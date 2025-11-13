कॉमेडी फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें आप फैमिली के साथ बैठकर एंजॉय कर सकते हैं. इन फिल्मों का ट्रेंड कभी कम नहीं होता है. हर साल बॉलीवुड में कई कॉमेडी फिल्में रिलीज होती हैं. जब कॉमेडी फिल्मों की बात होती है तो लोगों का एक्साइटमेंट खुद भी बढ़ जाता है. आने वाले कुछ दिनों में कई कॉमेडी फिल्में आने वाली हैं. इस साल और अगले साल कई कॉमेडी फिल्में सिनेमाघरों पर दस्तक देंगी. आइए आपको आने वाली इन कॉमेडी फिल्मों के बारे में बताते हैं.

मस्ती 4

मस्ती फिल्म की फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म आने वाली है. इस सीरीज की हर फिल्म ने लोगों को खूब एंटरटेन किया है. विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदासानी और रितेश देशमुख की मस्ती 4 इसी महीने रिलीज होने जा रही है. ये फिल्म 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होंगी.

किस किसको प्यार करूं 2

कपिल शर्मा टीवी शोज में तो लोगों को हंसाते ही हैं और अब अपनी फिल्म से भी लोगों का दिल जीतने के लिए आ रहे हैं. उनकी कॉमेडी फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 हंसी का डबल डोज लेकर आ रही है. ये फिल्म 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

द राजा साब

प्रभास की द राजा साब का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इसे बहुत पसंद किया जा रहा है. ये हॉरर-कॉमेडी फिल्म है जो 9 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है.

भूत बंगला

अक्षय कुमार कॉमेडी के तो किंग है ही हैं. इसके साथ वो हॉरर का तड़का लगाने के लिए आ रहे हैं. उनकी फिल्म भूत बंगला अगले साल रिलीज होने के लिए तैयार है. भूत बंगला में अक्षय के साथ परेश रावल, तब्बू, वामिका गब्बी अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. ये फिल्म 2 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी.

View this post on Instagram A post shared by Akshay adorable (@aflatoon_khiladi)

वेलकम टू द जंगल

वेलकम फिल्म जबरदसत हिट रही थी. अब इस फ्रेंचाइजी की फिल्म वेलकम टू द जंगल आने वाली है. इस फिल्म की स्टारकास्ट बहुत लंबी-चौड़ी है. फिल्म में अक्षय कुमार, दिशा पाटनी, रवीना टंडन समेत कई बड़े कलाकार नजर आने वाले हैं. ये फिल्म सिनेमाघरों में मार्च या अप्रैल 2026 में रिलीज होगी. फिल्म की रिलीज डेट अभी सामने नहीं आई है.

ये भी पढ़ें: Wednesday Box Office: बुधवार ‘हक’ बटोर ले गई करोड़ों, जानें- 'थामा'- 'एक दीवाने की दीवानियत' सहित बाकी फिल्मों ने कितना किया कलेक्शन?