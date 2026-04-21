'गिन्नी वेड्स सनी 2' से 'माइकल' तक, 24 अप्रैल को थिएटर्स में गर्दा उड़ाने को तैयार ये फिल्में

साल 2026 में सिनेमाघरों का माहौल एक बार फिर जोश से भरने वाला है, जहां एक के बाद एक दमदार फिल्में रिलीज के लिए तैयार हैं. इस हफ्ते 24 अप्रैल को भी बड़े पर्दे पर एंटरटेनमेंट का जबरदस्त तड़का लगने वाला है. 'गिन्नी वेड्स सनी 2' से 'माइकल' तक, अलग-अलग जॉनर की ये फिल्में दर्शकों को पूरा पैसा वसूल अनुभव देने का वादा कर रही हैं. रोमांस, ड्रामा और एक्शन का यह मिक्स थिएटर्स में गर्दा उड़ाने के लिए तैयार है.

गिन्नी वेड्स सनी 2

फिल्म 'गिन्नी वेड्स सनी 2' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ये फिल्म 24 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में अविनाश तिवारी (सनी) और मेधा शंकर (गिन्नी) मुख्य भूमिकाओं में हैं.

श्री बाबा नीब करोरी महाराज

बाबा नीब करोरी महाराज पर बेस्ड बायोपिक फिल्म 'श्री बाबा नीब करोरी महाराज' 24 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. शरद सिंह ठाकुर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अभिनेता सुबोध भावे मुख्य भूमिका में हैं, जो कैंची धाम वाले बाबा के जीवन, दर्शन और चमत्कारों को पर्दे पर उतारेंगे.

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द वार्डरोब

रजनीश दुग्गल और दिव्या अग्रवाल स्टारर अपकमिंग हॉरर-सुपरनैचुरल फिल्म 'द वार्डरोब' भी फिल्म 24 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. फिल्म का निर्देशन सौरभ चौबे कर रहे हैं. इस फिल्म को लेकर दर्शक काफी एक्साइटेज हैं हॉरर लवर्स के लिए ये फिल्म खास हो सकती है.

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हैंदवा

हैंदवा साउथ की मचअवेटेड फिल्म है. ये एक एक्शन-थ्रिलर फिल्म है, जिसमें बेल्लमकोंडा साई श्रीनिवास और सयुंक्ता मेनन मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म का निर्देशन लुधीर बायरेड्डी कर रहे हैं. ये फिल्म भी 24 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

माइकल

माइकल जैक्सन की बायोपिक हॉलीवुड फिल्म 'माइकल' 24 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए निर्धारित है. जाफर जैक्सन मुख्य भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म का निर्देशन एंटोनी फुकुआ कर रहे हैं. ये फिल्म 'किंग ऑफ पॉप' माइकल जैक्सन के जीवन के उतार-चढ़ाव और उनके संगीत सफर को दिखाएगी.



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