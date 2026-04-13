'भूत बंगला' से लेकर 'टोस्टर' तक, इस हफ्ते रिलीज होंगी ये बॉलीवुड फिल्में

फिल्म लवर्स के लिए ये हफ्ता काफी मजेदार होने वाला है. कई शानदार फिल्में रिलीज होने वाली हैं. अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' से लेकर राजकुमार राव की 'टोस्टर' तक फैंस को एंटरटेन करेंगी. इसमें से 'भूत बंगला' थिएटर में रिलीज होगी और बाकी फिल्में ओटीटी पर धमाल मचाएंगी. आइए नजर डालते हैं फिल्मों की लिस्ट पर.

'भूत बंगला'

'भूत बंगला' हॉरर कॉमेडी ड्रामा है. फिल्म पहले 10 अप्रैल को रिलीज हो रही थी. लेकिन 'धुरंधर 2' की वजह से फिल्म पोस्टपोन हुई और 16 अप्रैल से फिल्म के पेड प्रिव्यूज शुरू होने हैं. फिल्म थिएटर में रिलीज होगी. फिल्म को लेकर काफी बज है. इस फिल्म में अक्षय कुमार, वामिका गब्बी, तबु, परेश रावल, राजपाल यादव जैसे स्टार्स हैं. फिल्म को प्रियदर्शन ने बनाया है. प्रियदर्शन और राजपाल यादव की जोड़ी लंबे लमय के बाद साथ काम कर रही है.

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'टोस्टर'

राजकुमार राव फिल्म टोस्टर में दिखेंगे. इस फिल्म में सान्या मल्होत्रा भी नजर आएंगी. फिल्म को लेकर अच्छा बज बना है. ये फिल्म 15 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. इस फिल्म में अर्चना पूरन सिंह, अभिषेक बनर्जी भी नजर आएंगे.

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'दो दीवाने शहर में'

इस फिल्मये फिल्म 20 फरवरी को थिएटर में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर नजर आए थे. फिल्म को खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था. अब ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने वाली है. फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख पाएंगे.

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'मटका किंग'

इस फिल्म में विजय वर्मा, कृतिका कामरा, सई ताम्हणक, गुलशन ग्रोवर जैसे स्टार्स हैं. फिल्म प्राइम वीडियोज पर रिलीज होगी. इस फिल्म को आप 17 अप्रैल से देख पाएंगे. फिल्म में विजय को मटका किंग के रोल में देखा जाएगा.

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'अस्सी'

इस फिल्म को अनुभव सिन्हा ने बनाया है. फिल्म में तापसी पन्नू लीड रोल में हैं. फिल्म 20 फरवरी 2026 को थिएटर में रिलीज हुई थी. अब फिल्म ओटीटी पर रिलीज के लिए तैयार हैं. फिल्म को आप 17 अप्रैल 2026 से जी5 पर देख पाएंगे.