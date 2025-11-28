हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इन 5 एक्शन फिल्मों का दर्शकों को है बेसब्री से इंतजार, 2 में तो हीरोइनें करेंगी मारपीट

Upcoming Action Films: अगले साल की शुरुआत बिल्कुल धमाकेदार होने वाली है. जनवरी में ही सनी देओल अपनी एक्शन फिल्म के साथ थिएटर्स में नजर आएंगे. इसके अलावा सभी अपकमिंग फिल्मों के बारे में जान लें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 28 Nov 2025 09:08 PM (IST)
Preferred Sources

अगले साल सिनेमा लवर्स के एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं होगी. जनवरी से लेकर अप्रैल के महीने में एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज होने वाली हैं. सनी देओल की बॉर्डर 2 से लेकर रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 समेत कई जबरदस्त फिल्मों का नाम इस लिस्ट में शामिल है. 

अगले साल थिएटर्स में ये एक्शन फिल्में मचाएंगी गदर

1. बॉर्डर 2
सनी देओल की पैट्रियोटिक एक्शन फिल्म का इंतजार फैंस को बेसब्री से है. इसके अनाउंसमेंट के बाद से ही इस फिल्म को लेकर बज बना हुआ है. साथ ही दमदार स्टारकास्ट के बारे में जानकर फैंस के बीच फिल्म को लेकर हाइप भी बढ़ता जा रहा है.

सनी देओल के अलावा इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन, अहान शेट्टी, सोनम बाजवा समेत कई स्टार्स नजर आएंगे. रिपब्लिक डे को ध्यान में रखते हुए फिल्म को 23 जनवरी को रिलीज किया जाएगा. 

2. ओ रोमियो
अगले साल ये एक्शन पैक्ड थ्रिलर फिल्म वेलेंटाइन वीक के समय रिलीज होगी. खास बात ये है कि इस फिल्म के जरिए पहली बार शाहद कपूर, तृप्ति डिमरी, रणदीप हुड्डा और नाना पाटेकर साथ काम करने वाले हैं.

इमोशनल नरेटिव के साथ आप इस फिल्म में हाई लेवल के एक्शन और ड्रामे का भी लुत्फ उठा सकते हैं. विशाल भारद्वाज द्वारा निर्देशित ये फिल्म 13 फरवरी को रिलीज होगी. 

3. मर्दानी 3
रानी मुखर्जी फूल एक्शन मोड में इस फिल्म के जरिए सिनेमाघरों में वापसी करने वाली हैं. एक्ट्रेस ने अपने कमाल के स्टंट्स और जबरदस्त पावर पैक्ड परफॉर्मेंस से 'मर्दानी' को हिट फ्रेंचाइजी बता दिया है. एक्ट्रेस ने इस फ्रेंचाइजी के पहले दो पार्ट्स में भी कमाल का एक्शन सीक्वेंस दर्शकों के सामने पेश किया था. अब बिल्कुल नए अवतार में हसीना अपनी इस फिल्म के साथ 27 फरवरी को थिएटर्स में गदर मचाएंगी. 

4. आवारापन 2
2007 में मोहित सूरी की ये कल्ट क्लासिक फिल्म रिलीज हुई जिसमें इमरान हाशमी, श्रिया शरण और आशुतोष राणा के साथ कई स्टार्स ने मुख्य भूमिका निभाई. उस वक्त फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई लेकिन सालों बाद इसे वही प्यार और रिकॉगनेशन मिला जिसकी ये हकदार है.

अब मेकर्स ने फाइनली 'आवारापन 2' का अनाउंसमेंट कर दिया है जिसमें शिवम पंडित के किरदार में इमरान हाशमी की वापसी होगी. इंटेंस ड्रामा के साथ हाई वोल्टेज एक्शन भी इस फिल्म में देखने को मिलेगा. ये एक्शन रोमांटिक फिल्म 3 अप्रैल को थिएटर्स में दस्तक देगी. 

5. अल्फा
'गंगुबाई काठियावाड़ी' और 'जिगरा' के बाद आलिया भट्ट एक बार फिर स्ट्रांग फीमेल लीड का किरदार 'अल्फा' में निभाएंगी. इस वाईआरएफ स्पाई वर्स में आलिया भट्ट पहली बार सीक्रेट एजेंट के कैरेक्टर में नजर आएंगी. इस फिल्म में शरवरी वाघ भी उनका साथ देने वाली हैं और दोनों ही हसीनाएं फुल एक्शन मोड से सिनेमाघरों में कहर बरपाएंगी. बता दें, ये फिल्म 17 अप्रैल को रिलीज होगी.

Published at : 28 Nov 2025 09:08 PM (IST)
Haq, IFFI Goa 2025, Independent Filmmaking, पर बातचीत Suparn S Varma के साथ
Tere Ishk Mein Review: Dhanush, Kriti Sanon, Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Pari की designs चोरी होने के बाद, Anupamaa ने दिया Pari को ज़बरदस्त Business Idea #sbs
Indonesia से आई बाढ़ की हैरान कर देने वाली तस्वीर । Delhi Car Blast Case
दिन की बड़ी खबरें फटाफट रफ्तार में । Today News । 100 News । Top News
