मुंबई पुलिस की एंटी-एक्सटॉर्शन सेल ने अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी को बॉलीवुड कोरियोग्राफर और फिल्म निर्देशक रेमो डिसूज़ा तथा उनकी पत्नी लिज़ेल डिसूज़ा को धमकाने और रंगदारी मांगने के मामले में गिरफ्तार किया है. यह मामला वर्ष 2018 का है, जिसमें अब रवि पुजारी की औपचारिक गिरफ्तारी की गई है.

पुलिस हिरासत में भेजा

गौरतलब है कि रवि पुजारी को करीब पांच साल पहले सेनेगल से डिपोर्ट कर भारत लाया गया था और वह तब से जेल में बंद है. हालांकि, इस विशेष मामले में उसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई थी. गुरुवार को मुंबई क्राइम ब्रांच ने उसे एस्प्लानेड कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने 27 जनवरी तक उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में पहले से आरोपी बनाए जा चुके सत्येंद्र त्यागी के कहने पर रवि पुजारी ने रेमो डिसूज़ा को धमकियां दी थीं. आरोप है कि अक्टूबर 2016 से फरवरी 2018 के बीच पुजारी ने रेमो, उनकी पत्नी लिज़ेल और उनके मैनेजर को कई बार फोन कर डराया-धमकाया. इन कॉल्स के जरिए फिल्म की रिलीज जल्दी करने का दबाव बनाया गया और मामला “सेटेल” करने के लिए 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई.

क्या था मामला?

साल 2018 में रेमो डिसूज़ा और सत्येंद्र त्यागी के बीच ‘अमर मस्ट डाई’ नाम की फिल्म को लेकर एक एग्रीमेंट हुआ था. बाद में फिल्म के अधिकारों और पैसों को लेकर दोनों के बीच विवाद खड़ा हो गया. त्यागी का दावा था कि उसने फिल्म में निवेश किया था और उसे करीब 5 करोड़ रुपये मिलने थे, जो रेमो की ओर से नहीं दिए गए.

इसी विवाद के बाद आरोप है कि सत्येंद्र त्यागी ने अपनी रकम वसूलने के लिए रवि पुजारी की मदद ली. इसके बाद रवि पुजारी ने रेमो डिसूज़ा, उनकी पत्नी और उनके मैनेजर को धमकाना शुरू किया और 50 लाख रुपये की रंगदारी की मांग की गई.

