हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरेमो डिसूजा से रंगदारी मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी गिरफ्तार, मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई

रेमो डिसूजा से रंगदारी मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी गिरफ्तार, मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई

Remo Dsouza: निर्देशक रेमो डिसूजा तथा उनकी पत्नी लिजेल डिसूजा को धमकाने और रंगदारी मांगने के मामले में मुंबई पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है. उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी को गिरफ्तार कर लिया है.

By : सूरज ओझा | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 23 Jan 2026 01:31 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई पुलिस की एंटी-एक्सटॉर्शन सेल ने अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी को बॉलीवुड कोरियोग्राफर और फिल्म निर्देशक रेमो डिसूज़ा तथा उनकी पत्नी लिज़ेल डिसूज़ा को धमकाने और रंगदारी मांगने के मामले में गिरफ्तार किया है. यह मामला वर्ष 2018 का है, जिसमें अब रवि पुजारी की औपचारिक गिरफ्तारी की गई है.

पुलिस हिरासत में भेजा

गौरतलब है कि रवि पुजारी को करीब पांच साल पहले सेनेगल से डिपोर्ट कर भारत लाया गया था और वह तब से जेल में बंद है. हालांकि, इस विशेष मामले में उसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई थी. गुरुवार को मुंबई क्राइम ब्रांच ने उसे एस्प्लानेड कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने 27 जनवरी तक उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में पहले से आरोपी बनाए जा चुके सत्येंद्र त्यागी के कहने पर रवि पुजारी ने रेमो डिसूज़ा को धमकियां दी थीं. आरोप है कि अक्टूबर 2016 से फरवरी 2018 के बीच पुजारी ने रेमो, उनकी पत्नी लिज़ेल और उनके मैनेजर को कई बार फोन कर डराया-धमकाया. इन कॉल्स के जरिए फिल्म की रिलीज जल्दी करने का दबाव बनाया गया और मामला “सेटेल” करने के लिए 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई.

क्या था मामला?

साल 2018 में रेमो डिसूज़ा और सत्येंद्र त्यागी के बीच ‘अमर मस्ट डाई’ नाम की फिल्म को लेकर एक एग्रीमेंट हुआ था. बाद में फिल्म के अधिकारों और पैसों को लेकर दोनों के बीच विवाद खड़ा हो गया. त्यागी का दावा था कि उसने फिल्म में निवेश किया था और उसे करीब 5 करोड़ रुपये मिलने थे, जो रेमो की ओर से नहीं दिए गए.

इसी विवाद के बाद आरोप है कि सत्येंद्र त्यागी ने अपनी रकम वसूलने के लिए रवि पुजारी की मदद ली. इसके बाद रवि पुजारी ने रेमो डिसूज़ा, उनकी पत्नी और उनके मैनेजर को धमकाना शुरू किया और 50 लाख रुपये की रंगदारी की मांग की गई.

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Published at : 23 Jan 2026 01:31 PM (IST)
Remo D'Souza Ravi Pujari
