लिए तैयार है.

बॉर्डर 2

  • सनी देओल स्टारर वॉर फिल्म बॉर्डर 2 अगले साल बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है. 
  • ये साल 1997 की फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है जिसे जे.पी. दत्ता डायरेक्ट कर रहे हैं. 
  • बॉर्डर 2 में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी होंगे.
  • ये फिल्म 22 जनवरी 2025 को, गणतंत्र दिवस के मौके पर थिएटर्स में रिलीज की जाएगी.

बैटल ऑफ गलवान

  • सलमान खान स्टारर फिल्म बैटल ऑफ गलवान भी एक वॉर फिल्म है जिसमें चित्रांगदा सिंह भी होंगी.
  • अपूर्वा लखिया के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 1962 के भारत-चीन युद्ध पर बेस्ड है.
  • फिलहाल बैटल ऑफ गलवान की रिलीज डेट सामने नहीं आई है, रिपोर्ट्स की मानें तो ये जून 2026 में रिलीज हो सकती है.

फौजी

  • प्रभास स्टारर फिल्म फौजी भी अनाउंस हो चुकी है. फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट से पर्दा नहीं उठा है.
  • 1940 के दशक के औपनिवेशिक भारत के स्वतंत्रता-पूर्व युग पर बेस्ड इस फिल्म को हनु राघवपुडी ने डायरेक्ट किया है.
  • फौजी में मिथुन चक्रवर्ती, जया प्रदा और अनुपम खेर जैसे बॉलीवुड सितारे भी दिखाई देंगे.
  • रिपोर्ट्स के मुताबिक फौजी अगले साल स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज हो सकती है.
और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 12 Nov 2025 04:30 PM (IST)
Tags :
Fauji Border 2 120 Bahadur Battle Of Galwan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, अहम सुरक्षा बैठक में भी लेंगे हिस्सा
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में चाहिए मुस्लिमों का वोट तो अखिलेश यादव को लेना होगा ये फैसला! मौलाना ने दी चेतावनी
यूपी में चाहिए मुस्लिमों का वोट तो अखिलेश यादव को लेना होगा ये फैसला! मौलाना ने दी चेतावनी
इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Delhi Blast: दिल्ली धमाके में जांच एजेंसियों का एक्शन जारी,कश्मीर में एक और डॉक्टर हिरासत में-सूत्र
Delhi Blast: दिल्ली धमाके केस में बड़ा खुलासा, आरोपी डॉक्टर उमर के दस्तावेज आए सामने!
Delhi Red Fort Blast: डॉक्टर उमर ने जिस डीलर से खरीदी थी i-20 कार, पुलिस उससे कर रही पूछताछ
Delhi Blast: मिल गए सबूत, J&K पुलिस ने आतंकियों के ठिकानों पर ऐसे किया कब्जा | Bomb Blast
Delhi Red Fort Blast: गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल के फोन की जांच में बड़ा खुलासा, कई बार दिल्ली आया था
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, अहम सुरक्षा बैठक में भी लेंगे हिस्सा
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में चाहिए मुस्लिमों का वोट तो अखिलेश यादव को लेना होगा ये फैसला! मौलाना ने दी चेतावनी
यूपी में चाहिए मुस्लिमों का वोट तो अखिलेश यादव को लेना होगा ये फैसला! मौलाना ने दी चेतावनी
इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
बॉलीवुड
शर्लिन चोपड़ा ने हटवाए हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट, हॉस्पिटल से शेयर किया वीडियो, बोलीं- बहुत दर्द में थीं
शर्लिन चोपड़ा ने हटवाए हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट, हॉस्पिटल से शेयर किया वीडियो, बोलीं- बहुत दर्द में थीं
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Pregnant Women Labor Pain: प्रेग्नेंट लेडीज को अब क्यों नहीं होता लेबर पेन, इससे बच्चा पैदा करने में कितनी दिक्कत?
प्रेग्नेंट लेडीज को अब क्यों नहीं होता लेबर पेन, इससे बच्चा पैदा करने में कितनी दिक्कत?
जनरल नॉलेज
क्या है ट्रंप का न्यूयॉर्क प्रोजेक्ट, जिस पर ब्रेक लगा सकते हैं जोहरान ममदानी? जानें इसके बारे में सबकुछ
क्या है ट्रंप का न्यूयॉर्क प्रोजेक्ट, जिस पर ब्रेक लगा सकते हैं जोहरान ममदानी? जानें इसके बारे में सबकुछ
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget