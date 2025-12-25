हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
New Year 2026: रोमांस के नाम होगा साल 2026! 'टॉक्सिक', 'तू मेरी जिंदगी है', 'आवारापन 2' समेत रिलीज होंगी ये 7 फिल्में

New Year 2026: रोमांस के नाम होगा साल 2026! 'टॉक्सिक', 'तू मेरी जिंदगी है', 'आवारापन 2' समेत रिलीज होंगी ये 7 फिल्में

Upcoming Romantic Films 2026: साल 2026 में कई बॉलीवुड स्टार्स की रोमांटिक फिल्में रिलीज होंगी. 'टॉक्सिक', 'तू मेरी जिंदगी है', 'आवारापन 2' से लेकर 'सिला' तक, अगले साल बड़े पर्दे पर आ रही हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 25 Dec 2025 04:37 PM (IST)
Preferred Sources

आने वाला साल सिनेमा लवर्स, खासकर रोमांटिक फिल्मों के शौकीन दर्शकों के लिए कई खूबसूरत फिल्में लेकर आ रहा है. 2026 में कई बॉलीवुड स्टार्स की रोमांटिक फिल्म बड़े पर्दे पर दस्तक देंगी. इस लिस्ट में इमरान हाशमी से लेकर हर्षवर्धन राणे तक शामिल हैं. अनन्या पांडे, वरुण धवन से लेकर राशा थडानी तक जैसे कई स्टार किड्स भी रोमांटिक फिल्मों में दिखाई देंगे.

टॉक्सिक- अ फेयरीटेल फोर ग्रोन अप्स

  • टॉक्सिक- अ फेयरीटेल फोर ग्रोन अप्स साल 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है.
  • यश स्टारर ये रोमांटिक फिल्म 12 मार्च 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी.
  • टॉक्सिक- अ फेयरीटेल फोर ग्रोन अप्स में कियारा आडवाणी और हुमा कुरैशी जैसी हसीनाएं भी नजर आएंगी.

चांद मेरा दिल

  • धर्मा प्रोडक्शंस की रोमांटिक फिल्म चांद मेरा दिल भी अगले साल रिलीज के लिए तैयार है.
  • विवेक सोनी के डायरेक्शन वाली इस फिल्म में अनन्या पांडे और लक्ष्य लीड रोल में नजर आएंगे.
  • चांद मेरा दिल 10 अप्रैल, 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है.

है जवानी तो इश्क होना है

  • है जवानी तो इश्क होना है एक रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म है जिसमें वरुण धवन लीड रोल में हैं,
  • फिल्म में पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर भी लीड एक्ट्रेस के किरदार में दिखाई देंगी.
  • डेविड धवन के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 5 जून 2026 को थिएटर्स में दस्तक देगी.

आवारापन 2

  • इमरान हाशमी की क्लासिक फिल्म आवारापन का सीक्वल आवारापन 2 अनाउंंस हो चुकी है.
  • इस रोमांटिक फिल्म को नितिन कक्कर डायरेक्ट कर रहे हैं जो कि 2026 में रिलीज हो सकती है.

तू मेरी जिंदगी है

  • म्यूजिकल-रोमांटिक फिल्म तू मेरी जिंदगी है को अनुराग बसु ने डायरेक्ट किया है.
  • फिल्म में कार्तिक आर्यन और श्रीलीला इश्क फरमाते दिखाई देंगे.
  • तू मेरी जिंदगी है 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है.

सिला

  • एक दीवाने की दीवानियत के बाद अब हर्षवर्धन राणे फिल्म सिला में नजर आएंगे.
  • इस रोमांटिक फिल्म में उनके साथ सादिया खतीब लीड रोल निभाएंगी.
  • सिला में करणवीर मेहरा विलेन का किरदार अदा करने वाले हैं.
  • ये फिल्म भी 2026 में रिलीज हो सकती है.

लईकी लईका

  • आजाद के बाद अब राशा थडानी रोमांटिक फिल्म लईकी लइका में दिखाई देंगी.
  • इस फिल्म में उनके साथ मुंज्या फेम एक्टर अभय वर्मा रोमांस करते नजर आएंगे.
  • लईकी लईका भी अगले साल थिएटर्स में दस्तक दे सकती है.
About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 25 Dec 2025 04:37 PM (IST)
Toxic Awarapan 2 Tu Meri Zindagi Hai Upcoming Romantic Films 2026
Embed widget