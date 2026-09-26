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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडआयुष्मान खुराना या सारा अली खान, किसके पास है ज्यादा दौलत? जानें दोनों की नेटवर्थ

आयुष्मान खुराना या सारा अली खान, किसके पास है ज्यादा दौलत? जानें दोनों की नेटवर्थ

सारा अली खान और आयुष्मान खुराना जल्द ही फिल्म 'उड़ता तीर' में साथ नजर आएंगे. ऐसे में आइए जानते हैं दोनों में से कौन ज्यादा अमीर है और किसकी नेटवर्थ कितनी है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 26 Sep 2026 03:18 PM (IST)
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बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर आयुष्मान खुराना इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'उड़ता तीर' को लेकर चर्चा में हैं. ये 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. इस स्पाई कॉमेडी फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस सारा अली खान नजर आएंगी. 'पति पत्नी और वो 2' के बाद दोनों एक बार फिर स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे. ऐसे में आइए जानते हैं कि सारा अली खान और आयुष्मान खुराना में से कौन ज्यादा अमीर है और दोनों की नेटवर्थ कितनी है.

ऐसा रहा आयुष्मान खुराना का करियर
आयुष्मान खुराना ने अपनी अलग तरह की फिल्मों और दमदार एक्टिंग से इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है. उन्होंने साल 2012 में फिल्म 'विकी डोनर' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने 'दम लगा के हईशा', 'बरेली की बर्फी', 'शुभ मंगल सावधान', 'अंधाधुन', 'बधाई हो', 'ड्रीम गर्ल' और 'आर्टिकल 15' जैसी कई फिल्मों में काम किया. एक्टिंग के अलावा आयुष्मान को उनकी सिंगिंग के लिए भी जाना जाता है. उन्होंने 'पानी दा रंग', 'सादी गली आजा' और 'नज्म नज्म' जैसे गाने गाए हैं. 

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आयुष्मान खुराना या सारा अली खान, किसके पास है ज्यादा दौलत? जानें दोनों की नेटवर्थ

करोड़ों के मालिक हैं आयुष्मान खुराना
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, आयुष्मान खुराना की कुल नेटवर्थ करीब 90 करोड़ रुपये है. उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा फिल्मों और ब्रांड एंडोर्समेंट से आता है. आयुष्मान एक फिल्म के लिए करीब 8 से 15 करोड़ रुपये फीस लेते हैं. इसके अलावा वो लाइव शोज, सिंगिंग और स्टेज परफॉर्मेंस से भी कमाई करते हैं. आयुष्मान ने फिल्मों के साथ-साथ बिजनेस और स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट किया है. उनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो मुंबई में उनका करीब 19 करोड़ रुपये का लग्जरी अपार्टमेंट है. चंडीगढ़ में भी उनकी एक आलीशान प्रॉपर्टी है. उनके कार कलेक्शन में मर्सिडीज-बेंज GLS और ऑडी A8 जैसी लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं.

ऐसा रहा सारा अली खान का करियर
सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान ने साल 2018 में फिल्म 'केदारनाथ' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था. इसके बाद उन्होंने 'सिंबा', 'लव आज कल', 'कुली नंबर 1', 'अतरंगी रे', 'गैसलाइट', 'जरा हटके जरा बचके', 'मर्डर मुबारक' और 'स्काई फोर्स' जैसी फिल्मों में काम किया. अपनी एक्टिंग के दम पर उन्होंने इंडस्ट्री में एक खास मुकाम बनाया है. 

आयुष्मान खुराना या सारा अली खान, किसके पास है ज्यादा दौलत? जानें दोनों की नेटवर्थ

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कितनी है सारा अली खान की नेटवर्थ?
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसारा, सारा अली खान करीब 82 करोड़ रुपये की मालकिन हैं. उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा फिल्मों और ब्रांड एंडोर्समेंट से आता है. सारा एक फिल्म के लिए करीब 5 से 7 करोड़ रुपये फीस लेती हैं. सारा के पास मुंबई के पॉश इलाके जुहू में एक लग्जरी प्रॉपर्टी है, जिसकी कीमत करोड़ों में है. उनके कार कलेक्शन में मर्सिडीज-बेंज जी-क्लास (जी 350), होंडा सीआर-वी और जीप कंपास जैसी गाड़ियां शामिल हैं. 

'उड़ता तीर' के बारे में जानिए
'उड़ता तीर' के जरिए राइटर आकाश ए कशिक डायरेक्शन की दुनिया में कदम रख रहे हैं. फिल्म में दिवंगत एक्टर मुकुल देव, गुलशन ग्रोवर, राम कपूर, रघुबीर यादव, सुप्रिया पिलगांवकर, स्मिता तांबे, बृजेंद्र काला और संदीप आनंद भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. 

आयुष्मान खुराना या सारा अली खान, किसके पास है ज्यादा दौलत? जानें दोनों की नेटवर्थ

करण जौहर और गुनीत मोंगा कपूर फिल्म को मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म को धर्मा प्रोडक्शंस और सिख्या एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया गया है. 'उड़ता तीर' 9 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 26 Sep 2026 03:18 PM (IST)
Tags :
Sara Ali Khan Ayushmann Khurrana
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