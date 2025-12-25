एक्सप्लोरर
New Year 2026: रोमांस के नाम होगा साल 2026! 'टॉक्सिक', 'तू मेरी जिंदगी है', 'आवारापन 2' समेत रिलीज होंगी ये 7 फिल्में
Upcoming Romantic Films 2026: साल 2026 में कई बॉलीवुड स्टार्स की रोमांटिक फिल्में रिलीज होंगी. 'टॉक्सिक', 'तू मेरी जिंदगी है', 'आवारापन 2' से लेकर 'सिला' तक, अगले साल बड़े पर्दे पर आ रही हैं.
आने वाला साल सिनेमा लवर्स, खासकर रोमांटिक फिल्मों के शौकीन दर्शकों के लिए कई खूबसूरत फिल्में लेकर आ रहा है. 2026 में कई बॉलीवुड स्टार्स की रोमांटिक फिल्म बड़े पर्दे पर दस्तक देंगी. इस लिस्ट में इमरान हाशमी से लेकर हर्षवर्धन राणे तक शामिल हैं. अनन्या पांडे, वरुण धवन से लेकर राशा थडानी तक जैसे कई स्टार किड्स भी रोमांटिक फिल्मों में दिखाई देंगे.
टॉक्सिक- अ फेयरीटेल फोर ग्रोन अप्स
- टॉक्सिक- अ फेयरीटेल फोर ग्रोन अप्स साल 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है.
- यश स्टारर ये रोमांटिक फिल्म 12 मार्च 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी.
- टॉक्सिक- अ फेयरीटेल फोर ग्रोन अप्स में कियारा आडवाणी और हुमा कुरैशी जैसी हसीनाएं भी नजर आएंगी.
चांद मेरा दिल
- धर्मा प्रोडक्शंस की रोमांटिक फिल्म चांद मेरा दिल भी अगले साल रिलीज के लिए तैयार है.
- विवेक सोनी के डायरेक्शन वाली इस फिल्म में अनन्या पांडे और लक्ष्य लीड रोल में नजर आएंगे.
- चांद मेरा दिल 10 अप्रैल, 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है.
है जवानी तो इश्क होना है
- है जवानी तो इश्क होना है एक रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म है जिसमें वरुण धवन लीड रोल में हैं,
- फिल्म में पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर भी लीड एक्ट्रेस के किरदार में दिखाई देंगी.
- डेविड धवन के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 5 जून 2026 को थिएटर्स में दस्तक देगी.
आवारापन 2
- इमरान हाशमी की क्लासिक फिल्म आवारापन का सीक्वल आवारापन 2 अनाउंंस हो चुकी है.
- इस रोमांटिक फिल्म को नितिन कक्कर डायरेक्ट कर रहे हैं जो कि 2026 में रिलीज हो सकती है.
तू मेरी जिंदगी है
- म्यूजिकल-रोमांटिक फिल्म तू मेरी जिंदगी है को अनुराग बसु ने डायरेक्ट किया है.
- फिल्म में कार्तिक आर्यन और श्रीलीला इश्क फरमाते दिखाई देंगे.
- तू मेरी जिंदगी है 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है.
सिला
- एक दीवाने की दीवानियत के बाद अब हर्षवर्धन राणे फिल्म सिला में नजर आएंगे.
- इस रोमांटिक फिल्म में उनके साथ सादिया खतीब लीड रोल निभाएंगी.
- सिला में करणवीर मेहरा विलेन का किरदार अदा करने वाले हैं.
- ये फिल्म भी 2026 में रिलीज हो सकती है.
लईकी लईका
- आजाद के बाद अब राशा थडानी रोमांटिक फिल्म लईकी लइका में दिखाई देंगी.
- इस फिल्म में उनके साथ मुंज्या फेम एक्टर अभय वर्मा रोमांस करते नजर आएंगे.
- लईकी लईका भी अगले साल थिएटर्स में दस्तक दे सकती है.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, मनोरंजन और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
अमेरिकी रिपोर्ट देखकर भड़का चीन, भारत को बताया 'क्लोज पार्टनर', बोला- 'तीसरे देश को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोकसभा चुनाव 2029 के लिए बृजभूषण शरण सिंह ने अभी से की तैयारी! सांसद बेटे ने किया बड़ा ऐलान
इंडिया
1.1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली गणेश का एनकाउंटर, गृहमंत्री अमित शाह ने कहा- 'नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर...'
क्रिकेट
सस्पेंस खत्म! कोच ने बताया, विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL